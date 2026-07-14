Mészáros Krisztián elárulta, miben lehet Magyarország NATO-szerepe

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A kormányváltás után nem Magyarország alapvető külpolitikai érdekei, hanem azok képviseletének módja változott meg – mondta a Portfolio-nak Mészáros Krisztián multilaterális ügyekért felelős államtitkár az Egyensúly Intézet Budapest Energy and Security Talks (BEST) című konferenciáján. Az államtitkár szerint az új kabinet a NATO-n és az Európai Unión belüli konszenzus erősítésére, a szövetségépítésre, valamint az informális döntés-előkészítésben való aktívabb részvételre törekszik. A nehéz költségvetési helyzet ellenére sem kíván engedni a NATO felé vállalt védelmi kiadásokból, Oroszországot pedig Magyarország számára is fenyegetésnek tekinti.

Mészáros Krisztián szerint a nemzetközi kapcsolatok terén az könnyítette meg a kormányváltás utáni átmenetet, hogy az ország stratégiai érdekei nem változtak meg egyik napról a másikra.

Főleg a képviselet módja alakult az olyan szervezetekben, mint a NATO és az EU. Alapvető érdekünk, hogy a NATO erős legyen, és az Európai Unió is erős legyen, mert így lesz Magyarország is erős.

– fogalmazott az államtitkár.

Magyar Péter miniszterelnök NATO-csúcson tett kijelentése – amelyben Oroszországot brutális agresszornak, Ukrajnát pedig áldozatnak nevezte – azért válhatott különösen hangsúlyossá, mert a magyar kormányfő ezt nemzetközi környezetben, szövetségeseivel azonos politikai keretben mondta el. Hasonló mondatok korábban is elhangzottak magyar részről, de Mészáros szerint ezúttal más volt a kontextus és a fogadtatás.

A NATO-n belüli bizalom azonban nem néhány jól sikerült mondaton múlik. Mészáros, aki korábban 16 évig dolgozott a szövetségnél, úgy látja, a hitelesség alapja az, hogy egy tagállam teljesíti-e, amit megígért.

A szavak nagyon fontosak, de a teljesítmény még fontosabb. Remélem, a következő években bizonyítani fogjuk, hogy a teljesítmény is megfelel a kijelentéseinknek.

– tette hozzá Mészáros Krisztián.

Ismertette, hogy Magyarország már az előző kormány idején hozzájárult ahhoz a vállaláshoz, hogy 2035-ig a GDP 5 százalékára emeljék a védelemmel és biztonsággal összefüggő kiadásokat. Az új kabinet azóta egy kormányhatározatot is elfogadott arról, hogyan lehet ezt fenntartható pályán elérni.

Magyar Péter miniszterelnök és Ruszi-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter korábbi szavaival összhangban, az államtitkár elismerte, hogy mindez a magyar költségvetés helyzetében komoly vállalás, ám szerinte éppen a romló biztonsági környezet miatt nem lehet belőle visszalépni.

A következő években azt kell megmutatnunk, hogy akármennyi is a költségvetési hiány, ebből nem tudunk engedni. Nem pusztán azért vállaltuk, mert a NATO elvárja tőlünk, hanem azért, mert Oroszország Magyarország számára is fenyegetést jelent

– hangsúlyozta Mészáros.

Európa az elmúlt évtizedekben nem fordított elegendő figyelmet saját védelmére, miközben az Egyesült Államok aránytalanul nagy részt vállalt a terhekből. Mészáros szerint ezt az európai országok mára felismerték, és nagyobb felelősséget kell vállalniuk saját biztonságukért.

Ehhez van szükség az 5 százalékos NATO-vállalásra, amelyből 3,5 százalékot a szűkebb értelemben vett katonai kiadásokra, további 1,5 százalékot pedig többek között infrastruktúrára, kibervédelemre és más, védelemhez kapcsolódó területekre lehet fordítani. A második kategóriába nem kerülhet bele automatikusan minden vasút-, út- vagy hídfejlesztés: igazolni kell, hogy az adott beruházás katonai célokat is szolgál.

A nehéz katonai eszközök [szállításához, felvonulásához] megfelelő utakra és hidakra van szükség. A NATO-nak pontos kritériumai vannak arra, hogy mit lehet elszámolni ebben a másfél százalékban.

– magyarázta az államtitkár.

A beszélgetésben szóba került az európai és a NATO-s védelmi ipari programok közötti látszólagos ellentmondás is. Miközben az Európai Unió egyre több forrást kötne európai gyártókhoz, a NATO vezetői a teljes szövetségi rendszert felölelő, „Made in NATO” megközelítést hangsúlyozzák.

Mészáros szerint nem elsősorban a két szervezet verseng egymással, hanem a tagállamok elképzelései különböznek arról, kik férhessenek hozzá az európai védelmi programokhoz. A magyar kormány azokhoz tartozik, amelyek a nem uniós NATO-tagokat sem hagynák ki.

Törökország, Nagy-Britannia, Norvégia, az Egyesült Államok és Kanada nélkül nem lehet szavatolni Európa biztonságát. Fontos érdekünk, hogy a nem EU-tag szövetségesek is érezzék: részei az európai biztonság-, védelem- és iparpolitikának.

– tette hozzá.

Az Európai Uniónak közben olyan pénzügyi és iparpolitikai eszközei vannak, amelyekkel kiegészítheti a NATO tevékenységét. A kollektív védelem alapja azonban magyar szempontból továbbra is a NATO marad.

A Portfolio kérdésére az államtitkár azonban azt is elárulta, hogy az európai beszerzések előnyben részesítése egyáltalán nem másodlagos szempont, különösen akkor, ha az a magyar hadiipar fejlődését is segíti.

A gyártás felfuttatásánál azonban legalább ilyen fontos az egységesítés. Az Ukrajnának szállított eszközök tapasztalatai megmutatták, milyen problémát okoz, amikor az egyes fegyverrendszerek és lőszerek nem kompatibilisek egymással. Mint fogalmazott:

fontos az európai védelmi ipar fejlesztése, és fontos a magyar védelmi ipar fejlesztése is, de úgy, hogy a szabványok NATO-szinten egységesek legyenek.

Ugyan az erre létrehozott, EU-tól igényelhető 16,2 milliárd euró SAFE-hitel felülvizsgálatáról a már ismerteknél többet nem állt módjában elmondani, azt elmondta, hogy a kormány a NATO-ban a korábbinál aktívabb és kiszámíthatóbb szerepre készül.

Arra számítok, hogy Magyarországot jobban bevonják az informális egyeztetésekbe, és akkor is megkeresik, amikor egy döntést még csak előkészítenek. Nem úgy teszik majd fel a kérdést, hogy mi lesz Magyarország problémája az adott üggyel, hanem úgy, hogy Magyarország hogyan tud hozzájárulni a konszenzus erősítéséhez

– ismertette Mészáros Krisztián.

Különösen a Nyugat-Balkán és a NATO–EU-együttműködés lehet olyan terület, ahol az ország érdemi szerepet vállalhat.

Orbán Anita részvétele a Nyugat-Balkán barátainak római találkozóján Mészáros szerint már annak a jele, hogy Magyarország iránt ismét nagyobb az érdeklődés.

Az amerikai–magyar kapcsolatokról szólva az államtitkár óvott attól, hogy azt kizárólag a vezetők személyes viszonyán keresztül értelmezzük. A jó személyes kapcsolat fontos lehet, és az amerikai elnök láthatóan figyelte Magyar Pétert az ankarai NATO-csúcson is, de nem helyettesíti a katonai, diplomáciai és gazdasági intézményrendszer működését.

Eközben a NATO-n belüli amerikai–magyar katonai együttműködés a kormányváltás után sem változott. Magyar és amerikai katonák továbbra is együtt dolgoznak a szövetség parancsnoki struktúráiban, miközben a két országot a védelmi kapcsolatokon túl gazdasági és társadalmi kötelékek is összekapcsolják.

Nagyon optimista vagyok, szerintem ez a kapcsolat erősödni fog. Teljesen mindegy, hogy ki a magyar miniszterelnök: a magyar–amerikai kapcsolatok mindig fontosak lesznek, és ennek megfelelően fogunk eljárni

– fejtette ki.

A beszélgetés végén az orosz kibertámadásokat elítélő NATO- és EU-állásfoglalás is szóba került, amelyhez a magyar kormány szintén csatlakozott. Mészáros szerint az ilyen nyilatkozatoknak a normális működés részét képezik.

Magyarország korábban is jóváhagyta ezeket a nyilatkozatokat. Az viszont más, hogy most felvállaljuk a közösen meghozott döntést, ahogy azt is felvállaljuk, hogy Oroszország agresszor, és Oroszország fenyegetést jelent. Ennek nem kellene újdonságnak lennie, de nagy különbséget jelent, hogy ezeket most már Magyarország is nyilvánosan megosztja.

– zárta a beszélgetést Mészáros Krisztián.

Címlapkép forrása: FREDERIC SIERAKOWSKI, EU