Megszületett a megállapodás Oroszország ellen: hatalmas csapásra készül az EU, de nem mindenki állt be a sorba

A döntést az Európai Unió Tanácsának soros ír elnöksége jelentette be. António Costa, az Európai Tanács elnöke üdvözölte a lépést, és hangsúlyozta, hogy az új intézkedések a legnagyobb hatású területeket célozzák, tovább fokozva az Oroszországra nehezedő nyomást. Helen McEntee ír Európa-ügyi miniszter kiemelte, hogy
a kezdeményezés célja Oroszország bevételeinek csökkentése, az ellátási láncok megzavarása és az árnyékflotta működésének megakadályozása.
Az új szankciók négy fő területre összpontosítanak.
- A pénzügyi szektorban további 94 orosz pénzintézet működését nehezítik meg, és mintegy 215 új személy, illetve szervezet kerül fel a tiltólistára, megnehezítve a harmadik országokkal folytatott üzleti tevékenységüket.
- Emellett tovább bővítik a szankciók kijátszását és az orosz olajexportot segítő árnyékflotta elleni fellépést,
- új exportkorlátozásokat vezetnek be a hadiiparban is alkalmazható technológiákra, valamint
- szigorítják a kriptoeszközökkel végzett tranzakciók ellenőrzését.
Az energiaszektorban az orosz cseppfolyósított földgázt (LNG) vették célba, de a megállapodás érdekében ezen a területen komoly engedményeket kellett tenni. A legnagyobb ellenállás Görögország részéről érkezett, mivel Athén meg akarta védeni a hajóflottáját, amely az orosz LNG harmadik országokba történő szállítását végzi. A görög kormány attól tartott, hogy a tilalom európai versenyhátrányt okozna, miközben az orosz export más csatornákon keresztül zavartalanul folytatódna. A kompromisszum eredményeként a nem uniós piacokra irányuló szállítások – amelyeket főként különleges, más célra nehezen használható jégtörő hajókkal végeznek – automatikusan meghosszabbítható, egyéves mentességet kaptak a tilalom alól.
Más tagállamok is kiharcoltak könnyítéseket saját gazdasági érdekeik mentén.
Ausztria a Raiffeisen Bank oroszországi érdekeltségeit védve emelt kifogást, míg Franciaország, Olaszország, Portugália és Németország egyes kereskedelmi korlátozások módosítását érte el, így például az orosz halászati termékek importtilalma is kikerült a végleges csomagból. Bulgária nyomására a Moszkvai Patriarkátus vezetőjét, Kirill pátriárkát érintő szankciókat és az orosz katonák uniós beutazási tilalmát is jelentősen enyhítették.
A nagyköveti szintű politikai egyezséget követően a 21. szankciós csomagot csütörtökön, írásbeli eljárás keretében fogadják el hivatalosan.
Frissítés:
Az orosz kőolajra vonatkozó árplafon módosításának egy évre történő befagyasztása biztosítja, hogy az orosz hadi gépezet ne profitálhasson a piaci megrázkódtatásokból
- jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke csütörtökön a szankciós csomag elfogadására reagálva.
Az X-en közzétett bejegyzésében a bizottsági elnök közölte, hogy az új intézkedéscsomag további 32 orosz bankot, kriptovaluta-vállalkozást és olajkereskedelmi platformot vesz fel az uniós tranzakciós tilalom alá eső szervezetek listájára.
Címlapkép forrása: EU
Tripla sokk éri a magyar autósokat – Újra elszállhatnak az üzemanyagárak
Három irányból érkezik a nyomás.
Elszabadult az olajár
Száguldás.
Félelmetes atommeghajtású csatacirkálóval rukkolt elő Moszkva, de az egész koncepció egy nagy zsákutca lehet
Sok a megválaszolatlan kérdés.
Költségmegtakarítás miatt nem vesz részt a BMW a Párizsi Autószalonon
A gyártó gyakran a múltban gyakran mutatta be új modelljeit az eseményen.
Rekordot döntött a Tesla, mégis bünteti a piac – Ennyibe kerül Elon Musk nagy dobása
Izgalmas folyamatok a világ legértékesebb autógyártójánál.
Publicus Intézet: a lakosság nagy többsége támogatja a vagyonvisszaszerzést és a közjogi tisztviselők leváltását
A kormányfő és a képviselők mandátumának korlátozása is szimpatikus az embereknek.
Új országban csaphat le Trump katonai erővel, de összeakaszthatja a bajszát Putyinnal: magyar származású héja a legfőbb hangadó
Ez lehet a nyolcadik ország, ahol Trump csapásokat hajt végre.
Nem egészségesebb, csak kevesebbet panaszkodik: ellentmondásos az egészségügyi statisztika
Nem feltétlenül ott élnek a legtovább egészségben, ahol az emberek egyébként a legtovább élnek. A régiós rangsort Bulgária vezeti, miközben a várható élettartamban az utolsók... The post
100 000 forintos iskolakezdési támogatás 2026-ban: kinek jár, mikor érkezik, és mit kell ellenőrizni?
Gyermekenként 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kaphatnak 2026-ban a rászoruló iskolás gyermekeket nevelő családok. A legtöbb jogosultnak nem kell külön igényelnie, de az adatoknak ren
Európai klímaboom: egy német óriás felvenné a versenyt az ázsiai gyártókkal
Az európai klímapiac gyors bővülés előtt áll: 2030-ra több mint 100 millió készülék működhet az EU-ban, miközben az értékesítést jelenleg ázsiai gyártók uralják. Duha Bence azt vizsg
A gyógyszeres önfegyelem lesz a fogyasztószerek új generációja
Az Ozempic és rokonai már rég nem egyszerű fogyasztószerek. A legújabb kutatások szerint az agy jutalmazó rendszerére is hatással lehetnek, és lehalkíthatják a "kell még... The post A gyógy
Közösségen belüli adómentes termékértékesítés: milyen dokumentumokkal kerülhető el az adóbírság?
A magyar vállalkozások számára az Európai Unió egységes piaca jelentős értékesítési lehetőségeket kínál. Az EU-n belüli termékértékesítés adómentessége azonban nem automatikus: az
MARA Holdings - kereskedés
Megvisel ez a hosszú trade a MARA-ban, már többször majdnem eladtam, amikor egy-egy lokális csúcson volt, aztán meg vertem a fejem a falba, hogy miért nem adtam el, amikor nagyokat korrigált. Most
Magyarországon még mindig túl sokan halnak meg elkerülhető okokból
Egy ország egészségügyének minőségét nemcsak az mutatja meg, meddig élnek az emberek, hanem az is, hányan halnak meg túl korán úgy, hogy azt meg lehetett... The post Magyarországon még mindi
A CHIPS Act paradoxona: hogyan lettek a gyár nélküli chipcégek a technológiai háború nyertesei?
A CHIPS Act az amerikai chipgyártást akarta megerősíteni, a piac mégis a saját gyár nélkül működő Nvidiát, AMD-t és Qualcommot jutalmazta. The post A CHIPS Act paradoxona: hogyan lettek a gy
Nyárközepi tőzsdeparty
Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, merre érdemes most figyelni a befektetőknek
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Nincs vége a magyar kamatvágásoknak, de Trump még keresztbe tehet
Ki tudja, meddig mehetnek a dolgok a tervek szerint.
Nagyot gurított az OTP: ez még az elemzőket is meglepte
Idén is terjeszkedik a magyar bankcsoport.
Újabb végtelen háború? Trump nem találja a kiutat Iránból
Nem látszik a fény az alagút végén.