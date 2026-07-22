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Brüsszel drasztikusan alábecsülhette a kínai eszközöktől való megszabadulás árát
Uniós források

Brüsszel drasztikusan alábecsülhette a kínai eszközöktől való megszabadulás árát

Portfolio
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A távközlési szolgáltatókat képviselő GSMA szerint az Európai Bizottság jelentősen alábecsli, mennyibe kerülne a Huaweihez és a ZTE-hez hasonló, magas kockázatúnak minősített kínai beszállítók kiszorítása az uniós hálózatokból. Az iparági szervezet akár 40 milliárd eurós közvetlen költséggel és a verseny csökkenése miatt további áremelkedéssel számol.
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Az Európai Unió távközlési hálózataiból történő kínai eszközkivonás akár 30–40 milliárd euróba is kerülhet a szolgáltatóknak – állítja a mobilszolgáltatókat világszerte képviselő GSMA jelentése.

Ez az összeg a legmagasabb bizottsági becslésnek is több mint a háromszorosa,

az iparági szervezet szerint ráadásul a beszállítói verseny csökkenése további áremelkedéseket okozhat.

Az Európai Bizottság az új uniós kiberbiztonsági jogszabály részeként tiltaná ki a tagállamok távközlési hálózataiból a magas kockázatúnak minősített beszállítókat. Bár a javaslat egyetlen vállalatot sem nevez meg, az intézkedés elsősorban a kínai Huawei és ZTE által gyártott berendezéseket érintené.

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A GSMA szerdán közzétett jelentése szerint a potenciálisan kockázatos gyártóktól származó eszközök eltávolításának és cseréjének közvetlen költsége 30–40 milliárd euró lehet. Ezzel szemben az Európai Bizottság évi 3,4–4,3 milliárd eurós kiadással számol három éven keresztül, ami összesen hozzávetőleg 10–13 milliárd eurót jelentene.

A jelentésben szereplő becslés alapján csak a mobilhálózatok megtisztítása 16–22 milliárd euróba kerülhet.

Ehhez hozzáadódna a vezetékes hálózatoknál várható 5 milliárd eurós, valamint az adatforgalom továbbítását biztosító gerinc- és transzporthálózatoknál jelentkező 9–12 milliárd eurós költség.

A GSMA arra is figyelmeztetett, hogy a kínai gyártók kizárásával csökkenne a verseny a távközlési berendezések piacán, ami magasabb beszerzési árakat eredményezne. A szűkülő beszállítói kör miatt 2027 és 2030 között további 8,5 milliárd euróval emelkedhetnek az európai szolgáltatók kiadásai.

Az iparági számításokat ugyanakkor egyes szakértők vitatják. Hosuk Lee-Makiyama, az ECIPE kutatóintézet igazgatója szerint a GSMA bruttó költségekkel számol, és olyan berendezéscseréket is teljes egészében a tilalom számlájára ír, amelyekre a hálózatok korszerűsítése miatt egyébként is sor került volna.

Úgy véli, ezek levonása után az eredmény megközelítené az Európai Bizottság 10–13 milliárd eurós becslését.

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