Pár nap alatt 11 milliárd forintot hozott az EU új intézkedése Magyarországon

Zökkenőmentesen indult Magyarországon az Európai Unió új kiscsomag-vámrendszere: július első kilenc napjában több mint 3,2 millió, jellemzően EU-n kívüli webáruházakból érkező küldemény futott át a vámkezelésen - derül ki az MTI közleményéből.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adatai szerint július 9-ig összesen 10,6 millió tételsort dolgoztak fel, amely után több mint 11,3 milliárd forint átalányvám folyt be.
A hivatal szerint az átállás fennakadások nélkül zajlott, amit az előzetes informatikai fejlesztések és a logisztikai szereplőkkel folytatott egyeztetések tettek lehetővé.
A forgalom nagyságát jól mutatja, hogy a NAV rendszerébe naponta átlagosan közel 359 ezer vám-árunyilatkozat érkezett, míg a legforgalmasabb napon meghaladta a 437 ezret az ügyintézések száma. A vámkezelést továbbra is a postai és futárszolgálatok, illetve az online platformok megbízottjai végzik, így a vásárlók számára az új rendszer elsősorban az árakban jelenhet meg.
A friss szabályozás értelmében július 1-jétől a 150 eurónál kisebb értékű, EU-n kívülről érkező internetes rendelések után termékkategóriánként 3 eurós, tehát nagyjából 1000 forintos átalányvámot kell fizetni.
A díj nem csomagonként, hanem vámtarifaszámonként értendő: ha egy küldeményben több eltérő terméktípus található, akkor többször is felszámítandó a tétel. Az Európai Bizottság szerint az intézkedés célja a vámcsalások visszaszorítása, a fogyasztóvédelem erősítése és az uniós vállalkozások versenyhátrányának csökkentése.
Ahogy arról a Portfolio-n is részletesen beszámoltunk EU-ban tavaly mintegy 4,6 milliárd alacsony értékű küldemény érkezett, amelyek több mint 90 százaléka Kínából származott. A Temuhoz, Sheinhez hasonló ázsiai platformok üzleti modellje jelentős részben arra épült, hogy a termékeket egyenként, közvetlenül a fogyasztóknak küldték, kihasználva a korábbi vámkedvezményeket.
Az új rendszer ezt az előnyt kezdi lebontani.
A mostani átmeneti rendszer az Európai Bizottság tervei szerint 2028-tól lép teljes egészében életbe, amely megszünteti a jelenlegi kedvezményeket, és tágabb vámkategóriákba osztja az egyes terméktípusokat. Ezzel párhuzamosan létrejön az úgynevezett EU Customs Data Hub is, egy központosított digitális vámkezelési rendszer, amely az online kereskedelem ellenőrzését is jelentősen megkönnyíti majd.
Brüsszel lényegében olyan szabályozási környezetet alakít ki, amely egyre inkább arra ösztönözheti a kínai platformokat, hogy európai raktárakat és logisztikai központokat építsenek ki, vagy helyi leányvállalatokon keresztül értékesítsenek.
Az új vámteher, a készülő termékazonosítási kötelezettségek és a szigorodó fogyasztóvédelmi felelősségi szabályok együtt egyre kevésbé teszik vonzóvá a közvetlen kiscsomagos importot, így a külföldi szereplőknek egyre közvetlenebbül kel megfelelnie az európai szabályozási és adózási rendszereknek.
A NAV által most közzétett adatok alapján az első napokban nem a rendszer működése, hanem inkább a forgalom nagysága bizonyult figyelemre méltónak. Az viszont már az első hét után látszik, hogy az új vám jelentős bevételt termel:
ennek 75 százaléka közvetlenül az Európai Unió költségvetését illeti meg, vagyis a kiscsomagok után beszedett összeg döntő része végső soron Brüsszelhez kerül.
Az ilyen EU-szintű vámoknál alapvetően az a cél, hogy a tagállamoknál maradt rész fedezze a beszedés költségeit, míg a nagyobb összeg az uniós költségvetést gazdagítja, így több forrást oszthatnak majd el az uniós országok között.
Címlapkép forrása: EU
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