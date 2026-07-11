Brüsszel szemét is kilophatják a közpénzcsalók, mert inkább oda se néznek

Az Európai Bizottság papíron egy átfogó csalásellenes rendszert alkalmaz, amely követi a nemzetközi jó gyakorlatokat, de az intézkedések jelentős része azonban túl általános, nehezen mérhető, és gyakran inkább az elvégzett feladatokat mutatja be, nem azok tényleges hatását – állapította meg az Európai Számvevőszék a friss jelentésében. A 2023–2026-os akcióterv 70 intézkedésének mintegy 70 százalékát ugyan befejezettnek találták, a főigazgatóságok saját feladatainak csak körülbelül 80 százalékát tudták a számvevők egyértelműen igazolni. A kockázatértékelés sem volt egységes: az 51 szervezeti nyilvántartásból 12 egyáltalán nem jelzett csalási kockázatot, a mesterséges intelligenciával előállított hamis dokumentumok veszélye pedig alig kapott figyelmet. A Bizottság a négy ajánlásból hármat teljesen elfogadott, és 2028-ig vállalta a kockázatelemzések frissítését, az akciótervek megerősítését, valamint olyan közös eredménymutatók kidolgozását, amelyek a valós hatást is mérik.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

Az Európai Bizottság a tagállamokkal együtt évente csaknem 200 milliárd eurónyi uniós költségvetést kezel a 2021-2027-es ciklusban, miközben a csalások egyre inkább határokon átnyúlóvá válnak, az online eszközök és a mesterséges intelligencia pedig olcsóbbá, gyorsabbá és könnyebben terjeszthetővé teszik a visszaéléseket. Miközben az uniós cégek gyakran nehezen használják ki a 27 tagállamból álló belső piac előnyeit, a csalók már rég megtanulták, hogyan lehet ugyanazt a rendszert több országon keresztül kijátszani.

Az Európai Számvevőszék új jelentése pedig lényegében azt állítja, hogy az uniós végrehajtó testületet és háttérszervezeteit könnyebb meglopni, mint a tagállami hatóságokat. A fő vizsgálati fókuszuk az volt, hogy a 2019-ben elfogadott bizottsági csalásellenes stratégiához tartozó akcióterv 44 intézkedést foglal magában, és a 2023-2026-os időszakra szól, vagyis a végrehajtásra rendelkezésre álló idő hamarosan lejár. A május 19-én elfogadott audit szerint a rendszer átfogó, és alapvetően követi a nemzetközi jó gyakorlatokat, a gyenge pont azonban nem az intézmények vagy a tervek hiánya, hanem az, hogy

sok intézkedés túl általános, a végrehajtás nehezen mérhető, a jelentések pedig gyakran inkább az elvégzett feladatokat, mint azok tényleges hatását mutatják be.

Mivel a csalások jelentős része eleve rejtve marad, a számvevők nem azt próbálták kiszámolni, mennyi uniós pénzt csalnak el, hanem azt vizsgálták, hogy az Európai Bizottság megfelelően méri-e fel a veszélyeket, konkrét feladatokat határoz-e meg, és képes-e ellenőrizni azok végrehajtását. A vizsgálat tíz főigazgatóságra és végrehajtó ügynökségre terjedt ki, többek között az agrár-, kohéziós, kutatási, energia-, közlekedési és belügyi területeken, ami azért fontos, mert ezek a szervezetek kezelik vagy felügyelik az uniós kiadások jelentős részét, a teljes EU-költségvetés 65 százalékát.

A jelentésben említett csalások alatt elsősorban az uniós pénzek megszerzéséhez vagy felhasználásához kapcsolódó visszaéléseket kell érteni:

hamis számlákat,

munkaidő-kimutatásokat,

kamu teljesítési igazolásokat és nyilatkozatokat,

felfújt vagy nem létező költségeket,

illetve olyan eseteket, amikor közbeszerzésekben, támogatási programokban vagy az uniós intézmények saját kiadásainál valótlan dokumentumokkal igazolják egy projekt vagy szolgáltatás teljesítését.

Az Európai Számvevőszék tehát nem egyes konkrét botrányokat vizsgált, hanem azt, hogy az Európai Bizottság intézményrendszere mennyire képes időben felismerni, megelőzni és mérni ezeket a kockázatokat, a megállapításuk szerint pedig elég nemtörődöm az uniós végrehajtótestület, mégha papíron gondosan figyelnek a közpénzszivattyúkra.

Így jutottak arra a fontos megállapításra, hogy bár a felelősségi rendszer papíron jól felépített – a Biztosok Kollégiuma viseli az általános felelősséget, az egyes főigazgatók saját területük csalásellenes stratégiájáért felelnek, az OLAF pedig módszertant ad, véleményezi a terveket és segíti a koordinációt –, a gyakorlatban a vezetői ellenőrzés nem mindig működött olyan intenzíven, ahogyan azt a stratégia előírta.

Lesújtó megállapítás, hogy bár a csalásmegelőzési és -felderítési hálózat ugyan évente átlagosan három plenáris ülést tartott,

igazgatói szintű találkozó viszont 2022 után három éven keresztül nem volt, az OLAF pedig nem vezet összesített adatot arról, hány észrevételt tett a szervezeti stratégiákhoz, és ezek közül mennyit építettek be.

Így nehéz megítélni, mennyire hatékony a központi ellenőrzés, mert valójában nem is foglalkoznak a monitoringgal.

Még látványosabbak a hiányosságok a kockázatok felmérésénél, mivel az Európai Bizottság ugyan 2019-ben és 2023-ban is készített központi értékelést, de egyikben sem számszerűsítették következetesen, hogy egy-egy csalási kockázat milyen valószínűséggel következhet be, és mekkora pénzügyi kárt okozhat. A 2023-as elemzés 51 szervezeti kockázati nyilvántartásra támaszkodott, ezek közül 12 egyáltalán nem jelzett csalási kockázatot. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy az adott szervezeteknél nem volt veszély, inkább azt mutatja, hogy a kockázatok azonosítása nem volt egységes. A számvevők azt is kifogásolták, hogy nem vontak be rendszeresen külső szakértőket, például ügyészségi vagy bűnüldözési szereplőket, és a mesterséges intelligenciával előállított hamis dokumentumok vagy deepfake-ek kockázata sem kapott elég hangsúlyt.

A stratégiák frissítése sem tartott mindenhol lépést a változó környezettel, hiszen az 50 szervezeti csalásellenes stratégiából 20 még a 2023-as központi akcióterv előtt készült, 15-öt pedig 2025 végéig több mint három éve nem frissítettek.

A vizsgált tíz szervezetből mindössze négy használt olyan kockázati mátrixot, amely egyszerre mérte a csalás valószínűségét és lehetséges hatását, a többiek pedig eltérő módszerekkel dolgoztak, ezért a különböző területek kockázatai nehezen voltak összevethetők. A Bizottság válaszában a Számvevőszéknek azt írta, hogy 2026 áprilisára már csak két szolgálat nem kezdte meg stratégiájának felülvizsgálatát, vagyis a lemaradás jelentős részét időközben elkezdték ledolgozni.

Bár az akciótervek súlypontja logikus volt, és az intézkedések csaknem 80 százaléka a megelőzésre és a felderítésre irányult, a megfogalmazások sokszor nem tették egyértelművé, hogy pontosan mit kell elvégezni. A központi intézkedések közel ötöde inkább általános célkitűzés volt, például „a párbeszéd erősítése” vagy „a szoros együttműködés biztosítása”, több mint 40 százalékuknál pedig nem határoztak meg olyan konkrét eredményt, amely alapján később eldönthető lett volna, sikerült-e teljesíteni a vállalást.

A tíz vizsgált uniós intézményből, ügynökségből csak három rendelt szinte minden feladathoz pontos értékelési dátumot.

Első látásra kedvezőek a végrehajtási adatok, hiszen a 2023-as központi terv 70 intézkedésének és részintézkedésének körülbelül 70 százalékát befejezettnek találta a Számvevőszék, a fennmaradó feladatok felénél azonban nem volt előre meghatározott köztes határidő, ezért nem lehetett megállapítani, valóban megfelelő ütemben haladnak-e. A főigazgatóságok 2024-es jelentéseikben mind a 104 saját intézkedésüket teljesítettnek minősítették, az auditorok viszont csak körülbelül 80 százalékukat tudták egyértelműen igazolni. A különbség azért lényeges, mert megmutatja, hogy ugyanaz a feladat az Európai Bizottság belső értékelésében késznek, külső ellenőrzés mellett viszont még bizonytalannak minősülhetett,

tehát papíron kipipáltak mindent, de valószínűleg a kockázatok, közpénzlopási veszélyek megmaradtak.

Minden szép a felszínen, csak senki ne ásson mélyebbre

Az intézkedések valódi tartalmát is erős kritika érte, mivel a bizottsági szintű feladatok több mint ötöde túl kevés konkrét vállalást tartalmazott. Nyolc esetben a terv csupán különböző lehetőségek feltárását írta elő, anélkül hogy meghatározta volna a következő lépést, további hét intézkedés pedig olyan rutinfeladat volt, mint emlékeztető levelek küldése vagy az OLAF meghívása egy ülésre. A főigazgatóságok saját terveiben az intézkedések mintegy 55 százalékát ítélték elégtelenül ambiciózusnak, ezek nagy része ugyanis olyan jogi vagy adminisztratív kötelezettség volt, amelyet a szervezeteknek az akciótervtől függetlenül is végre kellett hajtaniuk.

Ez azért problémás, mert a sok könnyen teljesíthető feladat elfedheti, hogy a valódi kockázatokat kezelő, nehezebb intézkedésekből kevesebb van.

A mérőszámok sem adtak mindenhol megbízható képet, hiszen a vizsgált 107 mutatóból csak 26-nál volt olyan kiinduló érték, amelyhez képest mérni lehetett a változást, és mindössze 51-hez tartozott konkrét határidő. Ötvenkilenc mutató „folyamatos” végrehajtást követett, közülük azonban csak kettőnél jelöltek ki előre rögzített ellenőrzési időpontot. A „folyamatos” megjelölés önmagában nem probléma, mert például képzések vagy informatikai rendszerek fejlesztése valóban tartós feladat lehet, ellenőrzési pontok nélkül viszont gyakorlatilag bármilyen tevékenység előrehaladásként mutatható be akkor is, ha annak eredménye nem látható.

A jelentések emiatt kedvezőbb képet adhattak, mint amit a számvevők igazolni tudtak,

amit jól mutat, hogy a Bizottság a 2024-re esedékes 17 intézkedésből 13-at lezártnak tekintett, az auditorok azonban kettőnél nem fogadták el ezt a minősítést.

Egy civil szervezetekkel való együttműködésről szóló feladatot például úgy nyilvánítottak teljesítettnek, hogy egyetlen szervezet 30 munkatársát képezték ki, egy másikkal pedig kapcsolatba léptek. Az OLAF emellett tíz tagállammal kezdett külön egyeztetést az uniós szabálytalansági adatbázis hiányos vagy gyenge minőségű adatai miatt. (A dokumentum nem nevezi meg ezeket az országokat, és Magyarország sem szerepel külön a jelentésben, ezért nem állapítható meg, hogy érintett-e ebben a körben – a szerk.)

Miközben az Európai Bizottság több, a Számvevőszék által megfogalmazott kritikát elfogadott, a megállapítások értelmezését több helyen vitatta, és azzal érvelt, hogy a lehetőségek feltárása nem feltétlenül gyenge vállalás, hanem egy későbbi döntés szükséges előkészítése lehet. A testület a jelentésre adott válaszában arra is hivatkozott, hogy a nyilvános akciótervnél részletesebb belső munkatervek köztes lépéseket, határidőket és célértékeket tartalmaznak. Az AI-alapú csalások kisebb súlyát pedig azzal magyarázta, hogy a legutóbbi központi kockázatértékelés 2022-ben készült, amikor ezek a veszélyek még kevésbé voltak hangsúlyosak.

A négy számvevőszéki ajánlásból hármat teljesen, egyet részben fogadott el az Európai Bizottság, amely a kockázatelemzések gyakoribb frissítését, a külső források rendszeresebb használatát és az akciótervek megerősítését 2028-ig vállalta. A közös eredménymutatókat szintén 2028-ra dolgozná ki, míg a stratégiai célokhoz kötött éves előrehaladási jelentést 2027-től vezetné be. A Bizottság jelentésre adott válasza szerint a következő csalásellenes stratégia így már nemcsak azt mérné, hány képzést, találkozót vagy elemzést végeztek el, hanem elvileg azt is, hogy ezek valóban csökkentették-e az uniós pénzeket fenyegető kockázatokat.

Címlapkép forrása: Portfolio