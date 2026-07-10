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Brüsszel vesztőhelyre küldi a Facebook és az Instagram legidegesítőbb funkcióját, jön a csapás a Tiktokra is
Uniós források

Brüsszel vesztőhelyre küldi a Facebook és az Instagram legidegesítőbb funkcióját, jön a csapás a Tiktokra is

Portfolio
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Az Európai Bizottság felszólította a Meta vállalatot, hogy módosítsa az Instagram és a Facebook függőséget okozó kialakítását, ellenkező esetben az uniós gyermekvédelmi szabályok megsértése miatt jelentős bírságra számíthat. A technológiai óriás akár a globális éves árbevételének 6 százalékát is elveszítheti büntetésként, ha nem tesz eleget a követeléseknek – számolt be a Politico. Az uniós testület a Tiktok ellen is lépéseket tervez.
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Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.
Információ és jelentkezés

A brüsszeli testület pénteken tette közzé a digitális szolgáltatásokról szóló rendelet alapján kidolgozott előzetes megállapításait.

Ezek alapján a Metának alapértelmezés szerint ki kellene kapcsolnia az olyan funkciókat, mint az automatikus lejátszás és a végtelen görgetés.

Emellett valódi képernyőidő-szüneteket kellene bevezetnie, valamint át kellene alakítania az ajánlórendszereit, amelyek jelenleg a felhasználók figyelmének maximális lekötésére törekednek.

Az Európai Bizottság úgy véli, hogy a Meta nem mérte fel megfelelően az Instagram és a Facebook addiktív kialakításából adódó kockázatokat. Az erősen személyre szabott ajánlások, az automatikus lejátszás és

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a végtelen görgetés ugyanis folyamatos tartalomfogyasztásra ösztönzik a felhasználókat, ami egyfajta automata üzemmódba kényszeríti az agyat, ez pedig kényszeres használathoz, illetve egészségtelen szokások kialakulásához vezet.

Az uniós testület szerint a vállalat a veszélyek mérséklése érdekében sem tett elegendő lépést, mivel a beépített időkezelő funkciók könnyen megkerülhetők, így nem csökkentik érdemben a platformokon töltött időt, míg a szülői felügyeleti eszközök alkalmazása túl bonyolult, és jelentős időráfordítást igényel a szülők részéről.

A Meta visszautasította a vádakat, Ben Walters szóvivő kijelentette, hogy

a vizsgálat figyelmen kívül hagyja a tinédzserek védelmében tett intézkedéseiket, például a 2024-ben bevezetett tinédzserfiókokat, amelyek alapértelmezetten védik a kiskorúakat, és ellenőrzési jogkört biztosítanak a szülőknek.

Egy uniós tisztségviselő ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy ezeket a védelmi beállításokat a fiatalok könnyen ki tudják kerülni.

Az Európai Bizottság 2024 májusa óta folytat vizsgálatot a Meta ellen. Egy korábbi eljárásban a hatóság már azzal is megvádolta a céget, hogy nem tesz meg mindent a 13 év alatti gyermekek kiszűréséért, és nem biztosít megfelelő átláthatóságot. A brüsszeli testület februárban hasonló aggályokat fogalmazott meg a TikTokkal kapcsolatban is.

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