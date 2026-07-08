Berobbant a légkondik használata Európában: hat év alatt megduplázódott az energiafogyasztás

Mindössze hat év alatt csaknem megduplázódott az Európai Unió háztartásainak hűtésre fordított energiafogyasztása. Míg 2018-ban 40,5 ezer terajoule energiát használtak fel erre a célra, 2024-re ez az érték 80,4 ezer terajoule-ra emelkedett, ami jól mutatja, hogy a légkondicionálás egyre fontosabb szerepet tölt be az európai háztartásokban.

Az uniós háztartások hűtési energiafogyasztása 2018 és 2024 között gyakorlatilag megduplázódott

– derül ki az Eurostat friss adataiból.

A fogyasztás a hatéves időszakban szinte folyamatosan emelkedett. Mindössze két év jelentett kivételt: 2020-ban 2,5 százalékos, 2023-ban pedig 1,9 százalékos visszaesést mértek az előző évhez képest.

2024-BEN AZ UNIÓS HÁZTARTÁSOK MÁR 80,4 EZER TERAJOULE ENERGIÁT HASZNÁLTAK FEL AZ OTTHONOK HŰTÉSÉRE, SZEMBEN A 2018-AS 40,5 EZER TERAJOULE-LAL.

Abszolút értékben a dél-európai országok vezetik a rangsort. Olaszországban 26,3 ezer terajoule energiát fordítottak a háztartások hűtésére, Spanyolországban 14,3 ezret, Görögországban pedig 11,9 ezret.

Más kép rajzolódik ki azonban, ha azt vizsgáljuk, hogy a háztartások teljes energiafogyasztásának mekkora részét teszi ki a hűtés. Ebben az összevetésben Ciprus és Málta messze kiemelkedik: előbbiben a háztartási energiafelhasználás 16 százaléka, utóbbiban 15 százaléka ment hűtésre. Görögországban ez az arány 7,4 százalék volt.

Spanyolországban és Olaszországban ugyanakkor – a magas abszolút fogyasztás ellenére – jóval kisebb volt a hűtés súlya a teljes háztartási energiafelhasználásban: 2,5, illetve 2,3 százalék.

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