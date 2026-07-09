Kollár Kinga: a digitális euróval lehetőségünk lesz leválni az amerikai fizetési hálózatok felügyeletéről

Csütörtökön 416 igen, 169 nem és 22 tartózkodás mellett jelentős többséggel fogadta el az Európai Parlament a digitális euróval kapcsolatos állásfoglalását, így megkezdődhetnek a háromoldalú egyeztetések az EU új digitális fizetőeszközéről. Az EKB által fejlesztett rendszer a készpénz digitális megfelelőjeként működne, és ezzel párhuzamosan csökkenthetné Európa függőségét az amerikai fizetési infrastruktúráktól. A jelenlegi menetrend szerint a digitális euró akár 2029-ben megjelenhet, és a készpénz mellett egy államilag garantált, díjmentes digitális fizetési alternatívát kínálhat az európai polgároknak, amely Magyarországon is széles körben elérhetővé válna, amint sikerül a Tisza-kormány által célként kitűzött eurobevezetés. A szavazás kapcsán Kollár Kinga EP-képviselő véleménycikkét közöljük a Portfolio-n.

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A digitális euró az EU új, államilag kibocsátott fizetőeszköz lehet, amely a készpénz biztonságát ötvözi a digitális fizetések kényelmével. Nem felváltja a készpénzt, hanem a kínálatot bővíti majd, ha elkészül a 2029-re előirányzott kibocsátásra.

Az Európai Központi Bank (EKB) digitális jegybankpénz-projektje gyakorlatilag egy új fejezet az euró történetében, amely azt a célt szolgálja, hogy az a digitális korban is megőrizze szerepét, és lépést tartson a fizetési szokások gyors ütemű átalakulásával.

A tervek szerint a digitális euró a készpénz digitális megfelelője lesz:

ugyanolyan jegybanki garanciák állnak mögötte, mint az euróbankjegyek mögött, de csak telefonos alkalmazáson vagy kártyán keresztül lesz elérhető a lakosság számára.

Nem „banki app-pénz”, hanem jegybankpénz

A digitális euró egyik legfontosabb sajátossága, hogy elszámolása közvetlenül az eurórendszer – az EKB és az euróövezeti jegybankok – könyveiben történik, nem a kereskedelmi bankoknál. A digitális eurós számlanyitást és ügyvitelt továbbra is a bankok és fizetési szolgáltatók végzik, de a megtakarítás jegybanki kockázatmentes eszközben áll, ami válság idején külön stabilitási védőhálót jelenthet a felhasználóknak.

A lakosság számára tervezett digitális eurós alapfunkciók – számlanyitás, egyenleglekérdezés, utalás, fizetés – díjmentesek lennének, a kereskedők felé pedig uniós szinten egységes, plafonnal korlátozott díjakat határoznának meg.

A digitális euró így a mindennapi fizetés természetes eszköze lehetne, számlavezetési és tartási díjak nélkül, miközben továbbra is használható marad a készpénz és a meglévő elektronikus fizetési módok is.

Nem a készpénz ellen, hanem mellette

Az EKB és az uniós intézmények egyaránt azt hangsúlyozzák, hogy a digitális euró nem a készpénz felszámolását célozza, hanem annak kiegészítését. A készpénzhez való hozzáférés továbbra is alapjog, az ehhez kapcsolódó garanciákat pedig a jogalkotás kifejezetten megerősíteni tervezi, miközben az új digitális forma egy plusz választási lehetőséget teremt a polgároknak.

Az utóbbi években látványosan teret nyertek az azonnali utalások, a telefonszámra vagy e-mail címre küldött fizetések és más innovatív megoldások, a digitális euró pedig ebbe a trendbe illeszkedik:

a mindennapi elektronikus fizetés államilag garantált, „digitális bankjeggyé” válhat.

A digitális eurónak tehát nem célja a készpénz kiváltása, de hasonlóan hozzá egy biztonságos, offline környezetben is elérhető alternatívát biztosít.

Európai szuverenitás a kasszáknál

Ma az európai bankkártyás fizetések túlnyomó részét két amerikai óriás, a Visa és a Mastercard infrastruktúrája bonyolítja le, ami mind szuverenitási, mind bevételi szempontból kiszolgáltatott helyzetet teremt Európa számára. A digitális euró egyik kulcscélja éppen az, hogy egy teljesen európai kézben lévő fizetési infrastruktúrát hozzon létre, csökkentve a kontinens függőségét külső szolgáltatóktól.

A digitális euró elősegít egy modern és szuverén európai pénzügyi infrastruktúrát

hiszen az új rendszer erősítheti az uniós pénzügyi autonómiát a mindennapi kártyás és digitális fizetések piacán.

Ráadásul a kereskedők számára a digitális euróval történő fizetés várhatóan olcsóbb lesz, mint a jelenlegi kártyás modell, ami hosszabb távon a fogyasztói árakban is megjelenhet.

Offline „digitális készpénz” és online számlapénz

Az Európai Parlament álláspontja külön tárgyalja az offline és az online digitális eurót, amelyek eltérő technikai modellre épülnek.

Az offline digitális euró tokenizált, eszközön tárolt megoldás lenne: a „digitális bankjegyek” a felhasználó telefonján vagy kártyáján tárolódnának, és eszközök közötti, internetkapcsolat nélküli tranzakciókra is alkalmasak lennének, a készpénzhez hasonló anonimitást biztosítva.

Az online digitális euró ezzel szemben számla-alapú modell: a digitális euró számlákon jelenik meg, elszámolása központi, jegybanki infrastruktúrán történik, a bankok és fizetési szolgáltatók pedig ügyfélkapcsolati szerepet töltenek be.

A lakosság egyszerre tarthatna offline és online digitális eurót, de az EKB felső limitet tervez szabni az egyéni állományokra – a szakértői vitákban 3000 eurós érték merült fel, mint valószínű plafon.

Adatvédelem: anonim offline, védett online

A digitális euró egyik legvitatottabb kérdése az adatvédelem, hiszen sok kritikus attól tart, hogy a jegybanki digitális pénz „megfigyelési eszközzé” válhat. A jelenlegi tervezetek szerint azonban már maga az infrastruktúra is úgy épül fel, hogy az EKB vagy más uniós intézmény ne lássa közvetlenül a polgárok fizetési szokásait:

az egyedi tranzakciós adatokat a bankok és fizetési szolgáltatók kezelik, és csak anonimizált, aggregált adatokat továbbítanak állami szervek felé.

Az offline digitális euró kifejezetten a készpénzhez hasonló anonimitást célozza: az eszközök közötti, peer-to-peer fizetések során nincs központi naplózás, így az offline „digitális bankjegy” a mindennapi készpénzes fizetéshez hasonlóan működhet.

Online környezetben ugyanakkor érvényesülnek a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni szabályok, de ezek nem terjednek ki teljes profilalkotásra a mindennapi fizetési szokásokról.

Mit jelent mindez Magyarországnak?

A digitális euró szabályozási csomag külön rendeletben kezeli a nem eurózónabeli tagállamokat, így egyelőre Magyarországot is. A jelenlegi tervezet szerint azok a hazai bankok, amelyek határon átnyúlóan legalább három egymást követő évben 400 000-nél több euróövezeti lakost szolgálnak ki (vagy egy tagállam lakosságának 5 százalékát, ami esetünkben ~475 000 főt jelent), kötelesek lesznek digitális eurós számlanyitási és számlavezetési szolgáltatást nyújtani – ez elsősorban a legnagyobb piaci szereplőket érinti.

Magyarországon a digitális euró nem kapna törvényes fizetőeszköz-státuszt, így a kereskedők szabadon dönthetnek az elfogadásáról, és a lakosság csak az önként csatlakozó elfogadóhelyeken tudna vele fizetni.

A hatás így várhatóan mérsékelt: inkább a határon átnyúló szolgáltatásokban, turizmusban és a nemzetközi kereskedelemben jelenthet előnyt azoknak, akik euróban bonyolítják ügyleteiket.

Jogalkotási maraton az indulásig

A digitális euró bevezetésének jogköre az EKB-nál van, de a szükséges jogi keretről az Európai Bizottság által kezdeményezett javaslatcsomag alapján az Európai Parlament és az EU-Tanács közösen dönt.

A projekt vizsgálati szakasza 2023 őszén lezárult, az EKB ezt követően indította el az előkészítési és kísérleti fázist, amelyben a technikai háttér és a gyakorlati működés részleteit dolgozzák ki. Az EP illetékes szakbizottsága már elfogadta induló álláspontját, a strasbourgi plenáris ülésen pedig a teljes Parlament szavazott az álláspontjáról, most pedig megkezdődik a Tanáccsal és Bizottsággal folytatott háromoldalú egyeztetés.

Az EKB kommunikációja és a tagbankok tájékoztatása alapján a munkamenet az, hogy

2026-ig elfogadják a digitális euróról szóló rendeletet,

2027-ben indulhat a próbamenet és az első tranzakciók,

2029-re pedig készen állhat a rendszer az esetleges első kibocsátásra – ha a jogalkotók végül zöld utat adnak.

Ha a menetrend tartható, néhány éven belül az euróövezetben és azon túl is természetes lehet, hogy a pénztárnál, online vásárláskor vagy barátainknak küldött átutalásnál a fizetési módok között megjelenik egy új opció: a digitális euró.

Az államilag garantált, díjmentes, online és offline módon is elérhető „digitális bankjegy” új dimenziót adhat az európai fizetési élménynek – úgy hozva be a központi bankot a mindennapi digitális tranzakciók világába, hogy közben a készpénz és a meglévő fizetési formák is megőrzik szerepüket.

Címlapkép forrása: EU