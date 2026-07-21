Újabb kínai faló árnya tűnt fel az EU-ban

Aggasztóan nagy mértékben enyhítenék a Kínával szembeni nyelvezetet egy, az Európai Parlament által készülő jelentésben, amelyért elsősorban a spanyolok által dominált Szocialisták és Demokraták (S&D) pártja felel. Az európai-euroatlanti stratégiai dokumentumok egyre komolyabban kezdték venni az utóbbi években a kínai terjeszkedés kockázatait, de eközben a frissen vb-győztes Spanyolország vezetője egyre szorosabb kapcsolatot épített ki Hszi Csin-ping népköztársasági elnökkel. Azt sokan látják, hogy Kína bármiféle közeledésénél érdemes „elolvasni az apró betűs részeket”, azonban a hirtelen tett lépéseknek is meglehetnek a következményei.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

Az Európai Parlament külügyi bizottságának (AFET) nyolctagú delegációja kedden Kínába utazik, hogy megpróbáljon előrelépést elérni az EU és Peking kapcsolatáról készülő parlamenti jelentés ügyében. A dokumentum elfogadása több mint nyolc hónapja húzódik, miután a képviselőcsoportok között éles vita alakult ki arról, mennyire keményen kellene megfogalmazni az Európai Parlament Kínával kapcsolatos álláspontját.

A Hilde Vautmans belga liberális képviselő által készített tervezet konklúziója szerint

Kína kevés, vagy egyáltalán semmilyen előnyt nem kínál az európai vállalatoknak, miközben biztonsági kockázatot jelent és torzítja a globális piacokat.

Ezt és a hozzá kapcsolódó megállapításokat azonban törölnék az S&D pártcsalád tagjai, és helyettük egyszerűen azt írnák, hogy az EU és Kína kapcsolata „egyre összetettebb és nagyobb kihívást jelent”, ráadásul kivennének minden utalást is arra, miszerint az ország az európaiak stratégiai riválisa lenne.

A szocialisták tagadják, hogy a kínai vezetés nyomást gyakorolt volna rájuk, azt állítják, hogy semmilyen fenyegetésről vagy figyelmeztetésről sincs tudomásuk, azonban a Politico más pártcsaládoktól származó információi szerint

Kína világosan megüzente, hogy komoly „következményei” lesznek, ha ebben a formában fogadják el a jelentést.

Az AFET néppárti képviselője, Mika Aaltola szerint ez már önmagában befolyásolási műveletnek minősül, mivel Kínának fontos, hogy a Parlament előre felpuhítsa saját álláspontját. Az EP szerepe az európai döntéshozásban persze limitált az Ursula von der Leyen vezette Bizottsághoz és a tagállamokat tömörítő Tanácshoz képest, a kormányon lévő pártok által delegált képviselők mégis fontos szerepet játszanak abban, hogy a számukra fontos dossziék végleges formája ne legyen támadható saját belpolitikájuk szempontjából sem.

A szocialista frakción belül különösen fontos szerepet játszik Spanyolország, amely Pedro Sánchez vezetésével egyre szorosabb gazdasági és politikai kapcsolatokat épített ki Kínával.

A spanyol miniszterelnök négy év alatt négyszer látogatott Kínába, kormánya pedig nyitottan fogadta a kínai beruházásokat.

A szocialista képviselők ráadásul a júliusi plenáris ülésen egy másik, Kelet-Ázsiáról szóló jelentésbe is beillesztettek egy módosítást, amely ismét megerősítette az EU „egy Kína” elve – miszerint Tajvan is az ország része – melletti elkötelezettségét.

Korszakos kihívás

Az persze szó szerint igaz Kínára, hogy „összetett” a hozzájuk való viszony, hiszen komoly nyersanyagfüggőségei vannak az EU-nak. Ezeket jelen állás szerint szinte lehetetlen kellő mértékben máshonnan pótolni, és a vele folytatott kereskedelmi kapcsolatok több mint 3 millió állást tartottak fenn Európában 2024-re. Ez nagyjából fele annak a 6 milliónak, amelyet az USA-nak tulajdoníthatunk.

Eközben persze a Kínából érkező befektetések jellemzően a papíron felmutatható GDP-növekedésen kívül minimális hasznot hoznak a tagállamoknak, míg a sokáig az európai gazdaság motorját jelentő német autóipar folyamatos lemaradásban van közvetlen kínai kihívóival szemben, amelyek terjeszkedését és piaci részesedését az ország vezetése minden versenyszabályozást mellőzve támogatja.

A most Kínába utazó nyolc európai parlamenti képviselő egymás után találkozik

Vang Ji külügyminiszterrel,

több vezető kínai törvényhozóval,

a Kommunista Párt tisztségviselőivel és

technológiai vállalatok kapcsolattartóival is.

A Kínával való viszony persze az euroatlanti szövetségre is kihatással lehet, amelyben, bár az EU korábban felkínálta, hogy kvázi elköteleződik az USA mellett, az azt vezető

Donald Trump ebben az ajánlatban nem sok hozzáadott értéket látott, és Európát is inkább hálátlan szövetségesként keretezi.

Bár az biztos, hogy Trump geopolitikai kalandozásai mostanra jelentősen csökkentették az amerikai elnök fenyegetéseinek komolyan vehetőségét, a Kínához való óvatlan közeledésben bőven ott van a hosszabb távú kiszolgáltatottság és alárendeltség kockázata. Ebben a felállásban pedig nem mindegy az sem, hogy a jelentőségét szép lassan növelni tudó Európai Parlament milyen álláspontot fogad el a témában.

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