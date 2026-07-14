A különutas magyar adópolitika egyre nagyobb árat követel, uniós összehasonlításban látszik igazán a baj

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Az Európai Bizottság 2026-os adózási jelentése szerint az uniós adóbevételek 2024-ben 7100 milliárd euróra nőttek, a növekedést pedig szinte teljes egészében a munkajövedelmek adóztatása hajtotta – a dolgozókkal fizettetik meg a költségvetések túlfeszítésének árát. Miközben a politikai retorika zöldebb és egyszerűbb adórendszert ígér, a környezetvédelmi adók bevétele csökken, a tőkeadók sérülékenyek, a munkaterhek pedig több tagállamban is emelkednek. Magyarország az uniós átlagnál jóval kisebb adóterhelést mutat, és az elmúlt évtizedben a legnagyobb mértékben faragta le a béreket terhelő adókat az EU-ban, ám a kiesést egyre inkább a fogyasztási adókra – különösen az áfára – hárítja, ami az alacsony jövedelműeket aránytalanul sújtja. A kedvező foglalkoztatási ösztönzők mögött sérülékeny költségvetési szerkezet húzódik, ez pedig egyre fájdalmasabb helyzetet teremthet a kormánynak.

Az európai kormányok az elmúlt években látványosan sokat beszéltek versenyképességről, zöld átállásról és egyszerűsítésről, miközben a költségvetések feltöltésében továbbra is a legkézenfekvőbb eszközhöz nyúltak: a munkát terhelő adókhoz.

Az Európai Bizottság 2026-os adózási jelentése szerint az uniós adó- és járulékbevétel 2024-ben 7100 milliárd euróra, a GDP 39,4 százalékára nőtt.

A nominális bevétel 5,6 százalékkal emelkedett, vagyis gyorsabban, mint a 4,4 százalékos nominális GDP-növekedés. Minderre egyre nagyobb szükség is lesz: a tagállamok költségvetéseit feszíti az újabb energiaválság, valamint a védelmi kiadások növelése.

A 2023-as mélypont után bekövetkezett fordulatot szinte teljes egészében a munkajövedelmek adóztatása hozta, vagyis egyelőre a dolgozókkal fizettetik meg a büdzsék túlfeszítésének árát.

A munkához kapcsolódó bevételek egyetlen év alatt a GDP 19,9 százalékáról 20,3 százalékára emelkedtek, míg a fogyasztási adók 10,6, a tőke adóztatásából származó bevételek pedig 8,5 százalékon maradtak. A tagállamok közül 22-ben nőtt az adóterhelés, és csak Finnországban csökkent nominálisan is az állam bevétele.

A bevételi fordulat éppen akkor érkezik, amikor a gazdasági háttér kedvezőtlenebbé válik az újabb, soha le nem nyugvó, de mégsem intenzív iráni háború, valamint Donald Trump amerikai elnök vámterrorja miatt.

Az Európai Bizottság 2026-ra mindössze 1,1 százalékos uniós növekedést, 3,1 százalékos inflációt és 3,5 százalékos GDP-arányos költségvetési hiányt vár. Az államadósság 2025 és 2027 között 82,8-ról 85,3 százalékra emelkedhet, miközben a kamatkiadások, a védelem és az energiaár-sokk elleni intézkedések egyszerre terhelik a büdzséket. Az adórendszereknek ezért több pénzt kellene beszedniük úgy, hogy közben ne rontsák tovább a beruházási és munkavállalási ösztönzőket. Ez az európai adópolitika alapvető dilemmája:

a biztos bevételi források rendszerint éppen azokat a tevékenységeket terhelik, amelyekből a növekedés származna.

A pénz egyre inkább a munkából jön

A munkát terhelő adók az összes uniós tagállam adóbevételeinek 51,5 százalékát adták 2024-ben, míg a fogyasztás részesedése 26,8, a tőkéé 21,6 százalék volt. A két véglet, hogy míg Svédországban és Dániában a munkából származik az adóbevételek több mint 57 százaléka, aközben Horvátországban és Bulgáriában továbbra is a fogyasztási adók dominálnak. Az eltérés nem pusztán adópolitikai ízlés kérdése: a nyugat- és észak-európai jóléti államok finanszírozása többnyire magas személyi jövedelemadóra épül, Közép- és Kelet-Európában pedig a társadalombiztosítási járulékok és az áfa súlya nagyobb.

A pluszbevétel politikailag kevésbé fájdalmas módja gyakran nem egy látványos adóemelés, hanem az adósávok infláció alatti korrekciója.

Ha a bérek nominálisan emelkednek, de a sávhatárok nem követik őket, a dolgozók magasabb effektív kulcsot fizetnek akkor is, ha vásárlóerejük alig változik. A jelentés ezt a „fiskális csúszást”, valamint a járulékkulcsok emelését nevezi a munkaterhek növelésének visszatérő eszközének. A módszer bevételt hoz, de hosszabb távon gyengítheti a többletmunkára, a magasabb képzettség megszerzésére és a formális foglalkoztatásra ösztönző hatást – derül ki a bizottsági jelentésből.

A tagállamok közötti különbség óriási a most közzé tett adatok szerint: a marginális effektív adókulcs – vagyis hogy egy kis bruttó keresetnövekedésből mennyit visz el az adó, a járulék és az elvesző támogatás – 2025-ben Bulgáriában átlagosan 21,5, Belgiumban 53,9 százalék volt. Nyugaton a progresszív személyi jövedelemadó és a támogatások fokozatos megvonása, keleten gyakrabban a járulékok csökkentik a pluszmunka nettó hozamát. Az egyedülálló szülők különösen rosszul járhatnak:

uniós átlagban a többletkereset közel 45 százaléka tűnik el, részben a jövedelemhez kötött ellátások leépülése miatt.

A hosszabb távú szerkezetváltás kevésbé látványos, de jelentősebb. 2014 és 2024 között a tőke részesedése 1,9 százalékponttal nőtt az uniós adómixben, a fogyasztásé 1,5, a munkáé 0,4 százalékponttal csökkent. A társasági adó súlya 2,1 százalékponttal emelkedett, miközben a környezetvédelmi adóké 1,5, az ingatlan- és egyéb vagyonadóké 1,1 százalékponttal esett. A „zöldebb” adórendszerről szóló politikai retorikával szemben tehát Európa egyre kevesebb bevételt szed a környezetszennyező tevékenységekből.

Az ellentmondás részben sikernek is tekinthető, mivel egy jól működő környezetvédelmi adó idővel leépíti saját adóalapját: ha kevesebb üzemanyag fogy, tisztább autókat vesznek és csökken a kibocsátás, a költségvetés bevétele is apad. A probléma akkor jelentkezik, ha a kieső összeget újra a munkára terhelik.

A 2015–2019-es és a 2020–2024-es átlag összevetésében a környezeti és vagyoni adók együtt a GDP 0,65 százalékának megfelelő bevételt veszítettek, amit csak részben ellensúlyozott a társasági adó 0,39 és az áfa 0,15 százalékpontos erősödése a mixben.

A társaságiadó-bevételek növekedése ráadásul sérülékeny lehet. Írország példája mutatja, milyen kockázatos néhány multinacionális vállalatra építeni a költségvetést. Az OECD globális minimumadója stabilizálhatja a bevételeket, de a nemzetközi adóverseny nem tűnt el: a tagállamok egyre több beruházási adókedvezménnyel próbálják magukhoz csábítani a zöldipart. A Bizottság szerint a gyorsított értékcsökkenés és a beruházási adójóváírás hatékonyabb, mint a nyereségre adott kedvezményes kulcs, mert közvetlenül a beruházás költségét csökkenti.

Az ösztönzés mérete nem mellékes, mivel a klímasemlegességhez az EU-nak évente a GDP 3,2 százalékát kellene energetikai beruházásokra fordítania, szemben a 2011–2020 közötti 1,7 százalékkal. A jelentésben idézett becslés szerint 2025-ben 534 milliárd eurónyi klímaberuházás valósult meg, miközben 2026 és 2030 között évente 878 milliárdra lenne szükség.

A 344 milliárd eurós hiány legnagyobb része az épületfelújításoknál, az elektromos autóknál és a szélenergiánál jelentkezik, pont olyan területeken ahol az államok a lakosságnak fogyasztási támogatásokat adnak.

A bevételbehajtás társadalmi oldala sem oldható meg pusztán ellenőrzéssel. Az Eurobarometer szerint az uniós polgárok legfontosabb adópolitikai elvárása az adóelkerülés és adócsalás visszaszorítása. A jelentés ugyanakkor arra jut, hogy a jogkövetést legalább annyira meghatározza az egyszerűség, a kiszámíthatóság, az adóhatósági segítség és az intézményekbe vetett bizalom, mint a büntetés. Az uniós válaszadók 8 százaléka szakember segítségét veszi igénybe a bevalláshoz; Olaszországban ez az arány 25 százalék.

Magyarország: kisebb munkateher, nagyobb fogyasztási súly

A jelentés egy aggasztóbb megállapítása, ami a Kármán András vezette Pénzügyminiszternek is fejtörést okozhat, hogy

a magyar adórendszer az uniós átlagnál kisebb állami bevételt termel, és az elmúlt évtizedben tovább távolodott tőle.

Az adó- és járulékbevétel 2024-ben a GDP 35,3 százaléka volt, több mint négy százalékponttal az uniós átlag alatt. A 2020–2024-es átlag 2,8 százalékponttal maradt el a 2015–2019-es időszaktól; ennél nagyobb visszaesést egyetlen tagállam sem mutatott, Máltán ugyanekkora volt a csökkenés. Magyarország Belgium és Málta mellett azon három ország egyike, ahol a munka, a fogyasztás és a tőke adóztatásából származó bevételek egyaránt mérséklődtek GDP-arányosan.

A változás motorja a munkaterhek lefaragása volt:

a béreket terhelő implicit adókulcs 2014 és 2024 között 5,4 százalékponttal csökkent, ami a legnagyobb esés az EU-ban.

A munkáltatói szociális hozzájárulási kulcs a 2010-es évek eleji 27 százalékról 13 százalékra zuhant, ezért a járulékok részesedése az összes adóbevételből 4,8 százalékponttal esett. A foglalkoztatás és a bérek gyors növekedése szélesítette ugyan az adóalapot, de nem tudta ellensúlyozni a kulcsvágások hatását.

A kiesést részben a fogyasztás adóztatása pótolta – legalább részletegesen – Magyarország azon mindössze három tagállam egyike, ahol 2014 óta nőtt a fogyasztási adók súlya, részesedésük 1,8, az áfáé 2,3 százalékponttal emelkedett. Az indirekt adók már az összes bevétel közel felét adják. Ez kedvező lehet a foglalkoztatás szempontjából, de komoly ára van az újraelosztásnál: az áfa a jövedelmük nagyobb részét elfogyasztó alacsony keresetű háztartásokat arányosan jobban terheli. A tőkeoldal sem ellensúlyozza ezt, hiszen a társaságiadó-bevétel 2024-ben a GDP 1,6 százaléka volt, a legalacsonyabb az egész unióban.

A zöld beruházásoknál a jelentés a hitelesített energiamegtakarításhoz kötött magyar társaságiadó-kedvezményt emeli ki.

A munkavállalási ösztönzőkben a magyar rendszer kedvezőbb képet mutat. A marginális effektív adókulcs többnyire 35 százalék alatt marad, és 2015 óta minden jövedelmi ötödben csökkent. Az inaktivitásból munkába lépő egyedülállók és egyedülálló szülők effektív terhe is az uniós alsó mezőnyben van. A számok azonban kétféleképpen olvashatók: a munkába állás nettó hozama magasabb, de ebben a kevésbé bőkezű és gyorsabban kifutó támogatási rendszer is szerepet játszik.

A 2025-ben bejelentett vagy elfogadott magyar változtatások közül a Bizottság 13 intézkedést sorol fel: ötöt a személyi jövedelemadó, egyet a járulékok, hármat az áfa és négyet más adók körében. Kiemeli a kétgyermekes anyák, valamint a 30 év alatti anyák adókedvezményének bővítését. A kedvezmények növelhetik bizonyos csoportok munkakínálatát és elkölthető jövedelmét, de tovább szűkítik az adóalapot, miközben a költségvetési hiány a Bizottság előrejelzése szerint 2026-ban a GDP 6,2, 2027-ben 5,8 százaléka lehet.

Az uniós adóterhelés 2026-ban várhatóan 40,1 százalékon stabilizálódik, Magyarországé 35,5 százalék után 2027-re 34,5 százalékra csökkenhet.

A különbség önmagában nem minősíti az adórendszert: alacsonyabb adó mellett is lehet hatékony államot működtetni. A jelentésből kirajzolódó magyar kompromisszum azonban világos. A kormány tudatosan olcsóbbá tette a foglalkoztatást és alacsonyan tartotta a vállalati nyereség adóját, cserébe a fogyasztásra, az áfára és egyre szűkebb adózói körökre támaszkodik. Ez növekedésbarát lehet jó konjunktúrában, de sérülékenyebb költségvetést hagy maga után, amikor a fogyasztás gyenge, a demográfia romlik és a hiány már eleve magas.

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