Brüsszel vesztőhelyre küldi a Facebook és az Instagram legidegesítőbb funkcióját, jön a csapás a Tiktokra is

A brüsszeli testület pénteken tette közzé a digitális szolgáltatásokról szóló rendelet alapján kidolgozott előzetes megállapításait.
Ezek alapján a Metának alapértelmezés szerint ki kellene kapcsolnia az olyan funkciókat, mint az automatikus lejátszás és a végtelen görgetés.
Emellett valódi képernyőidő-szüneteket kellene bevezetnie, valamint át kellene alakítania az ajánlórendszereit, amelyek jelenleg a felhasználók figyelmének maximális lekötésére törekednek.
Az Európai Bizottság úgy véli, hogy a Meta nem mérte fel megfelelően az Instagram és a Facebook addiktív kialakításából adódó kockázatokat. Az erősen személyre szabott ajánlások, az automatikus lejátszás és
a végtelen görgetés ugyanis folyamatos tartalomfogyasztásra ösztönzik a felhasználókat, ami egyfajta automata üzemmódba kényszeríti az agyat, ez pedig kényszeres használathoz, illetve egészségtelen szokások kialakulásához vezet.
Az uniós testület szerint a vállalat a veszélyek mérséklése érdekében sem tett elegendő lépést, mivel a beépített időkezelő funkciók könnyen megkerülhetők, így nem csökkentik érdemben a platformokon töltött időt, míg a szülői felügyeleti eszközök alkalmazása túl bonyolult, és jelentős időráfordítást igényel a szülők részéről.
A Meta visszautasította a vádakat, Ben Walters szóvivő kijelentette, hogy
a vizsgálat figyelmen kívül hagyja a tinédzserek védelmében tett intézkedéseiket, például a 2024-ben bevezetett tinédzserfiókokat, amelyek alapértelmezetten védik a kiskorúakat, és ellenőrzési jogkört biztosítanak a szülőknek.
Egy uniós tisztségviselő ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy ezeket a védelmi beállításokat a fiatalok könnyen ki tudják kerülni.
Az Európai Bizottság 2024 májusa óta folytat vizsgálatot a Meta ellen. Egy korábbi eljárásban a hatóság már azzal is megvádolta a céget, hogy nem tesz meg mindent a 13 év alatti gyermekek kiszűréséért, és nem biztosít megfelelő átláthatóságot. A brüsszeli testület februárban hasonló aggályokat fogalmazott meg a TikTokkal kapcsolatban is.
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