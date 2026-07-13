„Ursula von der Leyen látta az üzeneted” – min változtat az EU új Chat Control szavazása

A közösségi médiában sokan a magánszféra végét és az online kommunikáció tömeges megfigyelését látták bele az Európai Parlament múlt heti Chat Control-szavazásába. A felháborodást egy olyan sikertelen kezdeményezés váltotta ki, amely a gyakorlatban egy öt éve hatályban levő áthidaló megoldás átalakítását célozta. Bár tény, hogy a szolgáltatók vizsgálati kísérletei miatt már számos indokolatlan tiltás történhetett, a konkrét adatok megismerhetetlensége miatt inkább túlkapásnak tűnik, a gyermekvédelmi célokat szolgáló átmeneti intézkedés korlátozása.

Az Európai Parlament múlt heti szavazása után ismét fellángolt a vita a közösségi médiában a sokat emlegetett „Chat Control” körül. A kezdeményezés lényege, hogy az online szolgáltatók bizonyos esetekben átvizsgálhassák a felhasználók üzeneteit és megosztott tartalmait a gyermekek szexuális kizsákmányolására utaló anyagok felderítése érdekében.

Számos felhasználó és digitális jogvédő „orwelli világot”, „totális megfigyelést” és a magánszféra végét emlegette, miközben a heves reakciók mögött több félreértés is áll, mivel a közbeszédben gyakran összemosnak két eltérő uniós szabályozást.

Az 2021-től egészen idén áprilisig érvényben lévő Chat Control 1.0 egy átmeneti szabályozás, amely lehetővé teszi az elektronikus kommunikációs szolgáltatók számára, hogy önkéntesen felderítsék a gyermekek szexuális kizsákmányolásával kapcsolatos tartalmakat és a gyermekek online zaklatását a szolgáltatásaikon.

egy átmeneti szabályozás, amely lehetővé teszi az elektronikus kommunikációs szolgáltatók számára, hogy és a gyermekek online zaklatását a szolgáltatásaikon. Ezzel szemben a Chat Control 2.0 néven ismert, még mindig tárgyalás alatt álló javaslat egy állandó uniós rendszert hozna létre, amelynek egyes elemei – különösen a titkosított kommunikációk esetleges vizsgálata – komoly adatvédelmi és alapjogi vitákat váltottak ki.

A mostani parlamenti szavazás nem az állandó rendszer elfogadásáról szólt, hanem az öt éve hatályban lévő Chat Control 1.0 visszaállításáról.

Itt jelenleg a legnagyobb érintett szolgáltató a Meta, így a Messenger-, Instagram- és Whatsapp üzenetekre is vonatkozó szabályokról van szó, de ugyanígy vizsgálódhatnak a cégek a játékkonzolokon működtetett üzenetváltásokban is.

Az átmeneti szabály eredetileg azért született, hogy törvényes lehetőséget biztosítson a szolgáltatóknak a gyermekpornográf tartalmak önkéntes felderítésére, amíg az EU kidolgozza a végleges szabályozást. Miután az Európai Parlament év elején elutasította annak sokadik meghosszabbítását, április 3-tól elvileg nincs lehetőségük a szolgáltatóknak jogilag védett módon vizsgálódni.

A Tanács ezt követően küldte vissza a javaslatot az Európai Parlamentnek második olvasatra, és a most szavazásra került verzióban olyan módosítást is javasoltak, amely kizárná a végpontok közötti titkosítással (end-to-end encryption) védett platformokat a szabály hatálya alól(pl.: Whatsapp, Signal). Felmerült persze az is, hogy bármiféle betekintés bírói jóváhagyáshoz legyen kötve, de

ezek elfogadása a szavazás eredménye alapján esetleg egy későbbi kompromisszum részét képezheti.

Bár felhasználói oldalról merültek fel személyiségjogokra hivatkozó aggályok, a Chat Controlt támogatók szerint az átmeneti szabály meghosszabbítása nélkül a hatóságok és a szolgáltatók elveszítenék az egyik legfontosabb eszközüket a gyermekek sérelmére elkövetett online bűncselekmények felderítésében.

Velük szemben az ellenzők elsősorban attól tartanak, hogy a kommunikációk vizsgálatának engedélyezése hosszabb távon veszélyes precedenst teremthet a magánszféra védelmére nézve, még akkor is, ha a jelenlegi szabályozás kizárólag önkéntes alapon működik, és nem ír elő általános megfigyelési kötelezettséget.

Itt korábban olyan eset is nyilvánosságot kapott, amikor egészségügyi célból megosztott képeket vagy egyéb jogszerű tartalmakat jelöltek meg tévesen gyanúsnak, és elméletileg akár egy kontextusból kiragadott komolytalan vicc is indokolatlan profilletiltásokhoz vezethet.

A jogalkotási eljárás sajátossága miatt most hiába támogatott a többség konkrét változtatásokat, a szükséges 360 szavazat nem jött össze.

A kritikus szerint ebben az eredményben az is közre játszhatott, hogy a Parlamentet vezető Roberta Metsola az nyári szünet előtti utolsó plenáris utolsó napján hívta össze a szavazást, így a tipikus 30-70 tartózkodó/nem leadott szavazat helyett, most 112 képviselő nem nyilvánított véleményt a 720-ból.

Szelektív figyelem

A csütörtökön jelen lévő magyar EP-képviselők szinte kivétel nélkül ellenezték a Chat Control 1.0 felfüggesztését. Egyedül a Mi Hazánk képviselője támogatta a gyermekvédelmi okokra hivatkozva nyitva tartott vizsgálati lehetőség beszüntetését, míg Dobrev Klára tartózkodott.

Képviselőcsoportok tekintetében alapvetően a jelenleg legtöbb kormányfőt is adó Néppárt szavazott a leghatározottabban (184-ből 166 képviselő) a felfüggesztés ellenében. Ennek a pártcsoportnak a tagjai a Tisza EP-képviselői is, de a szociáldemokrata S&D legnagyobb része is így döntött.

A liberális Renew és a konzervatív ECR már megosztottabb volt, itt csak 25-30 százalék támogatta a meghosszabbítást, míg a Patrióták családjából szinte csak a fideszesek támogatták ezt. Rajtuk kívül a saját országukban tipikusan ellenzéki, de mérhető támogatottságú Zöldeknél, a Baloldalnál és a Szuverenistáknál is 90 százalék felett voltak azok, akik felfüggesztették volna a korlátozást.

A kérdés persze érzékeny, így van mit megvitatni rajta a hosszabb távú szabályozási keret törvényebe iktatása előtt, de a szavazatok megoszlásából első látásra inkább

az látszik, hogy egyes kis- és középpártok szeretnének politikai tőkét kovácsolni egy szűkebb, anonimitásra és személyes adatokra érzékeny közösség aggályain.

A parlamenti módosítások most lényegében visszakerülnek a tagállamokat tömörítő Tanács elé, amelynek három hónapja van arra, hogy megfontolja azokat. Ha nem sikerül megállapodásra jutni, egy hosszabb egyeztetőbizottsági eljárás következik.

Eközben tovább folynak a tárgyalások a Chat Control 2.0-ról, vagyis arról az állandó rendszerről, amely hosszú távon rendezné a gyermekek online védelmének kérdését. Bár a ciprusi soros elnökség alatt számos részletben sikerült közelíteni az álláspontokat, a titkosított kommunikáció kezelése és az alapjogi garanciák továbbra is az uniós digitális politika egyik legélesebb vitáját jelentik.

Jelen esetben csupán egy 5 éves működése alatt relatíve kevés hibát generáló rendszer visszavágásáról próbáltak dönteni,

a szavazás sikertelensége mégis olyanfajta elégedetlenséget váltott ki egyes online fórumokon, mintha az 1984 című könyvből ismert megfigyelőállam kidolgozásán munkálkodnának az uniós döntéshozásban egyébként mérsékelt súllyal résztvevő Európai Parlamentben.

Címlapkép forrása: EU