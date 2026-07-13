Irányítsuk mi a mesterséges intelligenciát, mielőtt az veszi át az irányítást felettünk

A mesterséges intelligencia alapjaiban alakítja át azt, ahogyan tanulunk, alkotunk, kommunikálunk és részt veszünk a közéletben. Az oktatásban példátlan lehetőségeket kínál a személyre szabott tanulásra és a tudáshoz való hozzáférésre, a kultúrában pedig új távlatokat nyit a művészi önkifejezés, a kulturális örökség megőrzése és a kreatív együttműködés előtt.
Ezeket a lehetőségeket azonban komoly kockázatok is kísérik: a dezinformáció, a manipuláció, valamint a szellemi tulajdon, a művészi integritás és a demokratikus vita veszélyeztetése.
Az Európai Néppárt (EPP) képviselőcsoportja számára ez nem pusztán technológiai kérdés, hanem a demokráciáról, az oktatásról, a kultúráról és Európa jövőbeli versenyképességéről szóló vita. A mesterséges intelligencia már ma is befolyásolja, hogyan jutnak a polgárok információhoz, hogyan jön létre és hogyan fogyasztjuk a kulturális tartalmakat, valamint hogyan kapcsolódnak a fiatalok a körülöttük lévő világhoz.
Ahogy az AI által létrehozott tartalmak egyre nagyobb teret nyernek a mindennapokban, a transzparencia kulcsfontosságúvá válik. A polgároknak tudniuk kell, mikor és milyen módon használtak mesterséges intelligenciát szövegek, képek, hangfelvételek vagy videók elkészítéséhez. A digitális korszakban a bizalom nemcsak az innováción, hanem az átláthatóságon és az elszámoltathatóságon is múlik.
Mára Európa-szerte a közösségi média vált a fiatalabb generációk elsődleges információforrásává. Egy olyan korban, amikor az AI nagy mennyiségben képes meggyőző szövegeket, képeket, hanganyagokat és videókat előállítani, egyre nehezebb megkülönböztetni a valóságot a hamisságtól. Ennek következményei kihatnak az intézményekbe vetett bizalomra, a társadalmi kohézióra és arra is, hogy a polgárok érdemben részt tudjanak venni a demokratikus életben.
A mesterséges intelligencia ugyanakkor a kultúrát is olyan módon alakítja át, amely néhány évvel ezelőtt még elképzelhetetlennek tűnt. Az AI segítségével helyreállították John Lennon hangját, így a Beatles befejezhette a Now and Then című dalt – ez jól mutatja, hogy a technológia képes erősíteni az emberi kreativitást, nem pedig helyettesíteni azt, mégis az AI alapvető kérdéseket vet fel a hitelességgel kapcsolatban.
Tíz európaiból több mint nyolcan előnyben részesítik az emberek által létrehozott tartalmakat a mesterséges intelligencia által készítettekkel szemben.
Ők is érzik, hogy a kultúra nem pusztán tartalomgyártás, hanem önkifejezés, identitás és emberi kapcsolódás. Ahogy XIV. Leó pápa a közelmúltban megjelent Magnifica Humanitas enciklikájában rámutat: a mesterséges intelligencia sem fejlődésében, sem hatásaiban nem tekinthető semlegesnek.
A fejlesztők, a vállalkozások, a döntéshozók és a felhasználók döntései egyaránt alakítják, hogy ezek a technológiák miként formálják társadalmainkat, gazdaságainkat és demokráciáinkat. Ezért Európa megközelítését egy egyszerű alapelvnek kell vezérelnie:
az innovációnak és a felelősségnek együtt kell haladnia.
Az EPP képviselőcsoportja úgy véli, hogy Európának a mesterséges intelligenciát a fejlődés eszközeként kell alkalmaznia, miközben biztosítania kell, hogy annak középpontjában továbbra is az emberi kreativitás, a demokratikus értékek és a kulturális sokszínűség álljon.
Bár Európa már fontos szabályozási lépéseket tett, önmagában a jogalkotás nem elegendő, és a jelenlegi jogi keret nem képes maradéktalanul kezelni a kulturális és kreatív ágazatok sajátosságait. Ezért az Európai Bizottság által 2027 elejére, az Európai Kulturális Iránytű részeként tervezett mesterségesintelligencia-stratégiának ambiciózusnak, átfogónak és a polgárok aggodalmaira érzékenynek kell lennie.
A generatív mesterséges intelligencia nagymértékben támaszkodik kulturális és kreatív alkotásokra, miközben az alkotók gyakran nem tudják, hogyan használják fel műveiket, illetve részesülnek-e méltányos díjazásban az azokból keletkező érték után. Eközben az ajánlórendszerek egyre inkább meghatározzák, hogy az emberek milyen tartalmakat látnak, hallanak és fedeznek fel az interneten.
Ha ezek a rendszerek a tömegtermelést és a kereskedelmileg kiszámítható tartalmakat részesítik előnyben, fennáll a veszélye annak, hogy háttérbe szorulnak a független alkotók, a kisebbségi nyelvek és az a kulturális sokszínűség, amely Európa identitásának egyik alapja.
Ezért az oktatásnak kell lennie az első védelmi vonalunknak, egyben a legnagyobb lehetőségünknek is.
Ennek megfelelően a digitális műveltséget, a médiatudatosságot és az AI-ismereteket a 21. század alapvető készségeinek kell tekintenünk. A fiatal európaiaknak nemcsak azt kell megtanulniuk, hogyan használják az AI-eszközöket, hanem azt is, hogyan ismerjék fel azok korlátait, miként értékeljék kritikusan az információkat, és hogyan azonosítsák a manipulációt.
Ugyanakkor támogatni kell az alkotókat, a kulturális intézményeket és az oktatási szervezeteket is abban, hogy alkalmazkodni tudjanak a gyorsan változó digitális környezethez.
Az időzítés nem is lehetne sürgetőbb, hiszen a mesterséges intelligencia képességei gyorsabban fejlődnek, mint ahogy intézményeink, oktatási rendszereink és kulturális politikáink alkalmazkodni tudnak. A fokozódó geopolitikai verseny és a növekvő társadalmi polarizáció korában Európának az emberek készségeibe, kreativitásába és ellenálló képességébe kell beruháznia.
Az EU ma meghatározó választás előtt áll:
- vagy hagyjuk, hogy a mesterséges intelligencia kizárólag kereskedelmi szempontok szerint formálja társadalmainkat,
- vagy biztosítjuk, hogy az emberi kreativitást, a demokratikus ellenálló képességet és a kulturális sokszínűséget szolgálja.
A jövőt nem kizárólag az algoritmusok döntik el, hanem azok az értékek alakítják majd, amelyeket ezekbe az algoritmusokba beépítünk, és azok a polgárok, akiket oktatás révén felvértezünk a használatukhoz szükséges tudással. Ha ezt jól csináljuk, a mesterséges intelligencia nem csökkenti emberségünket – hanem segít még teljesebben kibontakoztatni azt.
Címlapkép forrása: EU
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