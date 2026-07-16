Fellépnek a gyilkos szuperbaktériumok ellen: magyar kutatók segítenek elérni a nagy áttörést

Szegedi kutatók is kulcsszerepet játszanak abban a 45 millió eurós költségvetésű európai kutatási programban, amely az antibiotikum-rezisztens szuperbaktériumok ellen fejleszt új gyógymódokat. A HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpont munkatársai olyan adatvezérelt modelleket dolgoznak ki a célzott fágterápiához, amelyek elengedhetetlenek a személyre szabott és biztonságos kezelések megvalósításához.

Világszerte egyre komolyabb egészségügyi fenyegetést jelentenek az antibiotikum-rezisztens baktériumok, amelyek makacs, folyamatosan kiújuló fertőzéseket, például nehezen gyógyuló krónikus sebeket okoznak.

Erre a sürgető kihívásra válaszul az Európai Bizottság Horizon Europe programja három fágterápiás kutatási projektet indított el, ezek egyike a tizenhat nemzetközi partner, köztük német, brit, svájci és lett intézmények összefogásával megvalósuló REPhRAME projekt.

A program a baktériumokat elpusztító vírusok, vagyis a bakteriofágok alkalmazását ötvözi a szervezet természetes mikrobiom-egyensúlyának helyreállításával,

így nemcsak a tüneteket kezeli, hanem a fertőzés kiújulásának forrását is képes megszüntetni.

A fágterápia óriási előnye a rendkívül célzott működés, hiszen a vírusok kizárólag a problémát okozó baktériumtörzseket támadják meg, miközben a szervezet hasznos baktériumközösségeit érintetlenül hagyják. Ahhoz azonban, hogy a módszer a gyakorlatban is működjön,

pontosan előre kell jelezni, hogy melyik vírus melyik baktérium ellen lesz hatásos.

Ezt az előrejelzést a HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpont Transzlációs Mikrobiológia Laboratóriuma teszi lehetővé: a Kintses Bálint vezette kutatócsoport olyan adatvezérelt, számítógépes modelleket fejleszt, amelyek képesek előrejelezni a fágok és a baktériumok közötti kölcsönhatásokat, így egyfajta iránytűként szolgálnak a terápiás tervezésben.

Az ötéves REPhRAME program végső célja, hogy a magyar kutatók módszertanára támaszkodva

a fágterápia az eseti, kísérleti próbálkozások helyett egy előre tervezhető és a mindennapi európai klinikai gyakorlatba beépíthető eljárássá váljon.

Címlapkép forrása: HUN REN