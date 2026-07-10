Zöld utat kapott a Magyar Péter vezette kormány, uniós pénzeső ömölhet Magyarországra

Hivatalosan is megszerezte az uniós források egy jelentős részét Magyar Péter kormánya, azután hogy május 29-én politikai megállapodást kötött az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottsággal, most megszerezték az utolsó szükséges pecsétet is a pénzek kiszabadításához:
Elfogadta pénteki ülésén az Európai Unió pénzügyminiszteri tanácsa, az Ecofin Magyarország módosított helyreállítási és ellenállóképességi tervét.
Így már hivatalosan is megnyílt az út mintegy 10 milliárd eurónyi támogatás és kedvezményes hitel lehívása előtt. Magyarországot Kármán András pénzügyminiszter képviselte az ülésen, aki a Magyar Péter vezette kormány hivatalba lépése óta a költségvetési politika és az uniós források pénzügyi végrehajtásának egyik kulcsszereplője.
Az Ecofin jóváhagyásával lezárult a terv átírásának uniós engedélyezési szakasza,
de ez még nem jelenti azt, hogy a teljes összeg automatikusan és azonnal megérkezik a magyar költségvetésbe.
A kormánynak augusztus 31-ig teljesítenie kell a módosított tervhez kapcsolódó reformokat, beruházási célokat és egyéb mérföldköveket, majd ezek alapján nyújthatja be a kifizetési kérelmeket. Az Európai Bizottság az elfogadott kérelmekhez kapcsolódó összegeket 2026 végéig folyósíthatja.
Magyar Péter miniszterelnök a döntés hírére a Facebookon azt írta: „az imént megkapta Magyarország uniós újjáépítési terve az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását! Ezzel a végső akadály is elhárult az uniós ezermilliárdok hazahozatala elől.”
A kormányfő hozzátette, hogy szerinte
sokan nem hittek benne, sokan lehetetlennek tartották, a Fidesz akadályozta, mi pedig közben 3 hónap kőkemény munkával megcsináltuk. Az uniós ezermilliárdok végre odakerülnek, és arra mennek, amire menniük kell: a magyar emberekhez, hazánk közlekedésének, energiaellatásának, egészségügyének, vízellátásának és vállalataink fejlesztésére.
Most jön a sprint
A magyar kormány előtt így rendkívül szűk végrehajtási időszak áll: alig több mint másfél hónap alatt kell jogszabályokat elfogadni, szerződéseket és pénzügyi konstrukciókat véglegesíteni, valamint igazolni, hogy a vállalt fejlesztések az uniós szabályok szerint megvalósíthatók. A tervet éppen ezért szabták át gyökeresen: több lassan haladó vagy már nem teljesíthető beruházást kivettek, más projekteket a kohéziós programokból emeltek át, miközben jelentős összegeket irányítottak az MFB-n keresztül működő pénzügyi eszközökbe és közvetlenül uniós programokba.
Mi van Magyar Péterék helyreállítási tervében?
Ahogy arról részletesen írtunk, Magyarország eredetileg 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatásra és 3,9 milliárd euró kedvezményes hitelre volt jogosult a helyreállítási alapból. A pénzekhez való hozzáférést az előző kormány idején jogállamisági és korrupcióellenes aggályok akadályozták, a Magyar Péter vezette kabinet azonban többek között az Integritás Hatóság megerősítését, a vagyonnyilatkozati rendszer szigorítását és az Európai Ügyészséghez való csatlakozást vállalta – noha utóbbit az Európai Bizottság el sem várta a kormánytól.
A most elfogadott terv nem egyszerűen a korábbi program rövidített változata, hanem új gazdaságpolitikai súlypontokat is kijelöl. A közlekedés, az energiahálózatok és a vállalkozásfinanszírozás mellett egymilliárd euró jut két közvetlen európai technológiai programra, miközben az oktatási, egészségügyi és szociális fejlesztések egy része kisebb vagy célzottabb formában maradt meg.
A teljes keret 52,9 százaléka klímacélokat, 24,1 százaléka pedig digitális célokat szolgál.
A legnagyobb keretet, mintegy 2,8 milliárd eurót a fenntartható zöld közlekedés kapja. Ebből vasútvonalak fejlesztését, villamosok, trolibuszok és kibocsátásmentes buszok beszerzését, valamint elektromos járművek és töltőállomások támogatását finanszíroznák. A csomag legnagyobb önálló eleme az új vasúti gördülőállomány-társaság, a ROSCO 1,66 milliárd eurós feltőkésítése, amelyhez 42 HÉV-szerelvény és 35 régióközi motorvonat beszerzése kapcsolódna. Az üzleti környezet és vállalkozásfinanszírozás 1,815 milliárd euróhoz, az energetikai fejlesztések pedig körülbelül 1,7 milliárd euróhoz jutnak.
|
A módosított helyreállítási és ellenállóképességi terv főbb komponensei
|
Terület
|
Új RRP-fejezet
|
Költség (millió EUR)
|
Egyetemi kutatás-fejlesztési tevékenység
|
Felsőoktatási képzések modernizációja
|
50
|
Felsőoktatás intézményi innovációja
|
150
|
Felsőoktatási intézmények infrastruktúrájának korszerűsítése és digitalizációja
|
164
|
Nemzeti Laboratóriumok létrehozása és fejlesztése
|
186
|
Korábban elkezdett, nem kifizett RRF-projektek
|
Új bölcsődei férőhelyek létrehozása
|
142
|
21. századi technológiai környezetre épülő, versenyképes köznevelés
|
396
|
Sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának támogatása
|
21
|
Oktatási intézmények modernizációja
|
138
|
Szakképzési infrastruktúra a 21. században
|
162
|
Országos Központi Akkreditált Vizsgaközpont kialakítása
|
27
|
Felzárkózó települések: helyi foglalkoztatás, megújuló energia, közösségorientált pedagógia
|
64
|
Vízgazdálkodás / természetvédelem / körforgásos szabályozás
|
20
|
Egészségügy: alapellátás, prevenció, XXI. századi egészségügy, digitális egészségügy, helyi egészségügyi-szociális infrastruktúra
|
439
|
Állam és közigazgatás: közbeszerzés, korrupciómegelőzés, jogalkotás, jogalkalmazás, kontrollrendszer
|(Reform)
|
Átemelt közlekedési projektek a kohézióból
|
51 CAF villamos beszerzése
|
140
|
48 új alacsonypadlós trolibusz és kapcsolódó infrastruktúra
|
30
|
Debrecen–Balmazújváros elővárosi vasúti kapacitásbővítés
|
94
|
Békéscsaba–Lőkösháza TEN-T vasúti szűk keresztmetszet kiváltása
|
356
|
Szeged-Rendező–Röszke–országhatár vasúti villamosítás és deltavágány
|
129
|
Kibocsátásmentes autóbuszos közlekedés fejlesztése
|
63
|
Elektromos járműbeszerzés támogatása vállalkozásoknál
|
103
|
Elektromos gépjármű-töltőállomások telepítése
|
18
|
Energiahálózat fejlesztése és felújítása
|
Átvitelirendszer-üzemeltető és elosztók klasszikus és intelligens hálózatfejlesztései
|
387
|
Okos mérők telepítése
|
57
|
Hálózati tárolók telepítése energiapiaci szereplőknél
|
121
|
Villamosenergia-hálózat fejlesztését támogató támogatási program
|
791
|
REPowerEU: villamosenergia-hálózat fejlesztése és okosmérési rendszerek kiépítése
|
594
|
Energiahatékonyság
|
Lakossági napelemes rendszerek és fűtési rendszerek elektrifikálása
|
192
|
Középületek energiahatékonysági fejlesztései
|
30
|
REPowerEU: lakosság energiahatékonysági beruházásai
|
56
|
MFB-tőkeemeléses vállalkozásfejlesztési csomag
|
MFB-tőkejuttatás: KKV-versenyképesség, kockázati és növekedési tőke, megfizethető bérlakás- és diákotthon-fejlesztés
|
1 127
|
MFB-tőkejuttatás: EIB és MFB közötti együttműködési célterület
|
688
|
Közlekedési beruházások összesen
|
ROSCO vasúti járműbeszerzési konstrukció
|
1 662
|
42 új HÉV-szerelvény beszerzése
|
285
|
35 motorvonat beszerzése
|
285
|
Digitalizáció
|
AI Gigafactory / EuroHPC-hozzájárulás
|
500
|
IRIS² biztonságos műholdas kommunikációs programhoz való hozzájárulás
|
500
|
E-kormányzati szolgáltatások: digitális identitás, digitális adattárca, e-kormányzati rendszerek
|
13
|
Forrás: Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi terve, Portfolio-gyűjtés
Az MFB-n keresztül kkv-k, kockázati és növekedési tőkeprogramok, valamint bérlakások és diákotthonok finanszírozását támogatnák. Az energetikai pénzekből villamosenergia-hálózatokat, okosmérőket, energiatárolókat, lakossági napelemes és fűtéselektrifikációs programokat finanszíroznának; ehhez kapcsolódik a 704,5 millió eurós REPowerEU-fejezet is.
A digitális innováció 1,1 milliárd eurós, a demográfiai és köznevelési programok 765,65 millió eurós, a felsőoktatást, szakképzést és versenyképes munkaerőt támogató komponens pedig 613 millió eurós keretet kap. Az egészségügyre 478,2 millió euró juthat. A digitális fejezeten belül 500-500 millió eurót fordítanának az EuroHPC mesterségesintelligencia- és szuperszámítási programra, illetve az uniós IRIS² biztonságos műholdas kommunikációs rendszerre.
Címlapkép forrása: EU
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