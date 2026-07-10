A taoiseach-re marad az EU legnehezebb alkuja: év végéig kellene egységet kovácsolni az uniós pénzek elosztásához

A 2028–2034-es uniós költségvetésről szóló tárgyalások várhatóan az EU egyik legkeményebb politikai csatájává válnak, és ennek levezénylése most az ír soros elnökség feladata lesz. Dublin azt szeretné, hogy még az év vége előtt megszülessen a megállapodás a közel 2000 milliárd eurós keretről, de a nettó befizetők, a kedvezményezett tagállamok és az Európai Parlament elképzelései egyelőre messze állnak egymástól. Miközben a versenyképesség, a védelem és Ukrajna támogatása egyre több forrást igényelne, a tagállamoknak a hagyományos agrár- és kohéziós politikák jövőjéről is dűlőre kell jutniuk.

Írország július 1-jén vette át az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét, és a program alapján Dublin három nagy hívószó köré szervezi a következő fél évet: versenyképesség, értékek és biztonság. Micheál Martin kormányfő (írül taioseach) a ciklus kezdete előtt többek között Magyar Péter miniszterelnököt is meglátogatta, és a héten az Európai Parlamentben hallgatták meg terveivel kapcsolatban.

A soros elnökség elsősorban ügyvivői szerep, azonban sok múlik azon, hogy az adott ország kormánya milyen napirendi pontok köré szervezi a tagállamok miniszteri egyeztetéseit, és már most nyilvánvaló, hogy Írország valódi próbatétele a 2028–2034-es többéves pénzügyi keret (MFF), tehát az új uniós költségvetés tető alá hozása lesz, amelyről a megállapodást többen az év végére szeretnék megkötni.

Ez a cél kifejezetten ambiciózus, sőt a korábbi költségvetési ciklusok tapasztalatai alapján kevés esély látszik arra, hogy decemberig teljes konszenzus szülessen. Itt összecsapnak a tipikusan kisebb költségvetést akaró nettó befizető országok, a folyamatosan nagyobb költségvetésért harcoló Európai Parlament és a 27 tagállam számos különböző prioritása. Egyhangúság kell a részükről, és az EP legnagyobb pártcsaládjainak is van annyi szavazata, hogy visszatartsa a jóváhagyást, ha teljesen ignorálni akarnák az elvárásaikat.

A program Általános Ügyek Tanácsáról szóló részében konkrétan azt írják, hogy az ír elnökség célja,

egy annyira előrehaladott tárgyalási keretet (nego boxot) átadni az Európai Tanács elnökének, hogy az uniós vezetők még 2026-ban dönthessenek az EU jövőbeli finanszírozásáról.

A nehézséget az adja, hogy a következő költségvetésnek egyszerre kellene finanszíroznia a hagyományos nagy politikákat (a közös agrárpolitikát és a kohéziós forrásokat) úgy, hogy közben az új prioritásokra is jusson pénz (versenyképességre, védelemre), miközben hely kell egy következő bővítési hullám előkészítésére, és el kell kezdeni törleszteni a Covid-járvány idején a helyreállítási alaphoz (RRF) felvett 800 milliárd eurós hitelt is.

Költségvetési helyezkedés

A tagállami alku már most feszült, és Martin már a parlamenti meghallgatáson is reagált egyes tagállamok helyezkedésére, arra figyelmeztetve, hogy kompromisszum nélkül egyáltalán nem lesz költségvetés. A Bizottság javaslata folyó árakon mintegy 2000 milliárd eurós kerettel számol, amelyből mintegy 170 milliárdot pusztán hitel-visszafizetésre raknának félre.

Németország jelentős, akár 400 milliárd eurós vágást is szükségesnek tartana,

amennyiben Franciaországban a szélsőjobb nyerne, ők is jelentős csökkentést lengettek be. A Parlament álláspontja szerint egy 10 százalékos általános emelésre lenne szükség, az előző soros elnökséget vivő Ciprus pedig fejezetenként 1 és 4 százalék közötti csökkentést javasolt a saját nego boxában.

Ebben a feszült helyzetben az írek nem annyira új víziót akarnak ráerőltetni az EU-ra, hanem közvetítő szerepre készülnek. Bár sokaknak a struktúraváltás önmagában szúrja a szemét, a fejezetek új programban is említett hármas bontása marad. Ennek megfelelően a kohéziónak és az agrárpolitikának az újonnan létrehozott nemzeti partnerségi „borítékokon” belül (NRP) lehet csak nagyobb összegeket elkülöníteni, miközben a versenyképesség és a globális szerepvállalás külön fejezetet kap.

Ami némileg érdekesebb lehet, az az Ecofinen belül tárgyalt saját források rendszerének felülvizsgálata, amit bár a Bizottság is jelentősen bővítene a jelenlegi ciklushoz képest, a Parlament még további javaslatokkal egészítene ki.

Ugyan az online kaszinók, a kriptokereskedés és az online szolgáltatások megadóztatása egyesével nem kecsegtet akkora bevételnövekedéssel, ami megoldaná a helyzetet, hosszabb távon jelentős eredményei lehetnek, és

tény, hogy a versenyképességi hajrában az EU-nak minden „fillérért” érdemes lehajolnia.

Szabályozási egyensúlyozás

A költségvetési tárgyalások mellett az ír elnökség másik nagy gazdasági prioritása az EU versenyképességének javítása. A program a „One Europe, One Market Roadmap” végrehajtását nevezi meg iránytűként, különösen az adminisztratív terhek csökkentését, valamint a digitális, környezetvédelmi, autóipari, élelmiszer- és takarmánybiztonsági egyszerűsítési csomagok előrevitelét.

Fontos, hogy Írország ezt nem deregulációként, hanem „jobb szabályozásként” keretezi: a cél tehát a vállalatok, főleg a kkv-k terheinek csökkentése úgy, hogy közben ne sérüljenek az alap- és szociális jogok, az egészségügyi, valamint a környezetvédelmi standardok. Ez a megfogalmazás leginkább azoknak a sok esetben progresszív szervezeteknek szól, amelyek a lazításban látják a korábban elfogadott irányelvek kiüresítését.

Itt persze egy érzékeny balanszírozásról van szó, mert hiába lépett elsőrangú prioritássá a versenyképességi lemaradás leküzdése, egy sor szükséges változtatás bebiztosításához szükség van a Néppárttól balra található pártok támogatására is a folyton politikai támadási felületeket kereső euroszkeptikus szereplőkkel szemben.

Az ír elnökség a Megtakarítási és Beruházási Unió mentén az eheti plenárison fókuszt kapó digitális eurót, a bankrendszer versenyképességét és az értékpapírosítási keret felülvizsgálatát vinné előre.

Az alapvető cél itt az, hogy az európai megtakarítások nagyobb része áramoljon termelékeny beruházásokba, innovációba és vállalati növekedésbe, hiszen

bár az uniós költségvetés nagynak tűnik, valójában töredéke annak, amit a tagállamok vagy a magántőke el tudna érni.

Adóügyekben az ír elnökség a DAC-irányelv újrakodifikálását, az Adóegyszerűsítési Omnibuszt, a társasági adózási adminisztráció egyszerűsítését, a dohányadó-szabályok frissítését, a karbondíjak kiterjesztését és az ideiglenes dekarbonizációs alapot emeli ki. Ez azért érdekes, mert Írország hagyományosan érzékeny a társasági adózási kérdésekre, mégis egy olyan programot visz, amelyben az adótranszparencia és a globális minimumadó nyomon követése is szerepel.

Globális kiállás

Azt érdemes megjegyezni, hogy az Ukrajna melletti kiállás végigvonul az egész programon. Az ír elnökség politikai, katonai és pénzügyi segítséget ígér Kijevnek, folytatná az Oroszországra nehezedő szankciós nyomást, és a védelmi fejezetben külön célként említi az eredetileg jóvátételként emlegetett 90 milliárd eurós ukrán hitel gyors folyósítását, amelyből Magyarország Csehországgal és Szlovákiával együtt kimarad.

A bővítés szintén nagy szerepet kap, és itt az írek Montenegróval a csatlakozási tárgyalások lezárását, valamint a csatlakozási szerződés előkészítését célozzák, miközben Ukrajna, Moldova és Albánia esetében gyors előrelépést szeretnének. Ez már

közvetlenül is összefügg az MFF-fel, mert az új tagok felvétele idővel alakíthatja át az agrár- és kohéziós pénzek elosztását is.

A felsorolt négy államnak mind több járna a közös költségvetésből, mint amennyit befizetnek, azonban

Ukrajna gyorsított csatlakozása a tárgyalási fejezetnyitások ellenére továbbra is csak 2030 után elképzelhető,

a másik három ország pedig méreténél fogva nem jelent akkora terhet, amelyet az EU ne tudna kezelni.

Amennyiben a kezelhetetlenség kockázata azonban mégis felmerülne, nem kérdés, hogy bőven akadna olyan tagállam, amely blokkolná a felvételt.

Biztonságpolitikai tekintetben Írország a 2030-ra előirányzott katonai készenlét, az Európai Biztonsági Stratégia, a katonai mobilitási rendelet, a védelmi beszerzési szabályok felülvizsgálata, a hibrid fenyegetések, a kiberbiztonság és a tengeri infrastruktúra védelme köré építi a munkát.

Ez nem kis vállalás egy katonailag semleges hagyományú tagállamtól, de a program kifejezetten hangsúlyozza az EU–NATO-, ENSZ-, EBESZ- és hasonló gondolkodású partnerekkel való együttműködést. Itt leginkább a közös beszerzések terén számíthatunk érdemi előrelépésre, hiszen a Magyarország által is igényelt SAFE-hitel jelentős tőkeinjekciót jelent a védelmi iparnak, és az eszköztípusok standardizálásával jelentős költséghatékonyság volna realizálható. Persze mindehhez a tagállamok rugalmasságára is szükség van.

A kereskedelempolitikában Írország nyitott, szabályalapú, de gazdaságbiztonsági szempontokkal kiegészített uniós stratégiát ígér. A programban szerepel az EU–USA kereskedelmi és beruházási agenda végrehajtása, a Malajziával, a Fülöp-szigetekkel, Thaifölddel és az Egyesült Arab Emírségekkel zajló tárgyalások, valamint az Indiával és Indonéziával kötött megállapodások tanácsi eljárásainak előrevitele.

Bár ezek a szabadkereskedelmi paktumok sok európai termelő számára aggályosnak tűnnek, mert attól tartanak, hogy olcsóbb termékekkel kell majd versenyezniük a piacon,

a teljes EU szempontjából fontos kereskedelmi diverzifikációt jelentenek, ami szükséges biztosíték a Donald Trump amerikai elnök által előidézett vámháborús kockázatok világában.

Kritikus kérdések

A másik nagyon érzékeny tényező Európa számára az energiapolitika, amelyben az ír elnökség a hálózatfejlesztést, az energiabiztonsági csomagot és a megújuló energiaforrások szorgalmazását jelölte ki magának. Fontos, hogy bár a közelmúltban egy ír fémipari cég úgy tűnik, lebukott azzal, hogy a háború óta egyre nagyobb mértékben kereskedik Oroszországgal, Martin vezetése az energiaimportról való leválást szorgalmazza.

Ide kapcsolódik a víz alatti energiakapcsolatok védelme is, hiszen ha kapacitásaik engedik, ezeket rendre szabotálni próbálják. Mindez a Közlekedési, Távközlési és Energiaügyi Tanács hatáskörében kerül megvitatásra, ahol az ír elnökség külön kiemeli a nagyjából 80 milliárd eurósra előirányzott Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) fontosságát, így ha valahol, itt például tehetnek javaslatot ennek megnövelésére.

A digitális napirend egyik legfontosabb ír sajátossága emellett a gyermekek online védelme. A program uniós szintű döntést sürget a digitális nagykorúságról, adatvédelmet tiszteletben tartó életkor-ellenőrzési megoldásokat támogatna, és előrevinné a gyermekek szexuális bántalmazása elleni jogalkotást.

Ez Írország esetében különösen érzékeny ügy, mert számos amerikai techóriás európai központja vagy bejegyzett uniós jelenléte Írországhoz kötődik, így a digitális szabályok végrehajtásában Dublin szerepe régóta kiemelt. Az egész európai digitális szabályozás mostanában különösen veszélyes terepnek minősül, mivel

Trump rendre közvetlen támadásnak vesz bármilyen olyan lépést, amely kellemetlenségeket okozhat a Metához vagy az Amazonhoz hasonló vállalatoknak.

Érdemes megemlíteni persze a menekültügyi helyzethez való igazodásukat is, amely az úgynevezett migrációs paktum végrehajtását szorgalmazza. Miközben ez egyfajta szabályozott közös szerepvállalást ír elő a tagállamoknak, egyelőre úgy látszik, Magyarország részben az előző kormánytól örökölt álláspontjával kapcsolatban rugalmasak lesznek.

Mivel az egész bevándorlási kérdés mára átfordult az illegálisan ideérkezők kiutasítására és a határvédelem megerősítésére, így a Tisza-kormány könnyen lehet, hogy szimbolikus segítségnyújtásokkal is megúszhatja az arányosabb teherviselést.

Írország mindenesetre a visszatérések digitalizációját, a migrációs és határigazgatási finanszírozás MFF-hez kötött szabályait, valamint az Europol és a Frontex mandátumának felülvizsgálatát említi ez ügyben. Emellett az Ukrajnából menekülők ideiglenes védelmének rendezett lezárási stratégiájával is foglalkoznának az írek, amely régóta lappangó kérdés az EU-ban.

Az ír program egyik visszatérő gondolata, hogy az EU-nak egyszerre kell versenyképesebbnek, biztonságosabbnak és értékalapúbbnak lennie, ami persze politikailag jól hangzik, de még valódi tagállami összefogás mellett is nehezen elérhető célnak tűnik.

Mivel jelenleg minden az MFF körül fog forogni, a kiemelések leginkább azt sejtethetik, hogy mely költségvetési tételek járhatnak esetleg 1–2 százalékkal jobban a nem kiemelt részek kárára.

Itt még csak nem is feltétlen emelésekre, hanem a ciprusi nego box alapján kisebb, mérsékeltebb csökkentésekre lehet számítani.

Az egyik nettó befizető által nemrég belengetett fenyegetés mindenesetre már jelzi, hogyan helyezkednek a gazdagabb tagállamok, így bár a jelenlegi MFF-tervezetet is nehéz volna túl ambiciózusnak nevezni, könnyen lehet, hogy a végére az EP 10 százalékos emelési kérelme ellenére akár 5 százalékos csökkentésig is eljuthatnak a kompromisszum jegyében.

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