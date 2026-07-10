Hivatalos: Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez

Az Európai Bizottság hivatalosan jóváhagyta Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez (EPPO), miután a magyar kormány 2026 májusában kérte a részvételt.
Ezzel állandó EPPO-jelenlét jön létre az országban az uniós forrásokat érintő csalások, korrupciós ügyek és más pénzügyi bűncselekmények kivizsgálására. A Bizottság szerint a lépés egyben azt is jelzi, hogy Magyarország ismét elköteleződik a jogállamiság megerősítése mellett” – közölte az uniós végrehajtó testület pénteken.
Ursula von der Leyen bizottsági elnök a döntést jó hírnek nevezte Magyarország számára, és úgy fogalmazott, hogy
a csatlakozás fontos előrelépés a csalás és a korrupció elleni küzdelemben.
Hangsúlyozta, hogy a magyar emberek mostantól olyan független garanciát kapnak, amely biztosítja, hogy az uniós támogatások valóban az ő érdekeiket szolgálják, majd Magyarországot az Európai Ügyészség tagjaként köszöntötte.
A csatlakozás intézményi szempontból is jelentős fordulatot jelent. Mivel immár 25 tagállam vesz részt az EPPO munkájában, miközben a két kimaradó ország, Dánia és Írország szerződéses opt-outtal rendelkezik, az Európai Ügyészségről szóló rendelet kikerül a megerősített együttműködés keretéből, és az uniós joganyag teljes jogú részévé válik.
Ez azt is jelenti, hogy a jövőben az Európai Unióhoz csatlakozó új tagállamok számára már kötelező lesz az Európai Ügyészséghez való csatlakozás.
A következő hetekben a magyar hatóságoknak három jelöltet kell állítaniuk a magyar európai ügyészi posztra, akik közül az Európai Unió Tanácsa választ majd egyet egy független szakértői testület véleményének figyelembevételével. Emellett Magyarországnak delegált európai ügyészeket is jelölnie kell, valamint biztosítania kell az EPPO magyarországi működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. A szervezet húsz nappal azt követően kezdheti meg a munkáját Magyarországon, hogy a Tanács kinevezi a magyar európai ügyészt.
Az Európai Ügyészség hatásköre visszamenőleg is kiterjed majd a 2021. június 1. után Magyarországon elkövetett, uniós forrásokat érintő bűncselekményekre.
Az EPPO 2021-ben kezdte meg működését, és 2025 végére már több mint 3600 ügyet kezelt az Európai Unióban. Feladata az uniós költségvetést érintő csalások, korrupciós ügyek, súlyos áfacsalások és más pénzügyi bűncselekmények nyomozása és vádemelése.
Michael McGrath demokráciáért, igazságügyért és jogállamiságért felelős uniós biztos történelmi napnak nevezte a döntést Magyarország és az Európai Unió számára egyaránt. Azt hangsúlyozta, hogy az uniós költségvetés védelme nem választható lehetőség, hanem alapvető kötelezettség, mert minden megóvott euró végső soron az európai polgárokhoz kerül vissza.
Hozzátette, hogy az Európai Ügyészség az elmúlt években indított nyomozásokkal, sikeres vádemelésekkel és befagyasztott vagyonelemekkel bizonyította, hogy kulcsszerepet tölt be az uniós forrásokat érintő csalások elleni fellépésben.
Magyar Péter miniszterelnök hivatalosan május 29-én adta át Ursula von der Leyennek Magyarország csatlakozási kérelmét, majd nem sokkal később bejelentették, hogy politikai megállapodást kötöttek 16,4 milliárd eurónyi uniós forrás feloldásáról.
Címlapkép forrása: EU
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