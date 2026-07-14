Két évtizede nem látott átalakításba kezd Ursula von der Leyen, már az asztalára került a javaslat

Igény van a változásra, és a személyzet készen áll az Európai Bizottság megreformálására
– jelentette ki Piotr Serafin, a költségvetésért és közigazgatásért felelős biztos. A javaslatok a testület két évtizede nem látott, átfogó szervezeti felülvizsgálatának részét képezik. A tavaly indított folyamat célja, hogy hatékonyabbá és vonzóbbá tegye az Európai Bizottságot mint munkáltatót.
A végleges ajánlásokat 2026 végéig terjesztik az elnök, Ursula von der Leyen elé, hogy könnyebben és gyorsabban, valamint még több embert vehessenek fel az uniós intézményrendszerbe.
A felülvizsgálat egy olyan időszakban zajlik, amikor a magát "geopolitikainak" nevező Bizottságra egyre nagyobb nyomás nehezedik a Washingtonnal és Pekinggel fennálló kereskedelmi feszültségektől kezdve Ukrajna orosz agresszióval szembeni támogatásáig. Bővülő szerepe miatt több tagállami fővárosban is kényes kérdéssé vált, hogy meddig terjedhet a brüsszeli végrehajtó testület hatásköre.
A hétfői javaslatok értelmében több tisztviselőt helyeznének át a brüsszeli központból a tagállamok fővárosaiba, hogy ezzel is szorosabbra fűzzék a kapcsolatokat a 27 tagországgal.
Emellett a közelgő nyugdíjazási hullám előtt felgyorsítanák a fiatalabb vezetői generáció előléptetését, és felkészítenék az intézményt a mesterséges intelligencia alkalmazására. Egy, a felülvizsgálatban részt vevő magas rangú tisztviselő hangsúlyozta, hogy a tervek nem irányulnak a Bizottság 41 főigazgatóságának átszervezésére vagy megszüntetésére, és létszámleépítést sem irányoznak elő. A hangsúly sokkal inkább azon van, hogy a munkatársak ne rekedjenek meg a saját szervezeti egységeikben, hanem gördülékenyebben tudjanak együttműködni.
Ehhez azonban több emberre lehet szükség, amit jól mutat, hogy egy másik, a Politicónak nyilatkozó tisztviselő szerint az Európai Bizottság a 2028-ban induló, következő többéves pénzügyi keretben további 1500 munkatárs felvételét tervezi, miközben a többi uniós intézménynél újabb ezer állás jönne létre. Serafin arra is emlékeztetett, hogy
a Bizottság jelenleg mintegy 1500 fővel kevesebb embert foglalkoztat, mint 2014-ben, jóllehet a feladatai jelentősen bővültek.
A felvételi rendszert Serafin az egyik leggyengébb pontnak nevezte, külön kiemelve az Európai Személyzeti Felvételi Hivatalt (EPSO). Úgy fogalmazott, hogy a jelentkezéstől az első fizetésig két-három év is eltelik, ami nem a legjobb recept a kiemelkedő tehetségek megnyerésére. Eközben vezetői szinten is változások várhatók, a következő hónapokban ugyanis több magas rangú pozíció is megüresedik. Köztük van Gert Jan Koopman, a Szomszédságpolitika és Bővítési Tárgyalások Főigazgatóságát (DG NEAR) irányító holland tisztviselő helye is, akinek utódjaként Michael Karnitschnig és Deszpina Szpanu neve is felmerült.
Címlapkép forrása: EU
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