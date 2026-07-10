Ecke: Kilencvenegy különböző adóval sújtják az uniós bankszektort

Az Európai Uniónak jóval egységesebb adózási keretre van szüksége a pénzügyi szektorban, de a tagállami adókulcsok meghatározását továbbra is nemzeti hatáskörben kellene hagyni – mondta a Portfolio-nak Matthias Ecke német szociáldemokrata EP-képviselő. A pénzügyi szektor adóztatásáról szóló parlamenti jelentés előadója szerint a jelenlegi, mintegy kilencven különböző adóból és illetékből álló rendszer torzítja az egységes piac működését, miközben a pénzügyi szolgáltatások áfakezelésének reformját csak részletes hatásvizsgálatok után szabad eldönteni. Ecke úgy véli, az EU nem gyengítheti saját minimumadó-szabályait csak azért, mert az Egyesült Államok külön elbánást akar biztosítani vállalatainak, és szükség esetén önálló európai adóintézkedésekre is sor kerülhet. Az uniós költségvetés bevételi gondjaira az online szerencsejátékok megadóztatása is részleges választ adhatna, de szerinte ezen a területen sincs könnyen megtalálható, mindent megoldó „aranybánya”.

Mennyire elégedett a keddi szavazás eredményével? Milyen főbb kritikákat fogalmaztak meg a jelentéssel szemben az Európai Parlament jobb- és baloldali pártjai?

Örülök annak, hogy az Európai Parlament még azelőtt elkészített a jelentését a pénzügyi szektor adóztatásáról, mint hogy a Bizottság előállt volna saját javaslatával. Pontosan ez a saját kezdeményezésű jelentések lényege.

Őszintén szólva annak még jobban örültem volna, ha valamivel konkrétabban fogalmazzuk meg az ambícióinkat. A centrumtól jobbra álló pártok részéről azonban jelentős ellenállást tapasztaltunk azzal szemben, hogy számokat vagy konkrét javaslatokat tegyünk a jelentésbe, sőt még azzal szemben is, hogy következetesebben szorgalmazzuk egy koherens európai keretrendszer kialakítását.

Ennek hátterében részben az áll, hogy eltérően ítéljük meg az adóverseny előnyeit és költségeit.

Ha máris itt tartunk, ön konkrétan milyen rendszert tartana ideálisnak a pénzügyi szolgáltatások áfakezelésében? Teljesen megszüntetné a jelenlegi mentességeket, részleges adóztatást vezetne be, vagy inkább választható rendszert támogatna?

A jelentés szándékosan nem foglalt állást egy konkrét végállapot mellett. Ez rendkívül összetett terület, ezért nagyon alapos elemzésre van szükség annak meghatározásához, hogyan nézhetne ki egy későbbi rendszer.

Alapvetően egyetértek ezzel a megközelítéssel. Tudatosan nem választottunk ki egyetlen konkrét modellt, mert a döntés előtt sokkal többet kell megtudnunk arról, hogy az egyes megoldások milyen hatást gyakorolnának az egyes tagállamokra.

A konkrét javaslat tehát csak azután érkezhet, hogy a Bizottság elkészíti a rendszer lehetséges változatairól szóló elemzését, de nem tart attól, hogy bármilyen új áfateher végül az ügyfelekre hárulna?

Általánosságban minden adóterhet át lehet hárítani részben a fogyasztókra, részben pedig a termelőkre vagy a szolgáltatókra. Számomra azonban nem az a legfontosabb kérdés, hogy egy adóterhet át lehet-e hárítani, hanem az, hogy hol és milyen módon akarjuk megadóztatni a pénzügyi szektort.

Léteznek olyan modellek is, amelyek nem feltétlenül hoznak létre további terheket.

Milyen lehetőségek vannak arra, hogy a változtatások költségeit ne egyszerűen az ügyfelekre terheljék tovább?

Bizonyos szolgáltatásokat vagy bizonyos ügyfélcsoportokat ki lehet vonni az adóztatás alól. Másként lehet kezelni például azokat, akik először vásárolnak saját otthont, mint azokat, akik már a második vagy harmadik ingatlanukat veszik meg befektetési és bérbeadási céllal.

Nagyon sokféle megoldás elképzelhető. Bizonyos pénzügyi szolgáltatásoknál nagyvonalúbb mentességeket lehet kialakítani, más területeken pedig szélesebb adóalapot lehet alkalmazni.

A jelentés célja azonban nem az volt, hogy részletesen előírja, pontosan hogyan kellene kinéznie egy egységes uniós rendszernek. Egy ilyen megállapodást rövid időn belül úgysem tudnánk elérni.

A fő célunk az, hogy nagyobb harmonizáció jöjjön létre, és a pénzügyi szolgáltatások hatékonyabban működhessenek a tagállami határokon átnyúlóan.

A jelentés egyik fontos megállapítása, hogy az európai pénzügyi szektor adóztatása rendkívül széttagolt: 91 különböző adót és illetéket említ. Ön szerint a nemzeti bankadókat és ágazati különadókat idővel meg kellene szüntetni, vagy inkább közös uniós keretrendszerben kellene harmonizálni őket? Elegendő lenne az adóalapokat és a fogalmakat egységesíteni?

A nagyobb harmonizáció híve vagyok, ezt szerintem világossá is tettem a jelentésről folytatott viták során.

Az adóalapot természetesen mindig könnyebb harmonizálni, mint magukat az adókulcsokat. Az egységesebb adóalap összehasonlíthatóbbá is tenné a különböző tagállami rendszereket. Ezért első lépésként egyértelműen az adóalapokat kellene egységesíteni. Az adókulcsok meghatározása valószínűleg továbbra is nemzeti politikai döntés maradna.

A hozzáadottérték-adónál is számos különböző kulcsot alkalmazunk, de jelenleg nem elsősorban a kulcsok jelentik a problémát. Amennyiben a pénzügyi szolgáltatások áfakezelése harmonizáltabbá válna, az ágazati különadók és illetékek egy része valószínűleg megszűnne.

Ebben természetesen adóverseny is kialakulhatna. Ha egyes tagállamok elkezdenék megszüntetni a pénzügyi szektorra kivetett különadóikat vagy illetékeiket, az más országokat is hasonló lépésekre ösztönözhetne.

Jelenleg azonban erre kevés az esély, mert a tagállamoknak szükségük van az ezekből származó bevételekre.

Intenzív vitát folytattunk a jelentésen dolgozó képviselőkkel arról is, hogy a pénzügyi szektor jelenlegi hozzájárulása elegendő-e, de végül annyiban sikerült csak egyetértettünk, hogy az ágazatnak a jövőben is méltányos mértékben hozzá kell járulnia a közös bevételekhez.

Lehetséges egyáltalán az érdemi adóharmonizáció addig, amíg az adóügyi döntésekhez valamennyi tagállam egyhangú támogatása szükséges?

Természetesen könnyebb lenne az adózási szabályokat harmonizálni, ha más szavazási rendszer működne, és ezen a területen is klasszikus politikai koalíciókat lehetne kialakítani.

A jelenlegi keretek között is sikerült azonban közös uniós adózási szabályokat elfogadnunk és előrelépést elérnünk. Nem szabad visszalépnünk ahhoz képest, amit már megvalósítottunk.

Jelenleg ez az Európai Unió alkotmányos és intézményi berendezkedése, tehát ebben a keretben kell dolgoznunk.

Hogyan lehet elkerülni, hogy azok a tagállamok, amelyek jelentős költségvetési bevételhez jutnak a bankadókból és más pénzügyi különadókból, nagy veszteségeket szenvedjenek el?

A jelentés elsősorban a pénzügyi szektor adóztatásának szerkezetéről szól. Nem azt írja elő, hogy az egyes tagállamoknak összességében növelniük vagy csökkenteniük kellene az ágazat adóterhelését.

Elképzelhető például, hogy egy szélesebb adóalap mellett több levonási lehetőség jelenik meg. A változtatás tehát nem feltétlenül jelenti azt, hogy több vagy kevesebb adót kell beszedni.

Azt állítjuk, hogy amennyiben nagyobb harmonizáció jön létre a hozzáadottérték-adó területén, a tagállamoknak kevésbé kellene más, a gazdaságot erősebben torzító adókra támaszkodniuk.

Az Európai Bizottság most arra készül, hogy hivatalosan is visszavonja a pénzügyi tranzakciós adóra vonatkozó, régóta elakadt javaslatát. Ön és több más szociáldemokrata képviselő ugyanakkor azzal érvelt, hogy egy ilyen adó akár az EU saját bevételi forrásává is válhatna. Van még reális esély a ennek a megmentésére?

Az a konkrét javaslat, amely a globális pénzügyi válság legintenzívebb időszakában született, erősen kötődött az akkori helyzethez. Az egyik célja az volt, hogy visszaszerezzünk valamennyit azokból a bevételekből, amelyeket korábban a bankok megmentésére kellett fordítani.

A javaslat az akkori körülmények között értelmes volt, a pénzügyi szektor működése, hozzájárulása és szabályozási környezete azonban azóta rengeteget változott.

A prudenciális követelmények is sokkal szigorúbbá váltak, ezért a tranzakciós adó stabilizáló funkciója ma talán kevésbé fontos, mint korábban.

A régi, konkrét javaslatot már nem tartom megvalósíthatónak, de ettől függetlenül továbbra is úgy gondoljuk – és ezt a jelentésben is megfogalmaztuk –, hogy a Bizottságnak elő kell állnia egy új javaslattal, amely betölti a pénzügyi tranzakciós adó visszavonásával keletkező szakpolitikai űrt.

Elengedhetetlen, hogy ez EU-szintű legyen, vagy elindulhatna egy ilyen rendszer megerősített együttműködésben, a tagállamok egy kisebb csoportjával is?

A megerősített együttműködés ezen a területen is előrelépést hozhatna. Bármilyen harmonizáció jobb annál, mint ha egyáltalán nem lenne közös rendszer.

Egy hasonlóan gondolkodó tagállamokból álló csoport jó kiindulópontot jelenthetne. Hosszabb távon természetesen az lenne a cél, hogy a rendszert az egész Európai Unióra kiterjesszük, mert csak így működhetne igazán hatékonyan az egységes európai pénzügyi piac.

A német kormány koalíciós megállapodása is tartalmazta az európai pénzügyi tranzakciós adó szükségességét, ezért azt várom, hogy Németország ezen a területen is teljesítse a vállalását. Amennyiben korlátozni tudjuk az adózási arbitrázs és az elkerülés lehetőségét, a pénzügyi tranzakciós adó valószínűleg bevételnövekedést is eredményezhetne.

A jelentésem ugyanakkor nem ragaszkodik megszállottan egyetlen eszközhöz sem.

Tudom, hogy ennek a trazakciós adónak komoly szimbolikus jelentősége van, de elsősorban a mögötte álló szakpolitikai problémákat kell megoldanunk.

Biztosítanunk kell a pénzügyi szektor méltányos hozzájárulását, és korlátoznunk kell a kifejezetten rövid távú, spekulatív kereskedési stratégiákat. Ha ezekre a célokra jobb megoldást találunk, azt is meg kell vizsgálnunk.

Térjünk át a 15 százalékos globális minimumadóra. Nem jelent-e leküzdhetetlen versenyelőnyt az amerikai vállalatok számára a most kialakított párhuzamos rendszer? Nem kaptak-e az amerikai multinacionális cégek lényegében különleges mentességet?

Teljesen valós kockázatról van szó. Ha az Egyesült Államok kivételt biztosít a saját multinacionális vállalatainak, miközben az európai cégeknek teljes mértékben be kell tartaniuk a közös szabályokat, az európai vállalatok versenyhátrányba kerülhetnek. Ez elfogadhatatlan lenne.

Az OECD-megállapodás azon az alapelven nyugszik, hogy ugyanazok a szabályok vonatkoznak mindenkire. Amennyiben ez az alapelv meggyengül vagy felbomlik, a versenyképességi kockázatot nagyon komolyan kell vennünk.

Az én megoldásom azonban nem az lenne, hogy az Európai Unió is gyengítse a saját szabályait.

Ehelyett ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy nemzetközi partnereink, köztük az Egyesült Államok is teljesítsék a vállalt kötelezettségeiket.

Érdemes lehet megvárni egy Trump utáni amerikai kormányzatot? Egy demokrata vezetés nyitottabb lenne az OECD-szabályok teljes körű alkalmazására, vagy naivitás lenne erre számolni?

Jelenleg az úgynevezett „side-by-side”, vagyis párhuzamos megközelítés van napirenden, amely valóban magában hordozza az említett kockázatokat.

Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy az Egyesült Államok nem egy adóparadicsom.

Az amerikai vállalatokat is megadóztatják, és az országban ténylegesen működik társaságiadó-rendszer. Egyszerűen más szabályokat alkalmaznak, mint mi.

Az OECD-megállapodás lényege éppen a kölcsönös megértésen és a közös szabályokon alapuló rendszer kialakítása lett volna. Azt is látnunk kell azonban, hogy bár a Biden-kormány részt vett az 15 százalékos minimum tárgyalásában, és sikerült is eljutni egy megállapodásig, azt az amerikai kongresszus végül nem fogadta el teljes mértékben. Ez még demokrata többség mellett sem sikerült.

A probléma tehát részben strukturális, és túlmutat a Trump-kormányzaton. Nem várhatunk egyszerűen arra, hogy valamikor talán ismét kormányváltás következik be az Egyesült Államokban. Tovább kell dolgoznunk egy hosszú távon működőképes megoldáson.

A jelenlegi helyzet nagyon rossz, mert az amerikai álláspont – különösen az elnök álláspontja – akár egyik napról a másikra is megváltozhat. Az adópolitikában viszont megbízhatóságra és bizalomra van szükség.

A kiszámíthatóság ezen a területen önmagában is érték.

Könnyebben elfogadható kompromisszumot lehetne elérni, ha a globális minimumadó kulcsát 15-ről például 10 százalékra csökkentenék?

Nem hiszem. Az amerikai kifogások nem elsősorban az adókulcs nagyságára vonatkoznak, hanem sokkal inkább elvi és szuverenitási kérdésekre.

Az érvelésük szerint egyszerűen nem fogadhatnak el olyan szabályozást, amely más országok döntéseihez köti az amerikai adórendszert.

A vita tehát inkább a nemzeti szuverenitásról szól, nem arról, hogy a 15 százalékos kulcs túl magas lenne.

Az Egyesült Államok tényleges társaságiadó-terhelése egyébként sem különösebben alacsony.

Akkor marad a kölcsönös bizalom, és legalább egymás irányába transzparens jogalkotás?

Kölcsönös bizalomra mindenképpen szükség van, ugyanakkor az Európai Unió nincs eszközök nélkül.

Ha nem sikerül egyértelmű és megbízható nemzetközi rendszert létrehozni, nekünk is módosítanunk kell a saját jogszabályainkat.

Hasonló helyzet alakult ki az OECD első pillérével kapcsolatban is. Akkor azt mondtuk, hogy amíg működik az OECD-folyamat, tartózkodunk a digitális illetékek és digitális adók egyoldalú bevezetésétől. Ha azonban a nemzetközi szint megszűnik vagy nem vezet eredményre, az az Európai Unió számára is több lehetőséget teremt az önálló adóztatásra.

Egy másik téma, amelyben felmerül az uniós harmonizáció kérdése az az energiaipari extraprofitok adóztatása. Ön szerint értelmesebb lenne EU-szinten koordinálni az extraprofitadókat, mint minden tagállamban külön rendszereket kialakítani?

Abszolút. Az extraprofitadó általában nem egy koherens, hosszú távú adózási keretrendszer része. Jellemzően egyedi helyzetben, eseti jelleggel vetik ki, ami könnyen visszafoghatja a beruházási kedvet.

A jelentésünkben elsősorban a pénzügyi szektor adóztatásáról beszéltünk, de más ágazatokban, például a fosszilis energiahordozóknál is felmerülhet az extraprofit megadóztatása.

Egyes esetekben azt is lehet mondani, hogy a torzító hatás kevésbé problémás, mert klímavédelmi okokból egyébként sem akarjuk, hogy az adott üzleti tevékenység tovább bővüljön.

Általánosságban azonban az extraprofitadó önmagában nem feltétlenül zseniális ötlet. Látom az előnyeit és a hátrányait is. A negatív oldalon egyértelműen ott van, hogy akadályozhatja a beruházásokat, ezért a tárgyalások során azt javasoltam, hogy kérjük fel a Bizottságot a nemzeti extraprofitadók közös keretrendszerének kidolgozására.

Ha a vállalatok előre tudják, milyen körülmények között vezethető be ilyen adó, hogyan határozzák meg az adóalapot, és pontosan mit tekintenek extraprofitnak, az csökkenti a bizonytalanságot. A kisebb bizonytalanság pedig fenntarthatja, esetleg növelheti is a beruházási hajlandóságot.

Ezért gondolom úgy, hogy az extraprofitadók általános kereteit európai szinten kellene meghatározni.

Márciusban az online szerencsejátékok és fogadások megadóztatását is lehetséges új uniós saját forrásként említette. Mekkora bevételt hozhatna egy ilyen intézkedés? Politikailag ez talán a könnyebben eladható új adók közé tartozna.

Az Európai Bizottság becslése szerint az online szerencsejátékok megadóztatása emlékeim szerint körülbelül 1,9 milliárd euró bevételt teremthetne évente az EU egészében, amennyiben ezt uniós teljesen saját forrásként alakítanánk ki.

Itt olyan tevékenységről van szó, amelynek egyre gyorsabb a térnyerése, és az online jelleg miatt eleve határokon átnyúlóan működik. Jelentős negatív társadalmi hatásai is vannak, ráadásul komoly közegészségügyi és függőségi problémákat is okozhat.

Érdemes ezért megvizsgálni, hogy egy koordinált európai megközelítés egyszerre teremthetne-e költségvetési bevételt, és javíthatná-e a piac működését. Nem szabad ugyanakkor túl sokat várni ettől a forrástól.

A becsült 1,9 milliárd eurós összeg jelentős, de önmagában nem közel sem oldja meg az Európai Unió költségvetési problémáit.

Jelenleg több lehetséges új saját forrásról is tárgyalunk. Nem létezik azonban olyan egyszerű intézkedés, amely minden további nélkül hatalmas bevételeket hozna. Ha lenne valahol egy elrejtett aranybánya, azt a nemzeti kormányok már rég megtalálták volna.

Elvi szempontból mindenesetre jó iránynak tartom, és a jelenlegi környezetben tényleg minden elérhető bevételre szükségünk van.

Ön szerint is ennyire komoly az uniós költségvetés forráshiánya?

Elég megnézni, mit javasolt az Európai Bizottság, és milyen javaslatokat tettünk mi(10% linkelése!). Eközben egyes nettó befizető tagállamok azzal fenyegetnek, hogy akár 20 százalékkal is csökkentenék a Bizottság költségvetési javaslatát.

Ebben a helyzetben egyértelmű, hogy új saját forrásokra van szükségünk.

Címlapkép forrása: EU

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