Szigorítana a kormány az EU-pénzek kifizetésénél, új szűrőt iktatnak be a források lehívása elé

A Nemzeti Kifizető Ügynökségnek kéthavonta fel kellene töltenie az agrártámogatások teljes adatállományát az Európai Bizottság Arachne+ kockázatelemző rendszerébe, emellett egységes eljárásrendet kellene kialakítani az összeférhetetlenségi helyzetek kiszűrésére – derül ki az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős Minisztérium pénteken társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezetéből. A lépés a jogállamisági feltételességi eljárás során tett magyar vállalások teljesítésének is része, amelyek az uniós forrásokhoz való hozzáférés előfeltételei közé tartoznak.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

Az Arachne+ az Európai Bizottság kockázatelemző informatikai rendszere, amely az uniós támogatások felhasználásához kapcsolódó csalási, korrupciós és összeférhetetlenségi kockázatok feltárását segíti. A rendszer nem dönt támogatások odaítéléséről, nem zár ki automatikusan pályázókat, és önmagában nem állapít meg szabálytalanságot. Nagy mennyiségű adatot vet össze, majd jelzi azokat az eseteket, amelyeknél indokolt lehet egy részletesebb hatósági ellenőrzés.

Az adatbázisban megjelenhetnek a kedvezményezettek, a szerződéses partnerek, az alvállalkozók, a projektpartnerek és a tényleges tulajdonosok adatai, valamint a szerződésekre és kifizetésekre vonatkozó információk.

Az Arachne+ ezek alapján észlelheti például, ha több, látszólag független pályázó mögött ugyanaz a tulajdonosi kör áll, személyi vagy üzleti kapcsolat van egy döntéshozó és egy kedvezményezett között, vagy egy projekthez több forrásból próbálnak támogatást igénybe venni.

Magyarország a 2022-ben megindított jogállamisági feltételességi eljárás során vállalta az Arachne teljes körű és kötelező alkalmazását. Ez egyike annak a 17 korrekciós intézkedésnek, amelyektől az Európai Bizottság az uniós költségvetést érintő korrupciós és összeférhetetlenségi kockázatok csökkentését várja.

Az uniós elvárás nem merül ki abban, hogy a magyar hatóságok technikailag csatlakozzanak a rendszerhez, hanem az adatokat rendszeresen és teljes körűen kell feltölteni, a kockázati jelzéseket pedig ténylegesen ki kell vizsgálni, és az ellenőrzések során dokumentáltan figyelembe kell venni.

Az Arachne+ megfelelő működtetése a helyreállítási alap forrásaihoz való hozzáférés egyik előfeltétele, amelyet pénteken hagyott jóvá az Európai Tanács.

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Az összeférhetetlenség azért került különösen előtérbe, mert az uniós támogatások elosztásakor nemcsak a nyílt csalás jelenthet kockázatot. Problémát okozhat az is, ha a támogatási döntésben részt vevő személynek családi, üzleti vagy más személyes kapcsolata van valamelyik kedvezményezettel, alvállalkozóval vagy tulajdonossal.

A hatóságoknak ezért nemcsak az összeférhetetlenségi helyzetek bejelentését kell szabályozniuk, hanem azt is, ki vizsgálja ki a felmerülő kapcsolatokat, kit kell kizárni egy döntésből, hogyan dokumentálják az eljárást, és milyen korrekciót alkalmaznak, ha a probléma csak utólag válik ismertté. Az Arachne+ ezeknek a kapcsolatoknak a feltérképezését segítheti, a végső értékelést azonban továbbra is a hatóságok végzik el.

A július 10-én közzétett, társadalmi egyeztetésre küldött rendelettervezet két intézmény feladatait pontosítaná:

a Nemzeti Kifizető Ügynökségnek kéthavonta fel kellene töltenie az agrártámogatásokhoz kapcsolódó teljes adatkört az Arachne+ rendszerbe. A Nemzeti Irányító Hatóság pedig folyamatosan ellenőrizné, hogy az adatfeltöltés megfelelően és rendszeresen megtörténik-e.

A támogatások végrehajtásában és ellenőrzésében részt vevő szervezeteknek emellett egységes belső eljárásrendet kellene kialakítaniuk az összeférhetetlenségi helyzetek megelőzésére, feltárására és korrigálására. A módosítás a felelősségi köröket is egyértelműbbé tenné, így egy hiányos vagy elmaradt adatfeltöltésnél világosabb lenne, melyik intézménynek kell intézkednie.

A gazdálkodók és az agrárvállalkozások számára a változás elsősorban az ellenőrzésekben válhat érzékelhetővé.

A hatóságok több adatot vethetnek össze, részletesebben vizsgálhatják a tulajdonosi és szerződéses kapcsolatokat, egy magasabb kockázati pontszám pedig további dokumentumok bekéréséhez vagy alaposabb vizsgálathoz vezethet.

Egy Arachne-jelzés ugyanakkor nem bizonyít automatikusan szabálytalanságot, és nem jelentheti önmagában a támogatási kérelem elutasítását. A rendszer döntéstámogató eszköz, amely megmutatja, hol lehet szükség fokozott ellenőrzésre, de minden esetet külön kell megvizsgálni.

A társadalmi egyeztetés július 18-ig tart, így a tervezet egyelőre nem hatályos jogszabály, és tartalma még változhat. Mivel kormányrendelet módosításáról van szó, az egyeztetés után nem kell parlamenti vitát tartani, hanem a kormány dönthet az elfogadásról.

Címlapkép forrása: Portfolio