Vége az ellenőrzéseknek: Brüsszel lebontja az unión belüli utolsó határőrséget

Szó szerint új korszak kezdődött szerdán Gibraltár és Spanyolország között, miután életbe lépett az a megállapodás, amely eltörli a szárazföldi határellenőrzéseket a két terület között. Az Euronews szerint
már az első órákban több tucat ember és jármű lépte át a határt anélkül, hogy vám- vagy útlevélellenőrzésen kellett volna átesnie.
A megállapodást még kedden írták alá Brüsszelben az Európai Unió, az Egyesült Királyság és Spanyolország képviselői. Az eseményen részt vett Maroš Šefčovič uniós kereskedelmi biztos, valamint a brit és spanyol kormány képviselői és Fabian Picardo, Gibraltár miniszterelnöke is.
A mindössze nagyjából 40 ezer lakosú Gibraltár gazdasága nagymértékben támaszkodik a szomszédos Spanyolországból naponta ingázó munkavállalókra. Becslések szerint
körülbelül 15-16 ezer ember jár át rendszeresen dolgozni a területre, ezért a határátkelés gördülékenysége kiemelt gazdasági jelentőséggel bír.
Mivel az Egyesült Királyság soha nem volt a schengeni övezet részre, azért a Brexit előtt is működtek határellenőrzések, a kilépés azonban szigorúbb jogi rezsimet hozott, és felvetette a még időigényesebb ellenőrzések veszélyét. A mostani megállapodás azért jelentős mert teljesen felszámolja a szárazföldi határellenőrzést.
A mostani megállapodás értelmében Gibraltár több szempontból a schengeni rendszer szabályaihoz igazodik, így a kívülről érkező utazók számára továbbra is maradnak ellenőrzések, csak azok áttevődnek a kikötőben és a repülőtérre.
A változást mindkét oldalon gazdasági lehetőségként értékelik, hiszen
- a helyi vállalkozások szerint a könnyebb határátlépés javíthatja a munkaerő megtartását és megkönnyítheti az új dolgozók felvételét,
- miközben a környező spanyol régió számára is fontos bevételi forrást jelent a gibraltári gazdaság.
Ugyan a spanyol és brit felek közti feszültségek sokszor szigorúbb ellenőrzéseket, és így hosszú sorbanállásokat okoztak, Pedro Sánchez miniszterelnök arról beszélt, hogy
egy valódi jóléti zóna alakulhat ki az EU-n belüli "utolsó fal" lebontásával.
A pénzügyi szolgáltatásokra és az online szerencsejáték-iparra épülő, alig hét négyzetkilométeres Gibraltár a világ egyik legmagasabb egy főre jutó jövedelmével rendelkező területe. Gazdasága hosszú ideje fontos megélhetési forrást jelent a környező Campo de Gibraltar régió lakói számára is, amely hagyományosan Spanyolország legmagasabb munkanélküliségi rátájú térségei közé tartozik.
A Gibraltár körüli vita évszázadokra nyúlik vissza, mivel a terület 1713-ban, az utrechti béke részeként került brit fennhatóság alá, de Spanyolország azóta is igényt tart rá. A feszültségek csúcspontján Francisco Franco spanyol diktátor 1969-ben teljesen lezárta a határt, amely csak 13 évvel később nyílt meg újra.
Bár a szuverenitási vita továbbra sem rendeződött, a mostani megállapodásnak köszönhetően már nem kell attól tartani, hogy egy-egy kellemetlen politikai komment vagy összetűzés ürügyén hosszú sorban állásra kelljen számítani az apró határon.
Címlapkép forrása: EU
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