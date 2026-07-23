Megszületett a megállapodás Oroszország ellen: hatalmas csapásra készül az EU, de nem mindenki állt be a sorba

A döntést az Európai Unió Tanácsának soros ír elnöksége jelentette be. António Costa, az Európai Tanács elnöke üdvözölte a lépést, és hangsúlyozta, hogy az új intézkedések a legnagyobb hatású területeket célozzák, tovább fokozva az Oroszországra nehezedő nyomást. Helen McEntee ír Európa-ügyi miniszter kiemelte, hogy

a kezdeményezés célja Oroszország bevételeinek csökkentése, az ellátási láncok megzavarása és az árnyékflotta működésének megakadályozása.

Az új szankciók négy fő területre összpontosítanak.

A pénzügyi szektorban további 94 orosz pénzintézet működését nehezítik meg, és mintegy 215 új személy, illetve szervezet kerül fel a tiltólistára, megnehezítve a harmadik országokkal folytatott üzleti tevékenységüket.

további 94 orosz pénzintézet működését nehezítik meg, és mintegy 215 új személy, illetve szervezet kerül fel a tiltólistára, megnehezítve a harmadik országokkal folytatott üzleti tevékenységüket. Emellett tovább bővítik a szankciók kijátszását és az orosz olajexportot segítő árnyékflotta elleni fellépést,

új exportkorlátozásokat vezetnek be a hadiiparban is alkalmazható technológiákra, valamint

a hadiiparban is alkalmazható technológiákra, valamint szigorítják a kriptoeszközökkel végzett tranzakciók ellenőrzését.

Az energiaszektorban az orosz cseppfolyósított földgázt (LNG) vették célba, de a megállapodás érdekében ezen a területen komoly engedményeket kellett tenni. A legnagyobb ellenállás Görögország részéről érkezett, mivel Athén meg akarta védeni a hajóflottáját, amely az orosz LNG harmadik országokba történő szállítását végzi. A görög kormány attól tartott, hogy a tilalom európai versenyhátrányt okozna, miközben az orosz export más csatornákon keresztül zavartalanul folytatódna. A kompromisszum eredményeként a nem uniós piacokra irányuló szállítások – amelyeket főként különleges, más célra nehezen használható jégtörő hajókkal végeznek – automatikusan meghosszabbítható, egyéves mentességet kaptak a tilalom alól.

Más tagállamok is kiharcoltak könnyítéseket saját gazdasági érdekeik mentén.

Ausztria a Raiffeisen Bank oroszországi érdekeltségeit védve emelt kifogást, míg Franciaország, Olaszország, Portugália és Németország egyes kereskedelmi korlátozások módosítását érte el, így például az orosz halászati termékek importtilalma is kikerült a végleges csomagból. Bulgária nyomására a Moszkvai Patriarkátus vezetőjét, Kirill pátriárkát érintő szankciókat és az orosz katonák uniós beutazási tilalmát is jelentősen enyhítették.

A nagyköveti szintű politikai egyezséget követően a 21. szankciós csomagot csütörtökön, írásbeli eljárás keretében fogadják el hivatalosan.

Frissítés:

Az orosz kőolajra vonatkozó árplafon módosításának egy évre történő befagyasztása biztosítja, hogy az orosz hadi gépezet ne profitálhasson a piaci megrázkódtatásokból

- jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke csütörtökön a szankciós csomag elfogadására reagálva.

Az X-en közzétett bejegyzésében a bizottsági elnök közölte, hogy az új intézkedéscsomag további 32 orosz bankot, kriptovaluta-vállalkozást és olajkereskedelmi platformot vesz fel az uniós tranzakciós tilalom alá eső szervezetek listájára.

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