Nagy bejelentésre készül Ukrajnában Ursula von der Leyen

Az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen Kijevbe érkezett, ahol Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tárgyal az EU és Ukrajna közötti védelmi felkészülés következő fejezetéről. A várhatóan 6 milliárdos drónegyüttműködés részeként a két fél kölcsönösen támaszkodna egymás kompetenciáira, de annak részleteit még nem ismertették. A bejelentés mellett von der Leyen részt vesz az Ukrajna–Délkelet-Európa csúcstalálkozón is, ahol a térség biztonsági helyzetéről és az európai integráció kérdéseiről egyeztetnek.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

Kijevbe érkezett Ursula von der Leyen, ahol Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytat megbeszéléseket az Európai Unió és Ukrajna közötti védelmi együttműködés további bővítéséről.

A tárgyalások egyik legfontosabb témája a dróngyártás és a hadiipari integráció lesz.

Az Európai Bizottság elnöke idén már másodszor látogat az ukrán fővárosba, de a februári útja idején még lényegesen kedvezőtlenebb helyzet fogadta.

Az ország akkor a szokásosnál is súlyosabb energiaellátási problémákkal küzdött, miközben az uniós támogatások körül is jelentős bizonytalanságok voltak, mivel a Barátság kőolajvezeték orosz lebombázása után az ukránok nem szántak kapacitásokat a helyreállításra, ezért Orbán Viktor volt miniszterelnök blokkolni kezdte 90 milliárd eurós uniós hitelt.

Ahogy arról a Portfolio-n is beszámoltunk a támogatási program első utalása már megtörtént, és most a vártak szerint további 6 milliárd euróval száll be a védelmi kiadásokba, úgy, hogy ez az EU-nak is megérje. Von der Leyen érkezésekor elmondta, hogy

Ukrajna jelentős katonai lendületet épített. A helyzet kezd megfordulni.

Az ukrán hadsereg az elmúlt hónapokban több nagy hatótávolságú csapást mért orosz olajfinomítókra és energetikai létesítményekre, ami érzékenyen érintette az orosz gazdaságot és az üzemanyag-ellátást.

A mostani látogatás egyik legfontosabb eredménye a drónokra épülő együttműködési csomag részletes bejelentése lehet, mivel már Zelenszkij is hetek óta utal egy közelgő EU–Ukrajna „drónmegállapodásra”. A sajtóértesülések szerint az egyik újdonság az lehet, hogy

az Ukrajnában fejlesztett és gyártott drónok egy részét uniós tagállamok területén tárolnák.

Brüsszel és Kijev a kezdeményezést kölcsönösen előnyös együttműködésként mutatja be, miszerint

az ukrán fél az európai ipari kapacitásokhoz és finanszírozáshoz férhet hozzá,

míg az Európai Unió az ukrán hadiipar harctéren szerzett tapasztalataiból és gyors technológiai fejlesztéseiből profitálhat.

A látogatás során Zelenszkij átadja Ursula von der Leyennek az újonnan alapított Európa Rendje kitüntetést is, amelyet azok kapnak meg, akik kiemelkedő szerepet játszanak Ukrajna függetlenségének támogatásában és az ország európai integrációjának előmozdításában.

A bizottsági elnök emellett részt vesz az Ukrajna–Délkelet-Európa csúcstalálkozón is, ahol többek között Horvátország, Románia és Moldova vezetőivel egyeztetnek a térség biztonsági helyzetéről, az újjáépítésről és az európai integráció kérdéseiről.

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