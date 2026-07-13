Irányítsuk mi a mesterséges intelligenciát, mielőtt az veszi át az irányítást felettünk

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Egy ma közösségi médiát böngésző tinédzser néhány perc leforgása alatt találkozhat egy mesterséges intelligenciával készített politikai „deepfake” beszéddel, egy MI által generált dallal, egy hamis hírtörténettel és egy digitálisan helyreállított Beatles-felvétellel. Nem az a kérdés, hogy a mesterséges intelligencia át fogja-e alakítani társadalmainkat – hiszen ezt már meg is tette – hanem, hogy képesek vagyunk-e felkészíteni a polgárokat, különösen a fiatalokat arra, hogy eligazodjanak ebben az új valóságban, miközben megőrizzük azokat az értékeket, amelyek demokráciáinkat és kultúráinkat meghatározzák.

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A mesterséges intelligencia alapjaiban alakítja át azt, ahogyan tanulunk, alkotunk, kommunikálunk és részt veszünk a közéletben. Az oktatásban példátlan lehetőségeket kínál a személyre szabott tanulásra és a tudáshoz való hozzáférésre, a kultúrában pedig új távlatokat nyit a művészi önkifejezés, a kulturális örökség megőrzése és a kreatív együttműködés előtt.

Ezeket a lehetőségeket azonban komoly kockázatok is kísérik: a dezinformáció, a manipuláció, valamint a szellemi tulajdon, a művészi integritás és a demokratikus vita veszélyeztetése.

Az Európai Néppárt (EPP) képviselőcsoportja számára ez nem pusztán technológiai kérdés, hanem a demokráciáról, az oktatásról, a kultúráról és Európa jövőbeli versenyképességéről szóló vita. A mesterséges intelligencia már ma is befolyásolja, hogyan jutnak a polgárok információhoz, hogyan jön létre és hogyan fogyasztjuk a kulturális tartalmakat, valamint hogyan kapcsolódnak a fiatalok a körülöttük lévő világhoz.

Ahogy az AI által létrehozott tartalmak egyre nagyobb teret nyernek a mindennapokban, a transzparencia kulcsfontosságúvá válik. A polgároknak tudniuk kell, mikor és milyen módon használtak mesterséges intelligenciát szövegek, képek, hangfelvételek vagy videók elkészítéséhez. A digitális korszakban a bizalom nemcsak az innováción, hanem az átláthatóságon és az elszámoltathatóságon is múlik.

Mára Európa-szerte a közösségi média vált a fiatalabb generációk elsődleges információforrásává. Egy olyan korban, amikor az AI nagy mennyiségben képes meggyőző szövegeket, képeket, hanganyagokat és videókat előállítani, egyre nehezebb megkülönböztetni a valóságot a hamisságtól. Ennek következményei kihatnak az intézményekbe vetett bizalomra, a társadalmi kohézióra és arra is, hogy a polgárok érdemben részt tudjanak venni a demokratikus életben.

A mesterséges intelligencia ugyanakkor a kultúrát is olyan módon alakítja át, amely néhány évvel ezelőtt még elképzelhetetlennek tűnt. Az AI segítségével helyreállították John Lennon hangját, így a Beatles befejezhette a Now and Then című dalt – ez jól mutatja, hogy a technológia képes erősíteni az emberi kreativitást, nem pedig helyettesíteni azt, mégis az AI alapvető kérdéseket vet fel a hitelességgel kapcsolatban.

Tíz európaiból több mint nyolcan előnyben részesítik az emberek által létrehozott tartalmakat a mesterséges intelligencia által készítettekkel szemben.

Ők is érzik, hogy a kultúra nem pusztán tartalomgyártás, hanem önkifejezés, identitás és emberi kapcsolódás. Ahogy XIV. Leó pápa a közelmúltban megjelent Magnifica Humanitas enciklikájában rámutat: a mesterséges intelligencia sem fejlődésében, sem hatásaiban nem tekinthető semlegesnek.

A fejlesztők, a vállalkozások, a döntéshozók és a felhasználók döntései egyaránt alakítják, hogy ezek a technológiák miként formálják társadalmainkat, gazdaságainkat és demokráciáinkat. Ezért Európa megközelítését egy egyszerű alapelvnek kell vezérelnie:

az innovációnak és a felelősségnek együtt kell haladnia.

Az EPP képviselőcsoportja úgy véli, hogy Európának a mesterséges intelligenciát a fejlődés eszközeként kell alkalmaznia, miközben biztosítania kell, hogy annak középpontjában továbbra is az emberi kreativitás, a demokratikus értékek és a kulturális sokszínűség álljon.

Bár Európa már fontos szabályozási lépéseket tett, önmagában a jogalkotás nem elegendő, és a jelenlegi jogi keret nem képes maradéktalanul kezelni a kulturális és kreatív ágazatok sajátosságait. Ezért az Európai Bizottság által 2027 elejére, az Európai Kulturális Iránytű részeként tervezett mesterségesintelligencia-stratégiának ambiciózusnak, átfogónak és a polgárok aggodalmaira érzékenynek kell lennie.

A generatív mesterséges intelligencia nagymértékben támaszkodik kulturális és kreatív alkotásokra, miközben az alkotók gyakran nem tudják, hogyan használják fel műveiket, illetve részesülnek-e méltányos díjazásban az azokból keletkező érték után. Eközben az ajánlórendszerek egyre inkább meghatározzák, hogy az emberek milyen tartalmakat látnak, hallanak és fedeznek fel az interneten.

Ha ezek a rendszerek a tömegtermelést és a kereskedelmileg kiszámítható tartalmakat részesítik előnyben, fennáll a veszélye annak, hogy háttérbe szorulnak a független alkotók, a kisebbségi nyelvek és az a kulturális sokszínűség, amely Európa identitásának egyik alapja.

Ezért az oktatásnak kell lennie az első védelmi vonalunknak, egyben a legnagyobb lehetőségünknek is.

Ennek megfelelően a digitális műveltséget, a médiatudatosságot és az AI-ismereteket a 21. század alapvető készségeinek kell tekintenünk. A fiatal európaiaknak nemcsak azt kell megtanulniuk, hogyan használják az AI-eszközöket, hanem azt is, hogyan ismerjék fel azok korlátait, miként értékeljék kritikusan az információkat, és hogyan azonosítsák a manipulációt.

Ugyanakkor támogatni kell az alkotókat, a kulturális intézményeket és az oktatási szervezeteket is abban, hogy alkalmazkodni tudjanak a gyorsan változó digitális környezethez.

Az időzítés nem is lehetne sürgetőbb, hiszen a mesterséges intelligencia képességei gyorsabban fejlődnek, mint ahogy intézményeink, oktatási rendszereink és kulturális politikáink alkalmazkodni tudnak. A fokozódó geopolitikai verseny és a növekvő társadalmi polarizáció korában Európának az emberek készségeibe, kreativitásába és ellenálló képességébe kell beruháznia.

Az EU ma meghatározó választás előtt áll:

vagy hagyjuk, hogy a mesterséges intelligencia kizárólag kereskedelmi szempontok szerint formálja társadalmainkat,

vagy biztosítjuk, hogy az emberi kreativitást, a demokratikus ellenálló képességet és a kulturális sokszínűséget szolgálja.

A jövőt nem kizárólag az algoritmusok döntik el, hanem azok az értékek alakítják majd, amelyeket ezekbe az algoritmusokba beépítünk, és azok a polgárok, akiket oktatás révén felvértezünk a használatukhoz szükséges tudással. Ha ezt jól csináljuk, a mesterséges intelligencia nem csökkenti emberségünket – hanem segít még teljesebben kibontakoztatni azt.

Címlapkép forrása: EU