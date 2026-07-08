ARG
Argentína 3 2 Egyiptom
EGY
 Vége
Nyolcaddöntö
SUI
Svájc 0 (4) (3) 0 Kolumbia
COL
 Vége
Nyolcaddöntö
FRA
Franciaország Marokkó
MAR
 Csütörtök 22:00
Negyeddöntő
ESP
Spanyolország Belgium
BEL
 Péntek 21:00
Negyeddöntő
  • Megjelenítés
Berobbant a légkondik használata Európában: hat év alatt megduplázódott az energiafogyasztás
Uniós források

Berobbant a légkondik használata Európában: hat év alatt megduplázódott az energiafogyasztás

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Mindössze hat év alatt csaknem megduplázódott az Európai Unió háztartásainak hűtésre fordított energiafogyasztása. Míg 2018-ban 40,5 ezer terajoule energiát használtak fel erre a célra, 2024-re ez az érték 80,4 ezer terajoule-ra emelkedett, ami jól mutatja, hogy a légkondicionálás egyre fontosabb szerepet tölt be az európai háztartásokban.
Energy Investment Forum 2026
Már csak 4 napig Extra Early Bird jegyárak!
Információ és jelentkezés

Az uniós háztartások hűtési energiafogyasztása 2018 és 2024 között gyakorlatilag megduplázódott

– derül ki az Eurostat friss adataiból.

A fogyasztás a hatéves időszakban szinte folyamatosan emelkedett. Mindössze két év jelentett kivételt: 2020-ban 2,5 százalékos, 2023-ban pedig 1,9 százalékos visszaesést mértek az előző évhez képest.

2024-BEN AZ UNIÓS HÁZTARTÁSOK MÁR 80,4 EZER TERAJOULE ENERGIÁT HASZNÁLTAK FEL AZ OTTHONOK HŰTÉSÉRE, SZEMBEN A 2018-AS 40,5 EZER TERAJOULE-LAL.

Még több Uniós források

Bíróság elé citálja Magyarországot Brüsszel az árréssapkák miatt

A Tisza-kormány jóval kevesebb uniós hitelt kér, mint Nagy Márton elképzelte

Orbán Viktor kedvenc agytrösztje végveszélybe került Magyar Péter lépése után, Trumptól várnak mentőövet

energy-consumtpion-households-cooling-2018-2024

Abszolút értékben a dél-európai országok vezetik a rangsort. Olaszországban 26,3 ezer terajoule energiát fordítottak a háztartások hűtésére, Spanyolországban 14,3 ezret, Görögországban pedig 11,9 ezret.

Más kép rajzolódik ki azonban, ha azt vizsgáljuk, hogy a háztartások teljes energiafogyasztásának mekkora részét teszi ki a hűtés. Ebben az összevetésben Ciprus és Málta messze kiemelkedik: előbbiben a háztartási energiafelhasználás 16 százaléka, utóbbiban 15 százaléka ment hűtésre. Görögországban ez az arány 7,4 százalék volt.

Spanyolországban és Olaszországban ugyanakkor – a magas abszolút fogyasztás ellenére – jóval kisebb volt a hűtés súlya a teljes háztartási energiafelhasználásban: 2,5, illetve 2,3 százalék.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Amdocs Limited - elemzés

A júliusi Top 10 negyedik helyezettje. A chartja jó, akár már most is lehetne venni belőle, ezért egy gyors elemzést csinálok róla.CégismertetőAz Amdocs (NASDAQ: DOX) egy 1982-ben alapított mul

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Trump szerint vége az Iránnal kötött megállapodásnak - Száguld az olaj, ütik a tőzsdéket
Kritikus a helyzet a ritka és halálos vírus gócpontjában, megteltek a kórházak, terjedési fázisban a járvány
Orbán Viktor kedvenc agytrösztje végveszélybe került Magyar Péter lépése után, Trumptól várnak mentőövet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility