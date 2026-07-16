Új technológiai szövetséget épít az EU, a világ legnépesebb országa előtt nyílhat meg a Horizon

Brüsszelben tartotta harmadik ülését az Európai Unió és India Kereskedelmi és Technológiai Tanácsa (TTC), ahol a felek több konkrét intézkedésről állapodtak meg a kutatás-fejlesztés, a technológia, az ipar és a kereskedelem területén. A tárgyalások egyik legfontosabb eredménye, hogy
megkezdődhetnek a hivatalos tárgyalások India társulásáról a Horizon Europe kutatási keretprogramban, amelyeket a felek 2026 végéig szeretnének lezárni.
A találkozót követően négy további kiemelt vállalást jelentettek be, így azt, hogy
- létrehozzák az első EU–India Innovációs Központot az elektromos járművek töltési technológiáinak fejlesztésére és tesztelésére;
- elindítanak egy mélytechnológiai és tiszta technológiai startup-partnerséget;
- fokozzák az együttműködést a félvezetők, a nagy teljesítményű számítástechnika, a kvantumtechnológia, a mesterséges intelligencia és a 6G területén;
- megerősítik az együttműködést az agrár-élelmiszeripari, gyógyszeripari és tisztaenergia-technológiai ellátási láncokban.
A digitális és stratégiai technológiák területén a felek külön hangsúlyt helyeztek a mesterséges intelligenciára, többek között az egészségügyi alkalmazások fejlesztésére. Emellett közös projekteket készítenek elő a nagy teljesítményű számítástechnika területén, amelyek a természeti katasztrófák előrejelzését, az éghajlatváltozás modellezését és a bioinformatikai kutatásokat segíthetik.
A félvezetőiparban az ellátási láncok biztonságának növelése, valamint a chipgyártási és elektronikai beruházások ösztönzése került a középpontba.
A digitális együttműködés részeként folytatódik a munka a bizalmi szolgáltatások kölcsönös elismerésén is, így a felek a digitális pénztárcák és az elektronikus aláírások interoperabilitását vizsgálják, egyúttal támogatni kívánják a magasan képzett informatikai szakemberek mobilitását. Emellett szorosabb koordinációt ígértek a nemzetközi technológiai szabványok kialakításában, különösen a 6G-hálózatok esetében.
Ezek mellett az EU és India az elmúlt négy évben összesen 60 millió euró értékben finanszírozott kutatás-fejlesztési projekteket,
amelyek a hulladékból előállított hidrogénnel, a tengeri szennyezés csökkentésével és az elektromosautó-akkumulátorok újrahasznosításával foglalkoztak.
Az év második felében a felek a hidrogénvölgyek kialakításával és a hidrogéntechnológiák biztonsági szabványainak összehangolásával kapcsolatos tapasztalatokat is megosztják egymással.
A TTC kereskedelmi munkacsoportja jelenleg a két fél között némileg vitatott agrár-élelmiszeripari termékek, a gyógyszeriparban használt hatóanyagok és a tisztaenergia-technológiák ellátási láncainak megerősítésére koncentrál.
A tanács munkáját az Európai Bizottság részéről Henna Virkkunen technológiai szuverenitásért, biztonságért és demokráciáért felelős ügyvezető alelnök, Ekaterina Zaharieva startupokért, kutatásért és innovációért felelős biztos, valamint Maroš Šefčovič kereskedelmi és gazdasági biztonságért felelős biztos irányítja. A felek célja, hogy
2026 végéig véglegesítsék a TTC megerősítését, amelyet az év eleji EU–India csúcstalálkozón elfogadott átfogó stratégiai menetrend is előirányzott.
Címlapkép forrása: EU
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