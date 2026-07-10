Bekeményítenek a fukarok – komolyan visszavághatják Ursula von der Leyen költségvetési ambícióit

Az Európai Unió leggazdagabb tagállamai egyre keményebb hangot ütnek meg a 2028–2034-es uniós költségvetésről szóló tárgyalásokon. Az egyik nettó befizető ország már most azt kezdte jelezni, hogy számukra akár az is kedvezőbb lehet, ha egyáltalán nem születik megállapodás az új többéves pénzügyi keretről, ami komoly nyomást helyezhet a kohéziós forrásokra támaszkodó kisebb tagállamokra, így Magyarországra is.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

Az Európai Unió nettó befizető tagállamai készek lehetnek akár a 2028–2034-es többéves pénzügyi keretről (MFF) szóló tárgyalások idő előtti romba döntését is kockáztatni, ha ezzel jelentősen csökkenthetik a közös költségvetés méretét - állítja a Politico egy jelentős ország magas rangú tisztviselőjére hivatkozva. A névtelen forrás azzal érvelt a lapnak, hogy miközben

minden tagállam veszítene egy megállapodás nélküli forgatókönyv esetén, a leggazdagabb országok számára ez lehetne a legkevésbé költséges kimenetel.

Az Európai Bizottság közel 2000 milliárd eurós költségvetési javaslatot tett le az asztalra júniusban a következő hétéves időszakra, azonban a nettó befizető országok egy része már a tárgyalások korai szakaszában jelezte, hogy jóval kisebb keretet tartana elfogadhatónak.

A névtelenséget kérő tisztviselő szerint a nettó befizetők egy megállapodás nélküli helyzetben összesen 500–600 milliárd euróval kevesebbet fizetnének be, mint a Bizottság jelenlegi terve alapján.

A jelenlegi helyzet szerint az Európai Parlament 10 százalékkal megemelné a költségvetés tagállamok között elosztandó részét, míg a cíprusi soros elnökség egy 2-4 százalék körüli csökkentést javasolt a tárgyalási keretdokumentumában. A ciklusát most kezdő Ír elnökség fő kihívása az lesz, hogy tovább vigye ezt a folyamatot a saját javaslataival.

A fenyegetés azért különösen jelentős, mert az uniós szerződések szerint, ha nem születik új többéves költségvetési megállapodás, akkor a jelenlegi keret utolsó évének felső kiadási plafonja lépne életbe 2028-ban is.

Inflációkövető korrekció nélkül ez nagyjából 1400 milliárd eurós keretet jelentene a teljes 2028–2034-es időszakra tervezett új MFF helyett.

Egy ilyen esetben a mezőgazdasági támogatások, az uniós intézmények működési költségei, a humanitárius kiadások, valamint a kül- és biztonságpolitikai programok jogilag védettek maradnának. Ezzel szemben számos olyan program megszűnhetne, amely elsősorban a nettó kedvezményezett országok számára fontos, köztük a kohéziós politika egyes elemei.

Ezek meghosszabbításához ugyanis minősített többségre lenne szükség a Tanácsban, ahol a nettó befizetők blokkoló kisebbséget alkothatnak.

Az ilyen és ehhez hasonló háttérnyilatkozatok persze a tárgyalások előtti helyezkedés részét képezik, elsősorban azért vannak, hogy menedzseljék a várakozásokat. A probléma az, hogy a versenyképességi és védelmi aggályok behozatalával

az EU-nak alapvetően több dologra kéne költenie a javasolt 2000 milliárdból, amely sokak szerint még így is szűkös arra, hogy ellássák belőle a szükséges feladatokat.

Az unió hétéves büdzséje persze végső soron alig több mint 1 százaléka annak az összegnek, amit a 27 tagállam közösen termel, és a funkciója inkább az, hogy a közös európai érdekek mentén koordinálja az induló beruházásokat. Magyarország és a nettó kedvezményezett országok szempontjából azonban könnyen a lemaradást növelő helyzet állhat elő, ha a nagyobb tagállamok egyszerűen nem hajlandóak többet adni a közös költségvetésben.

Címlapkép forrása: EU