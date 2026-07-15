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Érkezik Ursula von der Leyen válasza a nagy leépítésekre
Uniós források

Érkezik Ursula von der Leyen válasza a nagy leépítésekre

Portfolio
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Az Európai Bizottság új programmal próbálja megelőzni a tömeges elbocsátások munkaerőpiaci következményeit az autóiparban. Az Ursula von der Leyen vezette intézmény 14 millió eurót tervez szétosztani olyan projektek között, amelyek célja, hogy a veszélyeztetett dolgozók még állásuk elvesztése előtt új készségeket szerezzenek és más munkakörökbe léphessenek át. A most bejelentett összeg még csak a pilot program kerete, de a 2028-2034-es költségvetési ciklusban jóval nagyobb részösszeget is fordíthatnak majd az át- és továbbképzésekre.
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Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.
Információ és jelentkezés

Az Európai Bizottság szerdán ismerteti a Skills Guarantee (képzési garancia) elnevezésű program kísérleti fázisának résztvevőit, amely az autóipar átalakulása miatt veszélybe kerülő munkahelyekre kíván választ adni. A kezdeményezést Roxana Mînzatu, a Bizottság ügyvezető alelnöke mutatja be.

A program keretében összesen 14 millió eurót (tehát mintegy 5,6 milliárd forintnyi forrást) osztanak szét

a Politico információi szerint, amely fél millióval kevesebb a korábban tervezetnél. Az összegen hat projekt osztozik majd, amelyek tíz uniós tagállamban valósulnak meg. A támogatások célcsoportját kifejezetten azok az autóipari dolgozók jelentik, akiknek munkahelye a szektor szerkezeti átalakulása miatt veszélybe kerülhet.

Az elképzelés lényege, hogy a munkavállalók átképzése és továbbképzése még azelőtt megkezdődjön, hogy elveszítenék állásukat. Az Európai Bizottság szerint így nagyobb eséllyel lehet megelőzni a tartós munkanélküliséget, miközben az érintettek gyorsabban találhatnak helyet a zöld és digitális átállás nyomán kialakuló új munkakörökben.

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A Volkswagen-csoport a közelmúltban jelezte, hogy világszerte akár 100 ezer munkahely megszüntetését is mérlegeli.

A konszern – amelyhez a Volkswagen, az Audi, a Porsche, a Seat és a Škoda márkák is tartoznak – a kínai értékesítések visszaesésével, az amerikai vámokkal és az olcsóbb kínai versenytársak térnyerésével egyaránt küzd.

A kísérleti projektek 2028-ig futnak majd, eredményeiket pedig a Bizottság a következő többéves uniós költségvetéshez (MFF) kapcsolódó Versenyképességi Alap (Competitiveness Fund) keretében létrehozandó, szélesebb körű Skills Guarantee rendszer kialakításánál kívánja felhasználni. Az újonnan létrehozott alap teljes mérete a tagállamok között jelenleg is folyó MFF-tárgyalások végkimenetelétől függ, de

von der Leyen eredeti javaslata szerint 409 milliárd euró lenne, a költségvetési keret több mint 20 százaléka.

Szintén szerdán adja át első ajánlásait a készségügyi kérdésekkel foglalkozó magas szintű testület (European Skills High-Level Board), amely vállalatok, egyetemek, képzési szolgáltatók és szociális partnerek képviselőit fogja össze. A Ylva Johansson vezette testület javaslatai várhatóan meghatározó szerepet játszanak majd az Európai Bizottság következő készségfejlesztési és munkaerőpiaci programjainak kialakításában.

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