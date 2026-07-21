Újabb kínai faló árnya tűnt fel az EU-ban

Az Európai Parlament külügyi bizottságának (AFET) nyolctagú delegációja kedden Kínába utazik, hogy megpróbáljon előrelépést elérni az EU és Peking kapcsolatáról készülő parlamenti jelentés ügyében. A dokumentum elfogadása több mint nyolc hónapja húzódik, miután a képviselőcsoportok között éles vita alakult ki arról, mennyire keményen kellene megfogalmazni az Európai Parlament Kínával kapcsolatos álláspontját.
A Hilde Vautmans belga liberális képviselő által készített tervezet konklúziója szerint
Kína kevés, vagy egyáltalán semmilyen előnyt nem kínál az európai vállalatoknak, miközben biztonsági kockázatot jelent és torzítja a globális piacokat.
Ezt és a hozzá kapcsolódó megállapításokat azonban törölnék az S&D pártcsalád tagjai, és helyettük egyszerűen azt írnák, hogy az EU és Kína kapcsolata „egyre összetettebb és nagyobb kihívást jelent”, ráadásul kivennének minden utalást is arra, miszerint az ország az európaiak stratégiai riválisa lenne.
A szocialisták tagadják, hogy a kínai vezetés nyomást gyakorolt volna rájuk, azt állítják, hogy semmilyen fenyegetésről vagy figyelmeztetésről sincs tudomásuk, azonban a Politico más pártcsaládoktól származó információi szerint
Kína világosan megüzente, hogy komoly „következményei” lesznek, ha ebben a formában fogadják el a jelentést.
Az AFET néppárti képviselője, Mika Aaltola szerint ez már önmagában befolyásolási műveletnek minősül, mivel Kínának fontos, hogy a Parlament előre felpuhítsa saját álláspontját. Az EP szerepe az európai döntéshozásban persze limitált az Ursula von der Leyen vezette Bizottsághoz és a tagállamokat tömörítő Tanácshoz képest, a kormányon lévő pártok által delegált képviselők mégis fontos szerepet játszanak abban, hogy a számukra fontos dossziék végleges formája ne legyen támadható saját belpolitikájuk szempontjából sem.
A szocialista frakción belül különösen fontos szerepet játszik Spanyolország, amely Pedro Sánchez vezetésével egyre szorosabb gazdasági és politikai kapcsolatokat épített ki Kínával.
A spanyol miniszterelnök négy év alatt négyszer látogatott Kínába, kormánya pedig nyitottan fogadta a kínai beruházásokat.
A szocialista képviselők ráadásul a júliusi plenáris ülésen egy másik, Kelet-Ázsiáról szóló jelentésbe is beillesztettek egy módosítást, amely ismét megerősítette az EU „egy Kína” elve – miszerint Tajvan is az ország része – melletti elkötelezettségét.
Korszakos kihívás
Az persze szó szerint igaz Kínára, hogy „összetett” a hozzájuk való viszony, hiszen komoly nyersanyagfüggőségei vannak az EU-nak. Ezeket jelen állás szerint szinte lehetetlen kellő mértékben máshonnan pótolni, és a vele folytatott kereskedelmi kapcsolatok több mint 3 millió állást tartottak fenn Európában 2024-re. Ez nagyjából fele annak a 6 milliónak, amelyet az USA-nak tulajdoníthatunk.
Eközben persze a Kínából érkező befektetések jellemzően a papíron felmutatható GDP-növekedésen kívül minimális hasznot hoznak a tagállamoknak, míg a sokáig az európai gazdaság motorját jelentő német autóipar folyamatos lemaradásban van közvetlen kínai kihívóival szemben, amelyek terjeszkedését és piaci részesedését az ország vezetése minden versenyszabályozást mellőzve támogatja.
A most Kínába utazó nyolc európai parlamenti képviselő egymás után találkozik
- Vang Ji külügyminiszterrel,
- több vezető kínai törvényhozóval,
- a Kommunista Párt tisztségviselőivel és
- technológiai vállalatok kapcsolattartóival is.
A Kínával való viszony persze az euroatlanti szövetségre is kihatással lehet, amelyben, bár az EU korábban felkínálta, hogy kvázi elköteleződik az USA mellett, az azt vezető
Donald Trump ebben az ajánlatban nem sok hozzáadott értéket látott, és Európát is inkább hálátlan szövetségesként keretezi.
Bár az biztos, hogy Trump geopolitikai kalandozásai mostanra jelentősen csökkentették az amerikai elnök fenyegetéseinek komolyan vehetőségét, a Kínához való óvatlan közeledésben bőven ott van a hosszabb távú kiszolgáltatottság és alárendeltség kockázata. Ebben a felállásban pedig nem mindegy az sem, hogy a jelentőségét szép lassan növelni tudó Európai Parlament milyen álláspontot fogad el a témában.
Címlapkép forrása: Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images
Feljelentést tett Hadházy Ákos: gigantikus tőzsdei csalásról beszél
Fókuszban az Alteo-Éltex-ügy.
Történelmi lépésre szánta el magát az OTP - Mit mondanak az elemzők?
A Concorde értékelte a Luminor-felvásárlást.
Vezetőváltás a DH Groupnál
Új operatív vezető érkezik a céghez.
Végleg elpusztulhat a legendás magyar gyár: jön a fagy, ami mindent tönkretehet
Csoportos létszámleepítés jön az ISD Powernél.
Nyíltan bejelentette a világ egyik legerősebb katonai hatalma: igen, mi Oroszországot támogatjuk
Moszkva köszöni a segítséget.
Incidens történt: japán vizeken nyitott tüzet a kínai hadiflotta
Ázsiában is növekszik a feszültség.
Kiszivárgott a legújabb tűzszüneti javaslat: Irán hatalmasat nyerhet, újabb háborús céljuk teljesülne
Megint meghátrál Amerika?
Odavágott Trump Iránnak, de rohamosan nőnek Amerika veszteségei is
Eszkalálódik a háború.
Változásbejelentés vagy szerződésmódosítás - mikor melyikre van szükség?
Ha egy vállalkozásnak megváltozik valamely, a Támogatási Szerződésben, a Támogatói Okiratban vagy az EPTK felületén rögzített alapadata, a változást annak tudomásra jutásától számított
Change notification or amendment of the Grant Agreement - which one is required and when?
If any basic information of a company recorded in the Grant Agreement, the Grant Award Document or on the EPTK platform changes, the company must notify the Intermediate Body within eight days of becoming
A pénz története 2.
David McWilliams könyve nem mentes a belső ellentmondásoktól. Anélkül, hogy ezeket a fogalmakat használná, McWilliams a könyv egy helyén megkülönbözteti a pénzkínálat exogén és endogén f
10 tény az SAP bérszámfejtés kiszervezéséről - mikor éri meg külső partnerre bízni?
Az SAP bérszámfejtés sok vállalatnál nem egyszerű háttérfolyamat, hanem az egyik legérzékenyebb üzleti működési terület. Összekapcsolódik a HR-rel, a pénzüggyel, a munkaidő-nyilvántart
Koreában is mivan!
Vicces, hogy mindenki mindig azt képzeli, hogy nála soha senkinek nem volt nehezebb, tehát ha ő minden pénzét 100-szoros tőkeáttétellel égeti el, az nem az... The post Koreában is mivan! appeare
AI használat
Az AI ott van mindenhol, most leírom én is, hogyan használom, leginkább azért, ha majd egy év múlva ezt visszanézem, akkor a.) büszke legyek rá, hogy milyen ügyes voltam már akkor is; b.) elké
Kritikus betegségek kockázata - miért nem csak az idősek problémája?
Amikor a kritikus betegségek - például a rákos megbetegedések, a szívinfarktus vagy a stroke - kerülnek szóba, a legtöbben ösztönösen az időskorral kötik össze ezeket. Pedig az orvosi statis
Irán újabb szorost zárhat le - jöhet a 200 dolláros olaj?
Milyen gazdasági következményekkel járna, ha a Hormuzi-szoros mellett a Báb el-Mandeb-szoros forgalma is leállna? Mely termékeket és térségeket érintené leginkább a két kulcsfontosságú haj
Több, mint fesztivál: így telik egy nap a Jazzpikniken (x)
Világsztárok, balatoni gasztronómia és divatbemutatók.
Életmentő barátságok: így vigyázunk egymásra a buli végén (x)
Újabb végtelen háború? Trump nem találja a kiutat Iránból
Nem látszik a fény az alagút végén.
A szélturbina lesz az új napelem? Kijött az új rendelet
Korszakváltás jöhet a hazai energiatermelésben.
Energiaköltség: ideje ránézni a számokra
Már nem elég rutinból az energiabeszerzésről dönteni.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.