Brüsszel malmai lassan őrölnek: két év után számot vetnek a kontinens megváltását ígérő reformtervek haladásával

Huszonkét hónappal Mario Draghi volt EKB-elnök reformtervének bemutatása után még mindig csak az ajánlások egy részét hajtotta végre az Európai Unió, ám az egymással vetekedő, 15 és 30 százalék közötti értékelések nem feltétlenül festik le a teljes képet. A versenyképességi reformokról kedden Dublinban tárgyaltak az uniós miniszterek, ahol Magyarországot Tanács Zoltán és Horváth Péter képviselte.

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Mario Draghi és Ursula von der Leyen hétfői munkaebédje ismét ráirányította a figyelmet arra, mennyit teljesített az Európai Unió a versenyképesség javítására kidolgozott reformokból. A kérdés különösen sürgetővé vált, miközben a Hormuzi-szorosban zajló háború újabb globális energiaválsággal fenyeget, Európa pedig egyszerre küzd a kínai túltermeléssel és azzal, hogy a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházási hullám jelentős része más kontinenseken összpontosul.

Draghi közel két éve mutatta be az európai gazdaság modernizálását célzó versenyképességi jelentését, de az azóta elért eredményekről egymással vetekedő számítások készültek.

A francia Institut Montaigne 567 részletes ajánlás jogi végrehajtását vizsgálva arra jutott, hogy a program 30 százaléka valósult meg,

vele szemben a European Policy Innovation Council ennél lényegesen szigorúbb értékelése szerint viszont mindössze az ajánlások körülbelül 15 százalékát hajtották végre teljesen. A különbség abban rejlik, hogy előbbi súlyozta a reformok értékét, ám ez a lényegen nem változtat: még hosszú út áll az EU előtt, amelyet minél gyorsabban kellene bejárnia.

A Montaigne számai szerint elég eltérően haladnak a reformok területenként, így

az EU kereskedelmi vállalásainak 50 százaléka,

az egyszerűsítési intézkedéseknek 29 százaléka készült el, miközben

az integrált egységes piac kialakítását szolgáló reformoknak csupán 5 százaléka valósult meg.

Utóbbinál a fennmaradó 95 százalék még tervezési vagy jóváhagyási szakaszban van, ami azért is aggasztó, mert ezekhez a reformokhoz alapvetően elég lenne a tagállamok minősített többsége (legalább 15 tagállam, a teljes uniós népesség 65 százalékának képviseletében).

A Montaigne értékelésében az eddigi eredmények jelentős része alapvetően olyan, könnyebben végrehajtható intézkedésekből származik, amelyeket a Bizottság önállóan is elfogadhatott, miközben a tagállami hatásköröket érintő komolyabb reformoknak mindössze 3 százaléka valósult meg.

Az egyhangúságot kívánó intézkedéseknél, amelyek a vétójogokat korlátoznák vagy közös hitelfelvételekhez járulnának hozzá, egyáltalán nem történt előrelépés.

A Bizottság szerint az EU ennek ellenére folyamatosan halad a Draghi-jelentés végrehajtásával. Paula Pinho bizottsági szóvivő a kereskedelemben elért eredményeket és az uniós szabályok egyszerűsítését emelte ki, míg von der Leyen és Draghi az egységes piac akadályairól, valamint a mesterséges intelligencia és a tiszta technológiák fejlesztéséről tárgyalt, azonban az idő szorít.

A három legfontosabb uniós intézmény közös, „Egy Európa, egy piac” elnevezésű ütemterve 2027 végéig irányozza elő a versenyképességi reformok befejezését, amelynek előmozdítását most az ír elnökség is a legfontosabb prioritásai közé vette. Emellett a képet az is árnyalja, hogy

a reformok mellett a Bizottság egy 400 milliárd eurós versenyképességi alap létrehozását tervezi a 2028-ban induló költségvetési ciklusban.

Itt persze fontos megemlíteni, hogy a tervezet 20 százalékát kitevő alap a többéves pénzügyi keret (MFF) hagyományos politikáinak zsugorodásával hozható csak létre. Ennek megfelelően több tagállam és az Európai Parlament is elsősorban a felzárkóztatási, agrár- és kohéziós támogatások nagyobb mértékű megtartása mellett folytat óvatos kampányt.

A reformok jövője kedden Dublinban is napirendre került, ahol a kutatásért és innovációért felelős uniós miniszterek tartottak informális tanácskozást. Itt a magyar kormányt Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter, valamint Horváth Péter államtitkár képviselte.

Tanács szerint Magyarországot szorosabban be kell kapcsolni Európa tudományos vérkeringésébe, egységesíteni kell a közös kutatási infrastruktúrákhoz való hozzáférést, fel kell gyorsítani a kutatók tagállamok közötti mozgását, és gyorsabban kell üzleti innovációvá alakítani a tudományos eredményeket. Mindez egybevág az ír elnökség célkitűzéseivel.

A valódi előrelépésekhez persze összhang kell a tagállamok között, ugyanis rugalmasságuk nélkül bármilyen jó javaslatot letehet a Bizottság, ha nem képesek áldozatokat hozni a közös előrelépésért. A 27 különböző társasági jogi rendszert egységesíteni hivatott EU Inc. tervét például a nemzeti kifogások miatt jelentősen felvizezték, pedig az eredeti tervezet jelentősen megkönnyítette volna a nemzetközi piacokat célzó vállalatok megalapítását.

Mindemellett a Montaigne számítása szerint az unió 2027 végére legjobb esetben is csak 60 százalékos végrehajtási arányt érhet el,

de ehhez szükség van arra, hogy a tagállamok nyitottak legyenek arra, hogy lemondjanak egyes kompetenciák exkluzív gyakorlásáról és mozgásterük egy részéről.

Címlapkép forrása: EU