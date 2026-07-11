Kezdhet-e hamarabb dolgozni az Európai Ügyészség Magyarországon?

Magyar Péter május 29-én adta át az Európai Bizottság elnökének a magyar kormány nyilatkozatát arról, hogy Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez. A kérelmet az uniós testület pénteken jóvá is hagyta. A várakozások szerint a szervezet 2027-ben kezdheti meg magyarországi munkáját, és egészen 2021-ig, vagyis saját működésének kezdetéig visszamenőleg vizsgálódhat.
Aggályos viszont, hogy a várható vizsgálatok ismeretében nem jelent-e ez annyira hosszú időt, hogy különböző módokon már eleve meghiúsulhasson a vétkesek felelősségre vonása.
Az Európai Ügyészség úgynevezett megerősített együttműködés keretében működik, tehát a tagság önkéntes. Az alapító tagállamok után néhány ország nagyon hamar csatlakozott, azonban a szervezet létrehozása után hosszabb idő elteltével csak Lengyelország lépett be. Ezért elsősorban a lengyel tapasztalatok alapján lehet megbecsülni a csatlakozás időigényét.
A Donald Tusk vezette új lengyel kormány igazságügyi minisztere 2023. december 13-án kezdeményezte, hogy értesítsék az Európai Bizottságot és az Európai Tanácsot Lengyelország csatlakozási szándékáról. A lengyel minisztertanács két héttel később fogadta el a kérelmet, Lengyelország pedig újabb egy hét elteltével, január 5-én küldte el a hivatalos jelentkezést. A Bizottság a kérelem megvizsgálása után, 2024. február 29-én fogadta el a Lengyelország csatlakozásáról szóló határozatot, amely március 20-án lépett hatályba. Az uniós jogi aktusok hatálybalépéséhez ugyanis szükség van arra, hogy azokat közzétegyék az EU Hivatalos Lapjában, ami – ha nem sürgősségi eljárásban történik – néhány hetet vesz igénybe.
Lengyelország ezzel alig több mint két hónap alatt hivatalosan is az Európai Ügyészség tagjává vált.
Ez azonban még nem jelentette a munka megkezdését: ki kellett jelölni a csatlakozó ország európai ügyészét és a delegált európai ügyészeket. A két tisztség esetében eltérő a jelölés és a kiválasztás módja, miközben magának a jelölésnek az eljárását az uniós szabályok nem határozzák meg, az az érintett tagállam kizárólagos hatáskörébe tartozik.
Minden tagállamból egy európai ügyész és két vagy több delegált európai ügyész vesz részt az adott tagállamot érintő eljárásokban. Kivételes esetekben – például a munkateher vagy összeférhetetlenség miatt – egyes ügyeket átadhatnak egy másik ország által jelölt európai ügyésznek, az érintett ügyész egyetértésével. Bizonyos fontos döntéseket viszont vagy a tagállamok által delegált európai ügyészekből álló Ügyészi Kollégium, vagy az úgynevezett állandó tanácsok hoznak meg. Utóbbiak elnöke az Európai Főügyész, valamelyik helyettese vagy egy európai ügyész lehet.
A tagállamok az európai ügyészi pozícióra három jelöltet terjesztenek fel, akik közül egy független szakemberekből álló testület tesz javaslatot a kinevezésre. A testület elutasíthatja a nem megfelelő jelölteket, ebben az esetben pedig a tagállamnak az elutasított személy helyett új jelöltet kell állítania. Nem elegendő tehát, hogy a másik két jelölt „versenyben marad”.
A jelölteknek az adott tagállam ügyészi vagy bírói kara aktív tagjainak kell lenniük, függetlenségükhöz nem férhet kétség, és rendelkezniük kell a saját tagállamukban magas szintű ügyészi vagy bírói tisztség betöltéséhez szükséges képesítéssel.
Emellett releváns gyakorlati tapasztalattal kell rendelkezniük a nemzeti jogrendszerek, a pénzügyi nyomozások és a büntetőügyekben folytatott nemzetközi igazságügyi együttműködés területén.
A testület rangsorolja a három jelöltet, és ezt a sorrendet terjeszti a Bel- és Igazságügyi Tanács – vagyis az uniós tagállamok igazságügyi és belügyminisztereiből álló tanácsi formáció – elé. A Tanács egyszerű többséggel dönt, és szabadon választhat a jelöltek közül, bár gyakran követi a javaslattevő testület ajánlását.
A delegált európai ügyészeket szintén a tagállamok jelölik, és annak ellenére, hogy az Európai Ügyészség irányítása alatt dolgoznak, továbbra is tagállamuk ügyészi vagy bírói karának aktív tagjai maradnak, az ehhez kapcsolódó jogokkal együtt. Az Ügyészi Kollégium az Európai Főügyész javaslatára nevezi ki őket, és elutasíthatja a jelöltet, ha nem felel meg a követelményeknek.
Lengyelország gyorsan elindította az eljárást: még a végleges bizottsági határozat megszületése előtt, március 7-én közzétették a lengyel európai ügyészi tisztségre vonatkozó pályázatot, március 25-i jelentkezési határidővel.
A kiválasztási javaslat július 15-ére készült el, a kinevezésre azonban csak december 12-én került sor. Látható, hogy a folyamatnak ez a része már nem haladt különösebben gyorsan. Miután meghatározták, hogy melyik tanácsi formációnak kell döntenie, meg kellett várni, amíg az igazságügyi és belügyminiszterek összeülnek. Talán írásbeli szavazással is lehetett volna határozni, ezt azonban nem irányozták elő időben.
Mit jelent ez Magyarország számára?
A hivatalos nyilatkozatot május 29-én adták át, így a Bel- és Igazságügyi Tanács június 4–5-i ülésén a téma értelemszerűen még nem kerülhetett napirendre, a következő ülést pedig október 1-jén és 2-án tartják Luxemburgban. A Bizottságnak ezt megelőzően meg kell hoznia a határozatát, és le kell folytatni a kiválasztási eljárást is. Ahogy a lengyel példából látható, a két folyamat között lehet némi időbeli átfedés.
Figyelembe kell venni ugyanakkor a kiválasztás előkészítését végző testület kijelöléséhez és munkájához szükséges időt is.
Becslésem szerint erre mintegy három hónapot kell számolni, Lengyelország esetében valamivel kevesebbre volt szükség.
A nyári szünetet is figyelembe véve félő, hogy az európai ügyész személyéről csak a december 3–4-i ülésen születhet döntés. A kiválasztott jelölt munkába állásához, valamint a delegált európai ügyészek kinevezéséhez szükséges idővel együtt így várhatóan 2027 első hónapjaiban kezdődhet meg a munka.
Létezik ugyanakkor egy munkamegállapodás a magyar Legfőbb Ügyészség és az Európai Ügyészség között, amelyet annak idején nagy elánnal, a magyar csatlakozás szükségtelenségének bizonyítékaként jelentettek be.
A megállapodás azonban nem határoz meg konkrét intézkedéseket. A bizonyítékok összegyűjtése és az egyéb együttműködés területén csupán az Európai Unió büntetőügyekben történő együttműködésre egyébként is alkalmazandó jogi aktusait rendeli alkalmazni. Az Európai Ügyészségnek tehát lényegében ugyanolyan jogai vannak, mint egy másik tagállam ügyészségének. Ráadásul ez a kikötés a preambulumban, nem pedig a tényleges megállapodás szövegében szerepel.
A dokumentum ezenfelül „egyéb multilaterális jogi eszközök” alkalmazását, stratégiai információcserét, a „lehető legszélesebb körű” kölcsönös segítséget, valamint operatív szinten nem konkretizált „operatív együttműködést” irányoz elő. Magyarország összekötő munkatársat jelölhet ki, akinek az Európai Ügyészség irodát biztosít Luxemburgban. Az Európai Ügyészség budapesti összekötője pedig a Legfőbb Ügyészség Kiemelt, Korrupciós és Szervezett Bűnözés Elleni Ügyek Főosztályának mindenkori vezetője. Az információcsere körében a megállapodás stratégiai, valamint műveletinek nem minősülő, személyes adatokat nem tartalmazó információk továbbítását teszi lehetővé – ezt emeli ki az Európai Ügyészség honlapja is.
Amíg az Európai Ügyészség nem kezdi meg működését a magyar ügyekben, a magyar ügyészségnek kellene állnia a sarat.
Az együttműködési munkamegállapodás rugalmas alkalmazásával talán sikerülhet felgyorsítani a régóta húzódó ügyek felgöngyölítését. Ha van erre valódi szándék, a csatlakozás – amely a hazai politikai akarat hiánya miatt eddig hézagpótló megoldásnak tűnt – segítheti a felelősök megtalálását és megbüntetését. Nem egy folyamat kezdetéről van azonban szó, hanem annak újabb lépcsőfokáról.
A csatlakozást mindenesetre indokolt a lehető leggyorsabban végrehajtani, már csak annak szimbolikus jelentősége miatt is. Ehhez azonban minden szükséges lépést időben meg kell tenni.
Címlapkép forrása: (c) Copyright 2021, dpa (wwwdpa.de). Alle Rechte vorbehalten via Getty Images
Nem kellene életben tartani a falvakat?
A „hagyjuk elnéptelenedni” logika legnagyobb hibája, hogy a leszakadás nem költségmentes.
Nem erre tervezték a magyar áramhálózatot – Most egyszerre kellene mindent megoldani
Az uniós forrás segítség lehet, de önmagában nem megoldás.
Újra lobbiznak az orosz energiára brutális büntetővámot sürgető amerikai képviselők, most Trump is mögéjük állhat
Fokozódik a nyomás Moszkván.
Megszólalt Kapitány István: teljesen helyreállt Magyarország biztonsági kőolaj-tartaléka
A készlet a védett ár miatt csökkent vészesen le.
Betelt a pohár, azonnali tárgyalásokat sürgetnek a pusztító amerikai csapások után
Egyiptom és Katar is megszólalt.
Beismerték a techóriások: fájdalmas rés tátong az AI ellen kifejlesztett védelmi rendszereiken
Röhejesen könnyű kijátszani.
Orbán Anita elárulta, miért támogatja a kormány az EU nyugat-balkáni bővítését
A gyorsabb csatlakozásért lobbizó országcsoport találkozóján vett részt a külügyminiszter.
Accenture plc - elemzés
A júliusi Top 10 első helyezettje. Minél többet nézem, annál jobban tetszik.CégismertetőAz Accenture (ACN) 1989-ben alakult, a székhelye Dublinban, Írországban található. Fő tevékenysége az
Jobb az aktív kereskedés, ha tudod a jövőt
Az egyik pénzügyekkel (és befektetésekkel) foglalkozó Facebook csoportban megjelent egy írás, miszerint akár 25 évre is negatív fordulatot vett annak a befektetőnek a sorsa, aki bizonyos válsá
Kritikus betegség vagy baleset - Melyik biztosításra van igazán szükséged?
Márton 44 éves, kétgyerekes családapa, aki mindig arra készült, hogy egy autóbaleset vagy egy munkahelyi sérülés borítja fel az életét. Évekkel ezelőtt kötött is egy balesetbiztosítást,
Ugyanaz a mutató, három különböző történet - A tanár-diák arány önmagában félrevezető
A tanár-diák arány első ránézésre egyszerű mutatónak tűnik, valójában azonban egészen mást jelent egy általános iskolában, egy gimnáziumban vagy egy egyetemen. Ugyanaz a mutató három...
Ingatlanvásárlás költségei 2026-ban: ennyivel számolj a vételáron felül
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Ingatlanvásárlás költségei 2026-ban: ennyivel számolj a vételáron felül A legtöbb vevő ott hibázik, hogy amikor az ingatlanvásárlás költségei
Booz Allen Hamilton Holding Corporation - elemzés
A júliusi Top 10 hetedik helyezettje. A chartja alapján megérdemel egy elemzést, de leginkább azért, mert nagyon nagy esésben van, és talán így megtudom, hogy érdemes-e figyelni, vagy kerülni k
PPWR rendelet 2026: új csomagolási megfelelési kötelezettségek az EU-ban
A PPWR, vagyis a Packaging and Packaging Waste Regulation az Európai Unió új csomagolási és csomagolási hulladék rendelete. Az (EU) 2025/40 rendelet 2025. február 11-én lépett hatályba, és fős
Egy ponton már kell az egészséges paranoia
A befektetők többsége ugyanarra a kérdésre keresi a választ: hogyan lehet magasabb hozamot elérni? Egy bizonyos vagyonszint felett azonban már egészen más válik fontossá. A... The post Egy pont
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Történelmi helyzetben a jegybank: minden adott az euróbevezetéshez?
Sok múlhat a devizatartalékon.
Magyarország is felült az AI-vonatra? Meglepő számokra bukkantunk
Mi húzza most az ipart?
Váratlan helyről jöhet megoldás a magyar vízhiányra: itt a forradalmi javaslat
Mélyebbre kell ásni a megoldásért.