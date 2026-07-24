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Kiakadt az EU-ra Kína az Oroszország elleni szankciós csomag miatt – Többek között a Rheinmetallon is csattan az ostor
Uniós források

Kiakadt az EU-ra Kína az Oroszország elleni szankciós csomag miatt – Többek között a Rheinmetallon is csattan az ostor

Portfolio
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Kína exportellenőrzéseket vezetett be 14 európai vállalat, köztük a Rheinmetall német hadiipari cég ellen, válaszként az EU hasonló szankcióira kínai és hongkongi cégek ellen – írja a Bloomberg.

A kínai kereskedelmi minisztérium rendelkezése szerint

azonnal megtiltják kettős felhasználású termékek exportját ennek a 14 európai cégnek a számára.

Az export engedélyezésére csak különleges körülmények között kerülhet sor.

Az intézkedés a minisztérium szóvivője szerint a 21. Oroszország elleni uniós szankciós csomagra adott válasz, amely 14 kínai és hongkongi vállalatot is érint.

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A Rheinmetall mellett az intézkedés olyan európai vállalatokat is érint, melyek Kínában is jelen vannak, így a Lafert motorgyártó céget, illetve a Garnet technológiai vállalatot.

Címlapkép forrása: Uwe Lein/picture alliance via Getty Images

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