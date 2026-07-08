Orbán Viktor kedvenc agytrösztje végveszélybe került Magyar Péter lépése után, Trumptól várnak mentőövet

A brüsszeli MCC új finanszírozási forrásokat keres, miután a Magyar Péter vezette magyar kormány elrendelte anyaszervezete, a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány július 31-ei feloszlatását. Az Orbán Viktor leváltott miniszterelnök agytrösztjeként ismert szervezet brüsszeli irodájának forrásai több mint 99 százalékban a magyarországi MCC-től származtak. A nehézségeket tovább súlyosbítja, hogy a brüsszeli irodát a múlt hónapban felfüggesztették az uniós átláthatósági nyilvántartásból. Az egyik lehetséges új finanszírozási irányként az Egyesült Államok merül fel, ahol MAGA-barát szervezeteket támogató washingtoni tisztségviselők már az év elején európai partnereknél tettek látogatást.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

Az Európai Unió egyik legismertebb jobboldali elemzőműhelye, a brüsszeli MCC új finanszírozási forrásokat keres, miután a Magyar Péter vezette kormány elrendelte az anyaszervezet megszüntetését. A Mathias Corvinus Collegium Alapítványnak július 31-ével be kell fejeznie működését, ami komoly kérdéseket vet fel a brüsszeli iroda jövőjével kapcsolatban – közölte a Politico.

A feloszlatásról szóló dokumentumot Ruff Bálint miniszterelnök-helyettes hivatala írta alá még hétfőn.

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John O'Brien, az MCC Brussels kommunikációs vezetője elmondta, hogy a magyarországi szervezet megszüntetése közvetlenül érinti a brüsszeli iroda finanszírozását. Hozzátette,

jelenleg több lehetőséget is mérlegelnek a jövőbeli források biztosítására, és hangsúlyozta, hogy ez a lépés korántsem jelenti a szervezet és szellemi tevékenységük végét.

A brüsszeli MCC négy évvel ezelőtti alapítása óta az európai jobboldal egyik meghatározó hangjává vált, Orbán Viktor leváltott miniszterelnök legfontosabb agytrösztje volt. Rendezvényeit gyakran a Patrióták Európáért frakcióval közösen szervezte olyan témákban, mint a gender, a migráció vagy a választási beavatkozás, emellett élen járt az uniós civil szervezeteknek juttatott források megnyirbálásáért indított kampányban.

Magyar Péter, Magyarország új miniszterelnöke már a kampány során ígéretet tett arra, hogy véget vet a kormány és a konzervatív műhelyek szoros kapcsolatának, és fellép az Orbán Viktor hivatali ideje alatt megerősödött jobboldali szervezetek állami finanszírozása ellen. Magyar név szerint is említette az MCC-t, amelynek finanszírozási szerkezetét bűncselekménynek nevezte. Az Orbán-kormány időszakában az oktatási intézmény hatalmas állami vagyonjuttatás haszonélvezője volt,

egy 2025-ös átláthatósági jelentés szerint pedig a brüsszeli iroda forrásainak több mint 99 százaléka a magyarországi MCC-től érkezett.

A feloszlatás egyébként is nehéz időszakban éri a brüsszeli szervezetet, amelyet a múlt hónapban felfüggesztettek az uniós átláthatósági nyilvántartásból, így munkatársaik nehezebben férnek hozzá az uniós intézményekhez. A Patrióták Európáért, a Szuverén Nemzetek Európája és az Európai Konzervatívok és Reformerek frakcióihoz tartozó ötven képviselő levélben fordult az Európai Bizottsághoz, részletes írásos indoklást követelve a felfüggesztésről.

Múlt hónapban Orbán Balázs, az előző miniszterelnök korábbi politikai igazgatója is bejelentette lemondását a magyarországi MCC kuratóriumának elnöki tisztségéről, egyúttal azzal vádolva az új budapesti kabinetet, hogy a nem liberális civil társadalmat veszi célba. Az egyik lehetséges új finanszírozási forrásként az Egyesült Államok merül fel, miután washingtoni tisztségviselők az év elején Európába utaztak azzal a céllal, hogy anyagilag is támogassák a hasonló gondolkodású, MAGA-barát szervezeteket.

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