Verik az asztalt Brüsszelben, hogy ennek már véget kell vetni

Az egyik legnagyobb német ipari érdekképviselet, a gép- és berendezésgyártók szakmai szövetsége (VDMA) határozottabb uniós fellépést sürget a kínai versenytársak tisztességtelen piaci gyakorlatával szemben. A szövetség többek között termék- és cégcsoportszintű vámok bevezetését, valamint a bizonyítási teher megfordítását javasolja, amellyel a kínai vállalatoknak kellene igazolniuk, hogy tisztességesen járnak el, a befolyt pluszpénzeket pedig támogatásként fizetnék ki uniós cégeknek – számolt be a Reuters.

A német gép- és berendezésgyártók szakmai szövetsége (VDMA) arra sürgeti az Európai Uniót,

hogy határozottabban és gyorsabban lépjen fel a kínai versenytársak tisztességtelen piaci gyakorlatával szemben.

A szövetség az uniós tisztségviselőkkel folytatott egyeztetésen mutatta be aktualizált állásfoglalását, amelyben konkrét lépéseket javasol az európai piac védelmében.

A VDMA javaslata szerint termék- és cégcsoportszintű vámokat kellene kivetni, emellett felvetik a bizonyítási teher megfordításának lehetőségét is, amellyel a kínai vállalatokra hárulna annak igazolása, hogy nem alkalmaznak tisztességtelen piaci gyakorlatot.

Az érdekképviselet szerint a kereskedelmi védőintézkedésekből származó bevételeket az innováció finanszírozására, valamint a kínai ellenintézkedések által hátrányosan érintett európai vállalatok támogatására kellene fordítani.

A szervezet mindezek mellett az európai biztonsági és környezetvédelmi előírásoknak meg nem felelő, az uniós piacon értékesített kínai gépek és berendezések lényegesen szigorúbb piacfelügyeletét követeli.

Forrás: Reuters

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