Új migrációs szankciókat jelentett be Brüsszel

Új uniós migrációval kapcsolatos szankciós rendszert készített az Európai Bizottság. A tervezett intézkedések nemcsak az embercsempész-hálózatokat, hanem a kábítószer- és fegyverkereskedelemben, valamint a pénzmosásban részt vevő személyeket és szervezeteket is célba vennék.
Az érintettek uniós vagyonát befagyaszthatnák, számukra pedig beutazási és átutazási tilalmat rendelhetnének el.
A bizottsági indoklás szerint a főként az Európai Unión kívül működő bűnszervezetek tevékenysége veszélyezteti az uniós tagállamok biztonságát, gazdasági stabilitását, valamint a jogállamiságot és a demokratikus intézményeket. Bár az illegális határátlépések száma az elmúlt két évben több mint 50 százalékkal csökkent, továbbra is túl sokan indulnak életveszélyes útnak, és kerülnek az embercsempészek kiszolgáltatott helyzetébe.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a javaslat bemutatásakor azt mondta, az új rendszer közös célja, hogy ellehetetlenítse az embercsempészek és emberkereskedők üzleti modelljét, miközben életek ezreit menti meg.
Hangsúlyozta, hogy Európának kell eldöntenie, kik és milyen körülmények között léphetnek be az unió területére. Az intézkedés tervét von der Leyen már a 2025-ös évértékelő beszédében bejelentette.
A szankciókat olyan, az EU-n kívülről kiinduló illegális tevékenységek esetében alkalmazhatnák, amelyek kiterjedt, rendszeres vagy szervezett jellegük miatt súlyos fenyegetést jelentenek az unióra, tagállamaira vagy a nemzetközi biztonságra. A listára nemcsak a bűnszervezetek vezetői kerülhetnének fel, hanem azok a személyek és vállalkozások is, amelyek irányítják, finanszírozzák, segítik vagy más módon támogatják a hálózatok működését.
Kaja Kallas uniós külügyi főképviselő szerint az embercsempészet, a fegyverkereskedelem és a pénzmosás egyaránt veszélyezteti az európai polgárok biztonságát és aláássa a demokráciát. Azt mondta,
az unió ott akarja támadni a szervezett bűnözői hálózatokat, ahol az számukra a legfájdalmasabb: a pénzügyeiknél és a határokon átnyúló működési lehetőségeiknél.
A cél szerinte az, hogy ezek a bűncselekmények nehezebbé, kockázatosabbá és jóval kevésbé jövedelmezővé váljanak.
Magnus Brunner belügyi és migrációs biztos úgy fogalmazott, az EU most először hozna létre külön szankciós rendszert azokkal szemben, akik mások kiszolgáltatottságából és veszélyes utazásaiból húznak hasznot. Maria Luís Albuquerque pénzügyi szolgáltatásokért felelős biztos hozzátette, hogy a bűnszervezetek nem állnak meg az országhatároknál, ezért az uniós válasz sem korlátozódhat azokra.
A javaslatot most a tagállamokat képviselő Tanács tárgyalja, elfogadásához pedig valamennyi uniós ország egyhangú támogatására szükség lesz.
Címlapkép forrása: EU
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