Kétszer olyan gyorsan fejlődünk, mint Európa nyugati fele, mégis szinte egy helyben toporog a szövetség, amely Magyarországra is eurómilliárdos beruházásokat hozhatna

A 2015-ben útjára indított Three Seas kezdeményezés az Adriai-, a Balti- és a Fekete-tenger közötti térség 13 uniós tagállamát fogja össze: Magyarország mellett Ausztriát, Bulgáriát, Csehországot, Észtországot, Görögországot, Horvátországot, Lengyelországot, Lettországot, Litvániát, Romániát, Szlovákiát és Szlovéniát.
A 13 országban összesen mintegy 120 millió ember él, vagyis a térség az Európai Unió lakosságának több mint negyedét adja. Gazdasági teljesítménye ennek ellenére csupán az uniós GDP kevesebb mint 17 százalékát teszi ki, ami jól mutatja a nyugati tagállamokkal szembeni termelékenységi és fejlettségi különbségeket. Ugyan a lemaradás kézzelfogható,
a régió egyetlen térségként kezelve még így is a világ hét legnagyobb gazdasági tömbje közé kerülne.
Van hova felzárkózni, így még valódi modell nélkül is, a Három Tenger országainak gazdasága jelenleg körülbelül kétszer olyan gyorsan növekszik, mint a „régi” uniós tagállamoké. Az érintett országok egymással folytatott kereskedelmének forgalma a 2019-es 276 milliárd euróról már csaknem 360 milliárd euróra emelkedett, ami Daszyńska-Muzyczka és Nierada szerint azt jelzi, hogy a gazdasági kapcsolatok a megfelelő infrastruktúra hiányában is egyre szorosabbá válnak.
A 650 milliárd eurós beruházási igény azonban csak a Nyugat-Európához viszonyított jelenlegi infrastrukturális lemaradás felszámolását fedezné.
Ahogy a szakértők hangsúlyozták, ebben még nincs benne az energetika, a védelem, az oktatás, az egészségügy, a mesterséges intelligencia, az adatközpontok vagy az atomenergia fejlesztésének költsége. Már önmagában az észak–déli közúti és vasúti összeköttetések kiépítéséhez is több mint 300 milliárd euróra lenne szükség.
A kezdeményezés közös projektlistáján jelenleg 143 kiemelt beruházás szerepel, amelyek közül 40 már elkészült. Az érintett országok eddig több mint 80 milliárd eurót fordítottak ezek megvalósítására, a továbblépéshez azonban a Nierda szerint jóval szorosabb kormányzati együttműködésre lenne szükség. A külügyminisztériumi koordinátorok mellett rendszeresen egyeztetniük kellene az infrastruktúráért, az energiáért, a digitalizációért, a pénzügyekért és a védelemért felelős tárcáknak is, az közös európai fórumokon túl is
A koordináció hiányát a Via Carpathia példája érzékelteti igazán: a Balti-tengertől Délkelet-Európáig húzódó út szlovákiai szakaszán még mindig hiányzik egy összesen 70 kilométert kitevő szakasz, pedig a teljes költségét mindössze 2-3 milliárd euróra lehet becsülni.
Kiegészítő gazdasági érdekegyeztető fórum
A Három Tenger koncepción lényege pontosan az ilyen összeköttetési hiányok megoldása lenne, mégis relatíve kevés figyelmet kap. Míg a Visegrádi Négyek elsődleges előnye, hogy gyors politikai érdekegyeztetést és közös képviseletet tesz lehetővé az Európai Tanácsban, addig a Bukaresti Kilencek (amelynek szintén tagja Magyarország) elsősorban biztonság- és védelempolitikai fórumként hatékonyan működik. Ebbe a képbe illeszkedne a gazdasági fejlődésre fókuszáló Három Tenger, ami közvetetten erősíthetné a másik kettőt.
A védelmi mobilitáson alapvetően sokat segíthetnek az úthálózati fejlesztések, és a kezdeményezés politikai súlya is növekedhet, ha a részt vevő országoknak sikerül közös stratégiát kidolgozniuk, és előzetesen összehangolniuk gazdasági érdekeiket. Daszyńska-Muzyczka és Nierada szerint
a térség csak így tud igazán érdemi szereplőként megjelenni Brüsszelben, és elkerülni, hogy az országok külön-külön próbálják képviselni sokszor hasonló érdekeiket.
A finanszírozás egyik eszközének szánt Three Seas Investment Fund ugyanakkor az eredeti célokhoz képest szerény méretű maradt: mindössze körülbelül 1 milliárd eurónyi tőkét sikerült összegyűjtenie.
Az alap természetesen soha nem vállalhatta magára a régió teljes fejlesztését, ám még az eredetileg tervezett 5–6 milliárd eurós tőkeállománytól is messze elmarad. Holott ennek mintegy százszorosát kellett volna mozgósítania a térség fejlesztésére.
A befektetői szerkezetben különösen meglepő a japán tőke 14,7 százalékos részaránya. A két szakértő szerint a külső befektetők érdeklődése fontos visszaigazolás, az alap meghatározó szereplőinek mégis elsősorban a részt vevő országok állami fejlesztési intézményeinek kellene lenniük. A konstrukció eredeti fő célja ugyanis éppen az volt, hogy a kormányok közös pénzügyi eszközzel támogassák a több országon átívelő beruházásokat.
Az alap felállítása azonban már a kezdetekben is komoly bizalmi akadályokba ütközött. Daszyńska-Muzyczka felidézte, hogy 46 nemzetközi vagyonkezelőt kerestek meg, de egyetlen ajánlatot sem kaptak, mert a pénzügyi szereplők nem hitték el, hogy a közép- és kelet-európai országok képesek közösen létrehozni és professzionálisan működtetni egy ilyen konstrukciót, pedig az alap később 14–17 százalékos belső megtérülési rátát ért el.
A Három Tengernek ráadásul egyik közvetlen kihívója, az 16+1 néven indult kínai kezdeményezés, amelynek 2012-es indulása óta szintén tagja Magyarország.
Daszyńska-Muzyczka szerint a 1+16 talán pontosabb leírás lett volna, hiszen az együttműködésben felvetett közös tőkét egy kínai intézmény irányította,
amely a beruházásokról és az eszközök későbbi sorsáról is dönt. Ennek munkájában jóval nagyobb súllyal volt jelen a politikai akarat, mint a megtérülési szempontok.
A kínai kezdeményezés egy nagyjából 500 majd egy további 800 millió dolláros tőkealapot szedett össze, azonban mostanra napirendre került egy újabb európai kezdeményezés is. Öt-hat ország fejlesztési intézménye Dubrovnikban írt alá szándéknyilatkozatot egy, az Európai Beruházási Alappal közösen létrehozandó befektetési struktúra alapjának felállításáról. A szakértők ugyanakkor úgy vélik, hogy a több különálló eszköbe fektető konstrukció nem tudja tartani a fókuszt, amelyet a Három Tenger konkrétan regionális projektere akar irányítani.
Daszyńska-Muzyczka szerint a térség országainak most leginkább egy közös álláspontot kellene kialakítaniuk a következő többéves uniós költségvetésről (MFF), különösen az infrastruktúra, az energiabiztonság, a katonai mobilitás és Ukrajna későbbi újjáépítése ügyében, amely jelentős gazdasági lehetőséget jelent a környező államoknak, így Magyarországnak is.
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