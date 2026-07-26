Rég várt segítség vagy trójai faló? - Megoszlanak a vélemények az EU új terveiről

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Vegyes, összességében inkább óvatosan bizakodó fogadtatásban részesült az ipar és a villamosenergia-ágazat részéről az Európai Bizottság által július 17-én bemutatott, az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (EU ETS) rég várt átalakítását célzó reformterv, illetve az új elektrifikációs cselekvési terv. A megújuló energia szektor, a villamosenergia-szolgáltatók és a környezetvédelmi szervezetek többnyire pozitív lépésként értékelik az elektrifikációs tervet, az ETS reformmal kapcsolatban azonban jóval kritikusabbak, és azokat a klímacélokra nézve veszélyesnek tartják. Akad olyan vélemény is, miszerint az terv "trójai faló", amely lehetővé teszi a nagy szennyezőknek a zöldülés késleltetését. A bejelentés után közel féléves csúcsra emelkedett a kibocsátási engedélyek árfolyama.

Amint arról beszámoltunk, az Európai Bizottság az általa bemutatott tervek alapján átfogóan átalakítaná az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszert, hogy az a klímacélok elérése mellett az európai ipar versenyképességét és energiafüggetlenségét is támogassa.

A tervezet az elérhető kvótaszám csökkentésének lassításával visszafogottabb kibocsátáscsökkentési pályát, feltételekhez kötött ingyenes kvótákat és több százmilliárd eurós beruházási eszköztárat irányoz elő



- miközben a légiközlekedésre, a hajózásra és a hulladékégetésre vonatkozó szabályokat is átírná.

A Bizottság egyúttal prezentálta villamosítási cselekvési tervét is, melynek célja, hogy a 2040-re 46%-os indikatív villamosítási cél elérésével – a jelenlegi érték megduplázásával - Európa legyen a világ első "elektromos kontinense".

Fókuszban a versenyképesség és a függetlenség

A Bizottság egyik fő klímapolitikai eszköze a 2005-től működő kibocsátáskereskedelmi rendszer (EU ETS). A testület szerint a rendszer eddig összességében több mint 270 milliárd euró bevételt generált, amelyet újra befektettek az innovációba, az ipari dekarbonizációba és az európai energiarendszer korszerűsítésébe, miközben a rendszer az általa lefedett ágazatokban elősegítette az üvegházház-kibocsátás mintegy 50%-os csökkentését.

A geopolitikai és gazdasági környezet azonban megváltozott, és az uniós iparra növekvő nyomás nehezedik, így korszerűsítenünk kell fő dekarbonizációs politikánkat, hogy versenyképességünk és függetlenségünk innovációs és beruházási motorja legyen, összhangban az Európai Tanács következtetéseivel és a tisztaipar-megállapodással

- ismeri el a Bizottság.

Az európai iparvállalatokat a kontinens fosszilis importkitettsége következtében eleve jóval magasabb energiaköltségek terhelik, mint tengerentúli és kínai versenytársaikat, a szén-dioxid-kibocsátási engedélyek beszerzésének kötelezettsége pedig tovább fokozza versenyhátrányukat. Az európai iparvállalatok régóta sérelmezik a helyzetet.

A magyarországi ipari energiafogyasztók áprilisban több egyéb javaslat mellett felvetették, hogy németországi és romániai példa alapján itthon is lehetséges lenne egy, az energiaintenzív ágazatok helyzetét megkönnyítő, szén-dioxid-kibocsátási kvótához kapcsolódó támogatás bevezetése (indirekt kvóta) is, amellyel szerintük 6-8 Ft/kWh-s villamosenergia-költségcsökkentés érhető el.

Az új brüsszeli bejelentésekre felemás értékelést adtak a legközvetlenebbül érintett ágazatok európai képviselői, az intézkedések irányának üdvözlésén túl azt is kifejezésre juttatva, hogy

a Bizottság célkitűzései elmaradnak az energiaintenzív iparágak várakozásaitól.

A nehézipari és energiaintenzív ágazatok, például az acél- vagy az üvegipar üdvözölték a lépést, mint amely egyensúlyt teremt a klímacélok és a reális gazdasági, technológiai lehetőségek között. Álláspontjuk szerint a kibocsátáskereskedelmi rendszer szigorításának lassítása, és az ingyenes kvóták kiterjesztése a karbonvám (CBAM) hatálya alá eső szektorokban anyagi megkönnyebbülést és versenyképesség-javulását jelent a termelőknek.

Aggályok és kritikák

A szektor ugyanakkor aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy az ingyenes kvóták odaítélését szigorú dekarbonizációs tervekhez kötik, miközben a fosszilis tüzelőanyagok teljes kiváltására szolgáló technológiák még nem érhetők el ipari méretekben. Az ipari szereplők, például az üveggyártók szövetsége (Glass for Europe), pragmatikusabb és technológia-semlegesebb kereteket sürgettek a termelési kapacitásuk megőrzése érdekében is.

Az európai cementipar is támogatja az intézkedéseket, de esetleges bonyodalmakra is rámutattak, hangsúlyozva egyebek mellett, hogy az ingyenes kvóták tervezett kivezetéséhez elengedhetetlen egy robusztus, a kibocsátásáthelyezést megakadályozó karbonvám mechanizmus, amely nem hagy teret a szabályozás megkerülésének.

A megújuló energia, például napenergia szektor és a villamosenergia-szolgáltatók többnyire egyöntetűen pozitív lépésként értékelik az új elektrifikációs cselekvési tervet, az EU ETS reformtervvel kapcsolatban azonban jóval kritikusabbak.



Az ágazat régóta szorgalmazta a zöldenergia egyértelmű fókuszba helyezését és a villamos energia versenyképességének növelését a fosszilis tüzelőanyagokkal szemben. A megújuló energia szervezetek ugyanakkor arra is figyelmeztetnek, hogy a karbonkvóta-piacon javasolt változtatások nem ösztönzik az ipari villamosítást, és veszélyeztetik a tiszta energiára való átállást, emellett szerintük szorosabb pénzügyi összehangolásra is szükség lenne a javasolt ETS beruházásösztönző és az ipari dekarbonizációs bank tevékenysége között.

Piaci szereplők, például a WindEurope szélenergia szövetség, azt is hangsúlyozzák, hogy az EU ETS bevételeinek a jelenlegi becsült 5%-nál jóval nagyobb hányadát kellene közvetlenül az ipari elektrifikációs projektek és hálózatfejlesztések finanszírozására fordítani.

Az európai villamosenergia-szolgáltatók - élükön az Eurelectric-kel - támogatják a terveket, stratégiai ugródeszkaként tekintve azokra, de a túlzott piaci beavatkozásokkal szemben már korábban óvatosságra intettek, mint amelyek torzíthatják a versenyt és csökkenthetik a befektetői bizalmat, egyúttal célzott pénzügyi támogatásokat is szükségesnek tartva.

A környezetvédelmi szervezetek szintén vegyes, ám többségében már kritikus reakciókkal fogadták az Európai Bizottság csomagját:

míg az elektrifikációs cselekvési tervet üdvözölték, az EU ETS reformtervet visszalépésnek és a klímacélokra nézve veszélyesnek tartják.

A zöldszervezetek, többek között a Carbon Market Watch és a Sandbag aggodalmukat fejezték ki az ingyen kvóták kivezetési határidejének 2034-ről 2038-re való halasztása miatt. Azt is aggasztónak tartják, hogy a javaslat lassítja az éves kibocsátáscsökkentés ütemét a 2031–2040 közötti időszakra vonatkozóan, a rendszerben elérhető kvótamennyiség csökkentési ütemének mérséklésével.

Álláspontjuk szerint a reformok miatt végsősoron veszélybe kerülhet az EU jogilag kötelező erejű 2030-as és 2040-es klímacéljainak teljesítése is.



A zöldszervezetek alapvetően pozitív lépésnek tartják a villamosítási cselekvési tervet, de hiányolják a kötelező erejű garanciákat, emellett sürgették a fosszilis támogatások azonnali kivezetését, valamint a zöldenergia-hálózatok gyorsabb fejlesztését is. Bizonyos civil szervezetek, például a WWF EU kifejezetten élesen bírálják a Bizottságot. Akad olyan vélemény is, miszerint az ETS-reform egyfajta "trójai faló", amely lényegében gyengíti a piacot és lehetővé teszi a nagy szennyezők számára a kibocsátáscsökkentés késleltetését.

A tervekre az uniós karbonkvóta-piac is reagált:

a kibocsátási engedélyek jegyzése megugrott a bejelentésre, és 80 euró/tonna alatti szintekről szerda délutánig 86 euró fölé, közel féléves csúcsra emelkedett, mielőtt lefelé korrigált volna.

A keresletet a vártnál szigorúbb piaci stabilitási szabályok és a tartós szén-dioxid-megkötési (CDR) mechanizmusok beépítése is növelhette, ahogy a hosszú távú kínálat szűkülése és az új környezetvédelmi célok beépítése is ebbe az irányba hathatott.

Címlapkép forrása: Dominika Zarzycka/NurPhoto via Getty Images