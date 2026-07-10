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Zöld utat kapott a Magyar Péter vezette kormány, uniós pénzeső ömölhet Magyarországra
Uniós források

Zöld utat kapott a Magyar Péter vezette kormány, uniós pénzeső ömölhet Magyarországra

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Az Európai Unió pénzügyminiszteri tanácsa, az Ecofin pénteken elfogadta Magyarország módosított helyreállítási és ellenállóképességi tervét, megnyitva az utat mintegy 10 milliárd eurónyi támogatás és kedvezményes hitel lehívása előtt. A kormánynak augusztus 31-ig kell teljesítenie a módosított tervhez kapcsolódó reformokat és mérföldköveket, a Bizottság pedig 2026 végéig folyósíthatja a kifizetéseket. A legnagyobb keretet a fenntartható zöld közlekedés kapja, emellett jelentős összegek jutnak vállalkozásfinanszírozásra, energetikai fejlesztésekre és digitális innovációra.
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Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.
Információ és jelentkezés

Hivatalosan is megszerezte az uniós források egy jelentős részét Magyar Péter kormánya, azután hogy május 29-én politikai megállapodást kötött az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottsággal, most megszerezték az utolsó szükséges pecsétet is a pénzek kiszabadításához:

Elfogadta pénteki ülésén az Európai Unió pénzügyminiszteri tanácsa, az Ecofin Magyarország módosított helyreállítási és ellenállóképességi tervét.

Így már hivatalosan is megnyílt az út mintegy 10 milliárd eurónyi támogatás és kedvezményes hitel lehívása előtt. Magyarországot Kármán András pénzügyminiszter képviselte az ülésen, aki a Magyar Péter vezette kormány hivatalba lépése óta a költségvetési politika és az uniós források pénzügyi végrehajtásának egyik kulcsszereplője.

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de ez még nem jelenti azt, hogy a teljes összeg automatikusan és azonnal megérkezik a magyar költségvetésbe.

A kormánynak augusztus 31-ig teljesítenie kell a módosított tervhez kapcsolódó reformokat, beruházási célokat és egyéb mérföldköveket, majd ezek alapján nyújthatja be a kifizetési kérelmeket. Az Európai Bizottság az elfogadott kérelmekhez kapcsolódó összegeket 2026 végéig folyósíthatja.

Magyar Péter miniszterelnök a döntés hírére a Facebookon azt írta: „az imént megkapta Magyarország uniós újjáépítési terve az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását! Ezzel a végső akadály is elhárult az uniós ezermilliárdok hazahozatala elől.”

A kormányfő hozzátette, hogy szerinte

sokan nem hittek benne, sokan lehetetlennek tartották, a Fidesz akadályozta, mi pedig közben 3 hónap kőkemény munkával megcsináltuk. Az uniós ezermilliárdok végre odakerülnek, és arra mennek, amire menniük kell: a magyar emberekhez, hazánk közlekedésének, energiaellatásának, egészségügyének, vízellátásának és vállalataink fejlesztésére.

Most jön a sprint

A magyar kormány előtt így rendkívül szűk végrehajtási időszak áll: alig több mint másfél hónap alatt kell jogszabályokat elfogadni, szerződéseket és pénzügyi konstrukciókat véglegesíteni, valamint igazolni, hogy a vállalt fejlesztések az uniós szabályok szerint megvalósíthatók. A tervet éppen ezért szabták át gyökeresen: több lassan haladó vagy már nem teljesíthető beruházást kivettek, más projekteket a kohéziós programokból emeltek át, miközben jelentős összegeket irányítottak az MFB-n keresztül működő pénzügyi eszközökbe és közvetlenül uniós programokba.

Mi van Magyar Péterék helyreállítási tervében?

Ahogy arról részletesen írtunk, Magyarország eredetileg 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatásra és 3,9 milliárd euró kedvezményes hitelre volt jogosult a helyreállítási alapból. A pénzekhez való hozzáférést az előző kormány idején jogállamisági és korrupcióellenes aggályok akadályozták, a Magyar Péter vezette kabinet azonban többek között az Integritás Hatóság megerősítését, a vagyonnyilatkozati rendszer szigorítását és az Európai Ügyészséghez való csatlakozást vállalta – noha utóbbit az Európai Bizottság el sem várta a kormánytól.

A most elfogadott terv nem egyszerűen a korábbi program rövidített változata, hanem új gazdaságpolitikai súlypontokat is kijelöl. A közlekedés, az energiahálózatok és a vállalkozásfinanszírozás mellett egymilliárd euró jut két közvetlen európai technológiai programra, miközben az oktatási, egészségügyi és szociális fejlesztések egy része kisebb vagy célzottabb formában maradt meg.

A teljes keret 52,9 százaléka klímacélokat, 24,1 százaléka pedig digitális célokat szolgál.

A legnagyobb keretet, mintegy 2,8 milliárd eurót a fenntartható zöld közlekedés kapja. Ebből vasútvonalak fejlesztését, villamosok, trolibuszok és kibocsátásmentes buszok beszerzését, valamint elektromos járművek és töltőállomások támogatását finanszíroznák. A csomag legnagyobb önálló eleme az új vasúti gördülőállomány-társaság, a ROSCO 1,66 milliárd eurós feltőkésítése, amelyhez 42 HÉV-szerelvény és 35 régióközi motorvonat beszerzése kapcsolódna. Az üzleti környezet és vállalkozásfinanszírozás 1,815 milliárd euróhoz, az energetikai fejlesztések pedig körülbelül 1,7 milliárd euróhoz jutnak.

A módosított helyreállítási és ellenállóképességi terv főbb komponensei

Terület

Új RRP-fejezet

Költség (millió EUR)

Egyetemi kutatás-fejlesztési tevékenység

Felsőoktatási képzések modernizációja

50

Felsőoktatás intézményi innovációja

150

Felsőoktatási intézmények infrastruktúrájának korszerűsítése és digitalizációja

164

Nemzeti Laboratóriumok létrehozása és fejlesztése

186

Korábban elkezdett, nem kifizett RRF-projektek

Új bölcsődei férőhelyek létrehozása

142

21. századi technológiai környezetre épülő, versenyképes köznevelés

396

Sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának támogatása

21

Oktatási intézmények modernizációja

138

Szakképzési infrastruktúra a 21. században

162

Országos Központi Akkreditált Vizsgaközpont kialakítása

27

Felzárkózó települések: helyi foglalkoztatás, megújuló energia, közösségorientált pedagógia

64

Vízgazdálkodás / természetvédelem / körforgásos szabályozás

20

Egészségügy: alapellátás, prevenció, XXI. századi egészségügy, digitális egészségügy, helyi egészségügyi-szociális infrastruktúra

439

Állam és közigazgatás: közbeszerzés, korrupciómegelőzés, jogalkotás, jogalkalmazás, kontrollrendszer

 (Reform)

Átemelt közlekedési projektek a kohézióból

51 CAF villamos beszerzése

140

48 új alacsonypadlós trolibusz és kapcsolódó infrastruktúra

30

Debrecen–Balmazújváros elővárosi vasúti kapacitásbővítés

94

Békéscsaba–Lőkösháza TEN-T vasúti szűk keresztmetszet kiváltása

356

Szeged-Rendező–Röszke–országhatár vasúti villamosítás és deltavágány

129

Kibocsátásmentes autóbuszos közlekedés fejlesztése

63

Elektromos járműbeszerzés támogatása vállalkozásoknál

103

Elektromos gépjármű-töltőállomások telepítése

18

Energiahálózat fejlesztése és felújítása

Átvitelirendszer-üzemeltető és elosztók klasszikus és intelligens hálózatfejlesztései

387

Okos mérők telepítése

57

Hálózati tárolók telepítése energiapiaci szereplőknél

121

Villamosenergia-hálózat fejlesztését támogató támogatási program

791

REPowerEU: villamosenergia-hálózat fejlesztése és okosmérési rendszerek kiépítése

594

Energiahatékonyság

Lakossági napelemes rendszerek és fűtési rendszerek elektrifikálása

192

Középületek energiahatékonysági fejlesztései

30

REPowerEU: lakosság energiahatékonysági beruházásai

56

MFB-tőkeemeléses vállalkozásfejlesztési csomag

MFB-tőkejuttatás: KKV-versenyképesség, kockázati és növekedési tőke, megfizethető bérlakás- és diákotthon-fejlesztés

1 127

MFB-tőkejuttatás: EIB és MFB közötti együttműködési célterület

688

Közlekedési beruházások összesen

ROSCO vasúti járműbeszerzési konstrukció

1 662

42 új HÉV-szerelvény beszerzése

285

35 motorvonat beszerzése

285

Digitalizáció

AI Gigafactory / EuroHPC-hozzájárulás

500

IRIS² biztonságos műholdas kommunikációs programhoz való hozzájárulás

500

E-kormányzati szolgáltatások: digitális identitás, digitális adattárca, e-kormányzati rendszerek

13

Forrás: Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi terve, Portfolio-gyűjtés

Az MFB-n keresztül kkv-k, kockázati és növekedési tőkeprogramok, valamint bérlakások és diákotthonok finanszírozását támogatnák. Az energetikai pénzekből villamosenergia-hálózatokat, okosmérőket, energiatárolókat, lakossági napelemes és fűtéselektrifikációs programokat finanszíroznának; ehhez kapcsolódik a 704,5 millió eurós REPowerEU-fejezet is.

A digitális innováció 1,1 milliárd eurós, a demográfiai és köznevelési programok 765,65 millió eurós, a felsőoktatást, szakképzést és versenyképes munkaerőt támogató komponens pedig 613 millió eurós keretet kap. Az egészségügyre 478,2 millió euró juthat. A digitális fejezeten belül 500-500 millió eurót fordítanának az EuroHPC mesterségesintelligencia- és szuperszámítási programra, illetve az uniós IRIS² biztonságos műholdas kommunikációs rendszerre.

Címlapkép forrása: EU

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