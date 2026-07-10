Zöld utat kapott a Magyar Péter vezette kormány, uniós pénzeső ömölhet Magyarországra

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Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

Hivatalosan is megszerezte az uniós források egy jelentős részét Magyar Péter kormánya, azután hogy május 29-én politikai megállapodást kötött az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottsággal, most megszerezték az utolsó szükséges pecsétet is a pénzek kiszabadításához:

Elfogadta pénteki ülésén az Európai Unió pénzügyminiszteri tanácsa, az Ecofin Magyarország módosított helyreállítási és ellenállóképességi tervét.

Így már hivatalosan is megnyílt az út mintegy 10 milliárd eurónyi támogatás és kedvezményes hitel lehívása előtt. Magyarországot Kármán András pénzügyminiszter képviselte az ülésen, aki a Magyar Péter vezette kormány hivatalba lépése óta a költségvetési politika és az uniós források pénzügyi végrehajtásának egyik kulcsszereplője.

Az Ecofin jóváhagyásával lezárult a terv átírásának uniós engedélyezési szakasza,

de ez még nem jelenti azt, hogy a teljes összeg automatikusan és azonnal megérkezik a magyar költségvetésbe.

A kormánynak augusztus 31-ig teljesítenie kell a módosított tervhez kapcsolódó reformokat, beruházási célokat és egyéb mérföldköveket, majd ezek alapján nyújthatja be a kifizetési kérelmeket. Az Európai Bizottság az elfogadott kérelmekhez kapcsolódó összegeket 2026 végéig folyósíthatja.

Magyar Péter miniszterelnök a döntés hírére a Facebookon azt írta: „az imént megkapta Magyarország uniós újjáépítési terve az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását! Ezzel a végső akadály is elhárult az uniós ezermilliárdok hazahozatala elől.”

A kormányfő hozzátette, hogy szerinte

sokan nem hittek benne, sokan lehetetlennek tartották, a Fidesz akadályozta, mi pedig közben 3 hónap kőkemény munkával megcsináltuk. Az uniós ezermilliárdok végre odakerülnek, és arra mennek, amire menniük kell: a magyar emberekhez, hazánk közlekedésének, energiaellatásának, egészségügyének, vízellátásának és vállalataink fejlesztésére.

Most jön a sprint

A magyar kormány előtt így rendkívül szűk végrehajtási időszak áll: alig több mint másfél hónap alatt kell jogszabályokat elfogadni, szerződéseket és pénzügyi konstrukciókat véglegesíteni, valamint igazolni, hogy a vállalt fejlesztések az uniós szabályok szerint megvalósíthatók. A tervet éppen ezért szabták át gyökeresen: több lassan haladó vagy már nem teljesíthető beruházást kivettek, más projekteket a kohéziós programokból emeltek át, miközben jelentős összegeket irányítottak az MFB-n keresztül működő pénzügyi eszközökbe és közvetlenül uniós programokba.

Mi van Magyar Péterék helyreállítási tervében?

Ahogy arról részletesen írtunk, Magyarország eredetileg 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatásra és 3,9 milliárd euró kedvezményes hitelre volt jogosult a helyreállítási alapból. A pénzekhez való hozzáférést az előző kormány idején jogállamisági és korrupcióellenes aggályok akadályozták, a Magyar Péter vezette kabinet azonban többek között az Integritás Hatóság megerősítését, a vagyonnyilatkozati rendszer szigorítását és az Európai Ügyészséghez való csatlakozást vállalta – noha utóbbit az Európai Bizottság el sem várta a kormánytól.

A most elfogadott terv nem egyszerűen a korábbi program rövidített változata, hanem új gazdaságpolitikai súlypontokat is kijelöl. A közlekedés, az energiahálózatok és a vállalkozásfinanszírozás mellett egymilliárd euró jut két közvetlen európai technológiai programra, miközben az oktatási, egészségügyi és szociális fejlesztések egy része kisebb vagy célzottabb formában maradt meg.

A teljes keret 52,9 százaléka klímacélokat, 24,1 százaléka pedig digitális célokat szolgál.

A legnagyobb keretet, mintegy 2,8 milliárd eurót a fenntartható zöld közlekedés kapja. Ebből vasútvonalak fejlesztését, villamosok, trolibuszok és kibocsátásmentes buszok beszerzését, valamint elektromos járművek és töltőállomások támogatását finanszíroznák. A csomag legnagyobb önálló eleme az új vasúti gördülőállomány-társaság, a ROSCO 1,66 milliárd eurós feltőkésítése, amelyhez 42 HÉV-szerelvény és 35 régióközi motorvonat beszerzése kapcsolódna. Az üzleti környezet és vállalkozásfinanszírozás 1,815 milliárd euróhoz, az energetikai fejlesztések pedig körülbelül 1,7 milliárd euróhoz jutnak.

A módosított helyreállítási és ellenállóképességi terv főbb komponensei Terület Új RRP-fejezet Költség (millió EUR) Egyetemi kutatás-fejlesztési tevékenység Felsőoktatási képzések modernizációja 50 Felsőoktatás intézményi innovációja 150 Felsőoktatási intézmények infrastruktúrájának korszerűsítése és digitalizációja 164 Nemzeti Laboratóriumok létrehozása és fejlesztése 186 Korábban elkezdett, nem kifizett RRF-projektek Új bölcsődei férőhelyek létrehozása 142 21. századi technológiai környezetre épülő, versenyképes köznevelés 396 Sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának támogatása 21 Oktatási intézmények modernizációja 138 Szakképzési infrastruktúra a 21. században 162 Országos Központi Akkreditált Vizsgaközpont kialakítása 27 Felzárkózó települések: helyi foglalkoztatás, megújuló energia, közösségorientált pedagógia 64 Vízgazdálkodás / természetvédelem / körforgásos szabályozás 20 Egészségügy: alapellátás, prevenció, XXI. századi egészségügy, digitális egészségügy, helyi egészségügyi-szociális infrastruktúra 439 Állam és közigazgatás: közbeszerzés, korrupciómegelőzés, jogalkotás, jogalkalmazás, kontrollrendszer (Reform) Átemelt közlekedési projektek a kohézióból 51 CAF villamos beszerzése 140 48 új alacsonypadlós trolibusz és kapcsolódó infrastruktúra 30 Debrecen–Balmazújváros elővárosi vasúti kapacitásbővítés 94 Békéscsaba–Lőkösháza TEN-T vasúti szűk keresztmetszet kiváltása 356 Szeged-Rendező–Röszke–országhatár vasúti villamosítás és deltavágány 129 Kibocsátásmentes autóbuszos közlekedés fejlesztése 63 Elektromos járműbeszerzés támogatása vállalkozásoknál 103 Elektromos gépjármű-töltőállomások telepítése 18 Energiahálózat fejlesztése és felújítása Átvitelirendszer-üzemeltető és elosztók klasszikus és intelligens hálózatfejlesztései 387 Okos mérők telepítése 57 Hálózati tárolók telepítése energiapiaci szereplőknél 121 Villamosenergia-hálózat fejlesztését támogató támogatási program 791 REPowerEU: villamosenergia-hálózat fejlesztése és okosmérési rendszerek kiépítése 594 Energiahatékonyság Lakossági napelemes rendszerek és fűtési rendszerek elektrifikálása 192 Középületek energiahatékonysági fejlesztései 30 REPowerEU: lakosság energiahatékonysági beruházásai 56 MFB-tőkeemeléses vállalkozásfejlesztési csomag MFB-tőkejuttatás: KKV-versenyképesség, kockázati és növekedési tőke, megfizethető bérlakás- és diákotthon-fejlesztés 1 127 MFB-tőkejuttatás: EIB és MFB közötti együttműködési célterület 688 Közlekedési beruházások összesen ROSCO vasúti járműbeszerzési konstrukció 1 662 42 új HÉV-szerelvény beszerzése 285 35 motorvonat beszerzése 285 Digitalizáció AI Gigafactory / EuroHPC-hozzájárulás 500 IRIS² biztonságos műholdas kommunikációs programhoz való hozzájárulás 500 E-kormányzati szolgáltatások: digitális identitás, digitális adattárca, e-kormányzati rendszerek 13 Forrás: Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi terve, Portfolio-gyűjtés

Az MFB-n keresztül kkv-k, kockázati és növekedési tőkeprogramok, valamint bérlakások és diákotthonok finanszírozását támogatnák. Az energetikai pénzekből villamosenergia-hálózatokat, okosmérőket, energiatárolókat, lakossági napelemes és fűtéselektrifikációs programokat finanszíroznának; ehhez kapcsolódik a 704,5 millió eurós REPowerEU-fejezet is.

A digitális innováció 1,1 milliárd eurós, a demográfiai és köznevelési programok 765,65 millió eurós, a felsőoktatást, szakképzést és versenyképes munkaerőt támogató komponens pedig 613 millió eurós keretet kap. Az egészségügyre 478,2 millió euró juthat. A digitális fejezeten belül 500-500 millió eurót fordítanának az EuroHPC mesterségesintelligencia- és szuperszámítási programra, illetve az uniós IRIS² biztonságos műholdas kommunikációs rendszerre.

Címlapkép forrása: EU