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Szemtelenül fiatal fintech unikornis született, a céges bankolást forgatják fel
Uniós források

Szemtelenül fiatal fintech unikornis született, a céges bankolást forgatják fel

Portfolio
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A mesterséges intelligenciára épülő pénzügyi szolgáltatásokat fejlesztő Flex startup 70 millió dolláros tőkebevonási kört zárt le, amelyet a Halo Fund kockázatitőke-alap vezetett. A vállalat a középvállalkozások teljes körű pénzügyi kiszolgálását célozza meg, emellett elindította stablecoin-alapú nemzetközi utalási szolgáltatását is.
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A finanszírozási kört a Utah Jazz tulajdonosa, Ryan Smith, valamint az Accel partnere, Ryan Sweeney által alapított Halo Fund vezette. A társaság hivatalosan nem hozta nyilvánosságra a cégértékelést, de

az ügyletet közelről ismerő források szerint a mindössze hároméves startup értéke a mostani körben elérte az 1,2 milliárd dollárt, ami több mint a kétszerese a fél évvel ezelőtti összegnek.

A Flex eddig összesen 180 millió dollárnyi kockázati tőkét és 300 millió dollár hitelt vont be.

A vállalat azokra a középvállalkozásokra összpontosít, amelyek éves bevétele több tízmilliótól több százmillió dollárig terjed, és amelyeket a hagyományos pénzügyi technológiai cégek jórészt figyelmen kívül hagynak, így kiszolgálásukról többnyire a regionális bankok gondoskodnak. Zaid Rahman vezérigazgató elmondása szerint az Egyesült Államokban 350–400 ezer ilyen vállalkozás működik, amelyek az amerikai bérkifizetések 40 százalékát kezelik, míg globálisan a mintegy hárommillió hasonló cég a világgazdaság felét mozgatja.

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A Flex a versenytársaival ellentétben nem egyetlen részterületre – például könyvelésre vagy költségkezelésre – összpontosít, nem különálló rendszereket használ, hanem egyetlen közös platformon fogja össze a magánhitelezést, a vállalati és a személyes pénzügyeket, valamint a fizetési megoldásokat. A rendszer mesterségesintelligencia-alapú asszisztenseket is kínál, köztük a Beacon AI-t, amely hetente küld részletes áttekintést a cégtulajdonosoknak a vállalkozás aktuális pénzügyi helyzetéről.

A vállalat közlése szerint néhány ezer ügyfelet szolgál ki, éves szinten pedig nagyjából négyszeres növekedést produkál, százmillió dolláros nagyságrendű bevétel mellett. Az új forrásokat a globális terjeszkedésre, a marketingre és a munkatársi létszám bővítésére fordítják, így a jelenlegi 110 fős csapat létszáma az év végéig több mint 200-ra növekedhet. A finanszírozási körben visszatérő befektetőként a Portage Ventures és a Crosslink Capital is szerepet vállalt.

Ezzel párhuzamosan a társaság elindította a Flex Global nevű szolgáltatását is, amely stablecoinok alkalmazásával percek alatt teszi lehetővé a nemzetközi utalásokat több mint 100 országba, miközben a cégtulajdonosoknak lehetőséget biztosít arra, hogy 32 különböző devizában tartsák a forrásaikat.

Forrás: Reuters

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