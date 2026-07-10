Bekeményítenek a fukarok – komolyan visszavághatják Ursula von der Leyen költségvetési ambícióit

Az Európai Unió nettó befizető tagállamai készek lehetnek akár a 2028–2034-es többéves pénzügyi keretről (MFF) szóló tárgyalások idő előtti romba döntését is kockáztatni, ha ezzel jelentősen csökkenthetik a közös költségvetés méretét - állítja a Politico egy jelentős ország magas rangú tisztviselőjére hivatkozva. A névtelen forrás azzal érvelt a lapnak, hogy miközben
minden tagállam veszítene egy megállapodás nélküli forgatókönyv esetén, a leggazdagabb országok számára ez lehetne a legkevésbé költséges kimenetel.
Az Európai Bizottság közel 2000 milliárd eurós költségvetési javaslatot tett le az asztalra júniusban a következő hétéves időszakra, azonban a nettó befizető országok egy része már a tárgyalások korai szakaszában jelezte, hogy jóval kisebb keretet tartana elfogadhatónak.
A névtelenséget kérő tisztviselő szerint a nettó befizetők egy megállapodás nélküli helyzetben összesen 500–600 milliárd euróval kevesebbet fizetnének be, mint a Bizottság jelenlegi terve alapján.
A jelenlegi helyzet szerint az Európai Parlament 10 százalékkal megemelné a költségvetés tagállamok között elosztandó részét, míg a cíprusi soros elnökség egy 2-4 százalék körüli csökkentést javasolt a tárgyalási keretdokumentumában. A ciklusát most kezdő Ír elnökség fő kihívása az lesz, hogy tovább vigye ezt a folyamatot a saját javaslataival.
A fenyegetés azért különösen jelentős, mert az uniós szerződések szerint, ha nem születik új többéves költségvetési megállapodás, akkor a jelenlegi keret utolsó évének felső kiadási plafonja lépne életbe 2028-ban is.
Inflációkövető korrekció nélkül ez nagyjából 1400 milliárd eurós keretet jelentene a teljes 2028–2034-es időszakra tervezett új MFF helyett.
Egy ilyen esetben a mezőgazdasági támogatások, az uniós intézmények működési költségei, a humanitárius kiadások, valamint a kül- és biztonságpolitikai programok jogilag védettek maradnának. Ezzel szemben számos olyan program megszűnhetne, amely elsősorban a nettó kedvezményezett országok számára fontos, köztük a kohéziós politika egyes elemei.
Ezek meghosszabbításához ugyanis minősített többségre lenne szükség a Tanácsban, ahol a nettó befizetők blokkoló kisebbséget alkothatnak.
Az ilyen és ehhez hasonló háttérnyilatkozatok persze a tárgyalások előtti helyezkedés részét képezik, elsősorban azért vannak, hogy menedzseljék a várakozásokat. A probléma az, hogy a versenyképességi és védelmi aggályok behozatalával
az EU-nak alapvetően több dologra kéne költenie a javasolt 2000 milliárdból, amely sokak szerint még így is szűkös arra, hogy ellássák belőle a szükséges feladatokat.
Az unió hétéves büdzséje persze végső soron alig több mint 1 százaléka annak az összegnek, amit a 27 tagállam közösen termel, és a funkciója inkább az, hogy a közös európai érdekek mentén koordinálja az induló beruházásokat. Magyarország és a nettó kedvezményezett országok szempontjából azonban könnyen a lemaradást növelő helyzet állhat elő, ha a nagyobb tagállamok egyszerűen nem hajlandóak többet adni a közös költségvetésben.
Címlapkép forrása: EU
Kiderült, ki az iráni háború egyik legnagyobb nyertese, akinek szép csendben dollármilliárdokat ugrott a vagyona
Az időzítés kulcsfontosságú volt.
Hiába repkednek a rakéták, több tartályhajó átkelt a Hormuzi-szoroson
A forgalom élénkülése a közel-keleti harcok kiújulása ellenére is tapasztalható.
Súlyos erdőtűz pusztít Spanyolországban, már 12-en életüket vesztették
Almería tartományban pusztít tűzvész.
Azt hitték, kiiktatásával egy csapásra megnyerhetik a háborút - Eltemették Ali Hameneit
Hatalmas tömegek vettek részt az ajatollah búcsúztatásán.
Fordulat a tőzsdéken az iráni eszkaláció után
Újra nagyot ment a dél-koreai tőzsde.
A holnap lecsúszó negyedei épülnek most? Komoly veszély fenyegeti a modern magyar lakóparkokat
A magyar lakáspolitika útkeresése a retrofit és a közösségi megoldások útvesztőjében
Érdemes lehet az eget kémlelni a hétvégén, ritka jelenségnek lehetünk tanúi
Az időjárás is ideális lesz.
Jobb az aktív kereskedés, ha tudod a jövőt
Az egyik pénzügyekkel (és befektetésekkel) foglalkozó Facebook csoportban megjelent egy írás, miszerint akár 25 évre is negatív fordulatot vett annak a befektetőnek a sorsa, aki bizonyos válsá
PPWR rendelet 2026: új csomagolási megfelelési kötelezettségek az EU-ban
A PPWR, vagyis a Packaging and Packaging Waste Regulation az Európai Unió új csomagolási és csomagolási hulladék rendelete. Az (EU) 2025/40 rendelet 2025. február 11-én lépett hatályba, és fős
Kritikus betegség vagy baleset - Melyik biztosításra van igazán szükséged?
Márton 44 éves, kétgyerekes családapa, aki mindig arra készült, hogy egy autóbaleset vagy egy munkahelyi sérülés borítja fel az életét. Évekkel ezelőtt kötött is egy balesetbiztosítást,
Ugyanaz a mutató, három különböző történet - A tanár-diák arány önmagában félrevezető
A tanár-diák arány első ránézésre egyszerű mutatónak tűnik, valójában azonban egészen mást jelent egy általános iskolában, egy gimnáziumban vagy egy egyetemen. Ugyanaz a mutató három...
Ingatlanvásárlás költségei 2026-ban: ennyivel számolj a vételáron felül
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Ingatlanvásárlás költségei 2026-ban: ennyivel számolj a vételáron felül A legtöbb vevő ott hibázik, hogy amikor az ingatlanvásárlás költségei
Booz Allen Hamilton Holding Corporation - elemzés
A júliusi Top 10 hetedik helyezettje. A chartja alapján megérdemel egy elemzést, de leginkább azért, mert nagyon nagy esésben van, és talán így megtudom, hogy érdemes-e figyelni, vagy kerülni k
Egy ponton már kell az egészséges paranoia
A befektetők többsége ugyanarra a kérdésre keresi a választ: hogyan lehet magasabb hozamot elérni? Egy bizonyos vagyonszint felett azonban már egészen más válik fontossá. A... The post Egy pont
Túl rövid a világbajnokság ahhoz, hogy mindig a legjobbak győzzenek
Hiába dolgoznak a futball-világbajnokság modellezésén szuperszámítógépek, nincs az az algoritmus, ami képes lenne lemodellezni a focit. A világ legnépszerűbb sportja ugyanis túl esetleges ahh
Két hét múlva kifut a Winelovers River Night (x)
Korlátlan borkóstoló, naplemente, dunai hajózás vár július 23-án
Magyarország is felült az AI-vonatra? Meglepő számokra bukkantunk
Mi húzza most az ipart?
Váratlan helyről jöhet megoldás a magyar vízhiányra: itt a forradalmi javaslat
Mélyebbre kell ásni a megoldásért.
Irán felrúgta az egyezséget: újra nagyon távol a béke
Trump mozgásterét belpolitikai nehézségek is szűkítik.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!