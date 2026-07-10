Kiszóríthatják az EU GDP-jének 15 százalékából Kínát

Hamarosan bemutatja az Európai Bizottság azt a közbeszerzési reformot, amely lehetővé tenné a tagállami hatóságok számára, hogy előnyben részesítsék az európai beszállítókat, és bizonyos stratégiai szerződésekből háttérbe szorítsák a kínai vállalatokat. A "Buy European" kezdeményezés tervezete várhatóan szeptemberben jelenhet meg, és jogi alapot teremtene arra, hogy az állami szerződéseknél ne automatikusan a legalacsonyabb ár legyen a döntő szempont. Az évi mintegy 2500 milliárd eurós, az EU GDP-jének 13-15 százalékát kitevő uniós közbeszerzési piacot Brüsszel egyre inkább stratégiai iparpolitikai eszközként kezeli. A javaslat ugyanakkor heves vitákat válthat ki, mivel több tagállami kormány tart az uniós protekcionizmus erősödésétől.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

Az Európai Bizottság olyan közbeszerzési reformot készít elő, amely lehetővé tenné a tagállami hatóságok számára, hogy előnyben részesítsék az európai beszállítókat, és bizonyos stratégiai szerződésekből háttérbe szorítsák a kínai vállalatokat – írta a Financial Times.

A Stéphane Séjourné iparstratégiáért felelős bizottsági ügyvezető alelnök által szorgalmazott „Buy European” kezdeményezés tervezete várhatóan szeptemberben jelenhet meg, bár tartalma még változhat a Bizottságon belüli egyeztetések során.

Az uniós közbeszerzések értéke évente mintegy 2500 milliárd euró, ami az EU GDP-jének hozzávetőleg 13-15 százaléka, ezért Brüsszel a rendszert egyre inkább stratégiai iparpolitikai eszközként kezeli. Séjourné a Portfolio-nak adott interjújában is arról is beszélt, hogy Európának nyitottnak kell maradnia a külföldi beruházások előtt, de fel kell hagynia a korábbi naivitással, és viszonosságot kell követelnie azoktól a kereskedelmi partnerektől, amelyek saját közbeszerzési piacaikat korlátozzák az európai vállalatokkal szemben.

A kiszivárgott tervezet alapján az ajánlatkérők az uniós vállalatok mellett azokat a külföldi beszállítókat részesíthetnék előnyben, amelyek olyan országokban működnek, amelyekre uniós kereskedelmi megállapodás vagy a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési egyezménye vonatkozik. A szabályozás jogi lehetőséget teremtene arra, hogy

a közmű-, infrastruktúra-, közlekedési és más állami szerződéseknél ne automatikusan a legalacsonyabb ár legyen a döntő szempont, hanem az európai gazdasági és stratégiai érdekeket is figyelembe lehessen venni.

A reform ugyanakkor nem írná elő kötelezően a kínai vagy más harmadik országbeli ajánlattevők kizárását. Inkább olyan jogalapot teremtene, amelyre hivatkozva a közbeszerzési hatóságok európai szolgáltatót vagy gyártót választhatnak akkor is, ha annak ajánlata nem a legolcsóbb. Kivételt jelenthetne, ha az adott termék vagy szolgáltatás Európában nem hozzáférhető, vagy az európai beszerzés aránytalanul magas költségekkel járna.

A Financial Times szerint a javaslat heves vitákat válthat ki az Európai Bizottságban és a tagállamok között, mivel több kormány tart az uniós protekcionizmus erősödésétől. Brüsszelben ugyanakkor egyre nagyobb aggodalmat okoz a kínai vállalatok jelenléte a közlekedési, logisztikai és technológiai infrastruktúrában. Az Európai Bizottság áprilisban például egy kínai vasútijármű-gyártó részvételét akadályozta meg egy új lisszaboni metróvonal építésében, miután arra jutott, hogy a társaság tisztességtelen állami támogatásban részesült.

Az elképzelés szorosan illeszkedik ahhoz, amiről Séjourné már a Portfolio-nak adott júniusi exkluzív interjújában is beszélt. Az ügyvezető alelnök akkor azt mondta, a közbeszerzésekben meg kell erősíteni a „Made in EU” kritériumot, hogy az európai közpénzek nagyobb arányban az európai termelési kapacitásokat, munkahelyeket és hozzáadott értéket támogassák.

Hangsúlyozta, hogy nem önmagukban a kínai beruházásokkal van probléma, hanem azzal, hogy milyen feltételekkel valósulnak meg, és mennyi gazdasági értéket hagynak Magyarországon vagy az Európai Unióban.

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