Megszólalt a miniszter: reálveszteség érheti a hazai agráriumot

Magyarország arra törekszik, hogy a következő többéves uniós költségvetés (MFF) tárgyalásain a közös agrárpolitika (KAP) forrásainál minél kisebb legyen a forrásvesztés – jelentette ki Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter hétfőn Brüsszelben.

Boost Your Business 2026 A magyar gazdasági és finanszírozási környezet jelentős átalakuláson megy keresztül, ismét az alkalmazkodás kényszere elé állítva a hazai gazdasági ökoszisztémát. Erre reagálva a Portfolio új konferenciájának célja, hogy gyakorlati útmutatást adjon a magyar vállalkozásoknak az előttük álló gazdasági és működési kihívások kezeléséhez, és az abban rejlő fejlődési lehetőségek kiaknázásához.

Az EU-tagállamok agrárminisztereinek tanácskozását követő sajtótájékoztatón Bóna Szabolcs közölte: jelenleg technikailag elképzelhető olyan megoldás is, amely mellett nominálisan nem csökkennek a KAP-források. Hozzátette, hogy az infláció figyelembevételével ez reálértéken így is forrásvesztést jelenthet.

A tárcavezető kiemelte: fontos kérdés, hogy a KAP finanszírozásában továbbra is megmaradjanak a külön deklarált források.

Bóna Szabolcs szerint ezt a megközelítést várhatóan több tagállam is támogatni fogja, mivel az átmeneti időszakban is biztosítani kell a jelenlegi, illetve a már futó programok finanszírozását.

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