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Jóváhagyták: gigantikus chipgyárak épülhetnek fel Európában
Uniós források

Jóváhagyták: gigantikus chipgyárak épülhetnek fel Európában

Portfolio
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Az Európai Bizottság kedden jóváhagyott egy 659 millió euró értékű német állami támogatási csomagot, amely négy, a maga nemében úttörőnek számító németországi félvezetőgyártó üzem felépítését segíti elő.
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Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.
Információ és jelentkezés

Az Európai Bizottság kedden zöld utat adott egy 659 millió eurós német állami támogatási programnak, amelyből négy innovatív félvezetőgyártó üzem megépítését finanszíroznák Németországban.

A támogatott beruházások a teljes félvezető-értéklánc különböző szakaszait fedik le, és mindegyik olyan innovatív technológiát alkalmaz, amelyre eddig még nem volt példa a kontinensen. Az uniós döntés elsődleges célja, hogy csökkentse Európa kiszolgáltatottságát a globális chipellátási láncok terén, miközben érdemben növeli a kontinens saját gyártási kapacitásait.

"A négy új projekt német állami támogatásának jóváhagyása bizonyítja, hogy Európa valóra váltja az európai chiprendeletben megfogalmazott törekvéseket" – jelentette ki Teresa Ribera, az Európai Bizottság ügyvezető alelnöke. A döntés a jogszabály gyakorlati végrehajtásának fontos mérföldköve, amelynek végső célja a kontinens félvezetőipari önellátásának és ellenálló képességének erősítése.

Forrás: Reuters

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