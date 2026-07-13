Soha nem látott mennyiségű oroszt szankcionálhat az EU

Úgy tűnik, az Európai Unió egyelőre nem tud végső megállapodásra jutni a 21. oroszellenes szankciós csomagról, de már hétfőn rekordméretű bővítés jöhet a tiltólistáján. Kaja Kallas szerint 250 új személy és szervezet kerülhet fel a feketelistára, miközben továbbra is vita zajlik az orosz LNG-t és a hajózási szolgáltatásokat érintő korlátozásokról.

Az Európai Unió külügyminiszterei hétfőn ismét napirendre tűztik az Oroszországgal szembeni szankciókat, azonban a 21. csomagról továbbra sincs teljes egyetértés a tagállamok között. Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselő azonban pozitívan értékelte, hogy a felek legalább egy jelentős feketelista-bővítésben megállapodhatnak.

Kallas a brüsszeli tanácsülés előtt mondta el, hogy

az unió akár 250 új személyt és szervezetet is felvehet az Oroszországgal szembeni szankciós listára.

Ez lenne az eddigi legnagyobb ilyen jellegű bővítés az uniós intézkedések történetében.

Ez lenne a legnagyobb számú listázás, amelyet eddig végrehajtottunk.

– fogalmazott Kaja Kallas.

A teljes szankciós csomag elfogadását több vitás elem is nehezíti, hiszen a tagállamok egyelőre nem jutottak dűlőre például az orosz hajózási szolgáltatásokat érintő új korlátozásokról, valamint az orosz cseppfolyósított földgázhoz (LNG) kapcsolódó szigorításokról sem. Ezek az intézkedések érzékenyen érinthetnek egyes uniós gazdasági szereplőket, ezért a tagállamok egy része további egyeztetéseket sürget.

A litván külügyminiszter, Kęstutis Budrys szerint ugyanakkor az EU hitelessége forog kockán, ha a gazdasági megfontolások felülírják a biztonságpolitikai szempontokat. Elmondásában a tagállamoknak el kell dönteniük, mennyire veszik komolyan az Oroszországgal szembeni nyomásgyakorlást, mert szerinte veszélyes tendencia lenne, ha Európa a gazdasági érdekeket a biztonsági érdekek elé helyezné.

Az mindenesetre a hétvégi értesülések alapján valószínűnek tűnik, hogy

az EU-nak sikerül az orosz kőolaj árplafonjának ideiglenes rögzítéséről dönteni a hordónkénti 44,10 dolláros szinten.

Forrás: Reuters

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