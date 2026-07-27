Szuverenitásteszt előtt az EU – Trump friss fenyegetése töréspontig feszítheti az egy éve billegő alkut

Donald Trump újabb vámfenyegetése alig egy évvel a megköttetés után az EU–amerikai kereskedelmi alku összeomlásával fenyeget. Brüsszel szerint az uniós digitális szabályok végrehajtása szuverén jog, ezért a frissen kivetett közel 1 milliárd eurós bírság nem adhat okot újabb vámtarifák bevezetésére, azt azonban semmi sem garantálja, hogy az USA vezetője is el tudja fogadni ezt az álláspontot. Egy esetleges amerikai megtorlás könnyen aktiválhatja a Turnberry-megállapodás védőzáradékait, ennek eldöntése azonban az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság hatáskörébe fog tartozni.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

Napok alatt elkezdhet összeomlani az Európai Unió és az Egyesült Államok kereskedelmi megállapodása, ha Donald Trump beváltja az uniós technológiai szabályozás miatt megfogalmazott új vámfenyegetését. Az amerikai elnök éppen egy évvel a skóciai Turnberryben megkötött alku után helyezett kilátásba „jelentős” vámokat az európai termékekre. Pénteki bejelentésében azt mondta, hogy

kereskedelmi vizsgálatot indítana az EU ellen, miután az Európai Bizottság összesen 890 millió eurós bírságot szabott ki a Google-re a digitális piacokról szóló jogszabály megsértése miatt.

A büntetésből 460 millió euró a Google saját szolgáltatásainak előnyben részesítéséhez,

430 millió pedig a Google Playen alkalmazott korlátozásokhoz kapcsolódik.

Brando Benifei, az Európai Parlament Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős delegációjának elnöke szerint az uniós digitális jogszabályok végrehajtására válaszul bevezetett amerikai vámok megsértenék a Turnberry-megállapodást. A szociáldemokrata politikus ezért úgy véli, hogy Washington megtorlása esetén életbe kell léptetni az alku felfüggesztési záradékait.

A tavaly megkötött egyezség az európai exporttermékek többségére legfeljebb 15 százalékos amerikai vámot engedélyez, amiért cserébe az EU vámmentes hozzáférést biztosít az amerikai ipari termékeknek, valamint egyes mezőgazdasági és tengeri élelmiszereknek. A megállapodás biztosítékai ugyanakkor lehetővé teszik az Európai Bizottságnak, hogy az Egyesült Államok szerződésszegése esetén részben felfüggessze ezeket a kedvezményeket.

Bernd Lange, az EP nemzetközi kereskedelmi szakbizottságának elnöke arra figyelmeztetett, hogy az új vámok az egész megállapodás összeomlásához vezetnének, de egyelőre abban bízik, hogy Trump ezúttal sem váltja valóra a közösségi médiában megfogalmazott fenyegetését.

Lange egyben a kereskedelmi egyezmény végleges változatába bekerült védőzáradékok egyik főépítésze is volt. Ezek azok az intézkedések, amelyek lehetővé teszik, hogy a vámplafon amerikai megszegése esetén az EU felbontsa a megállapodást,

alkalmazásuk azonban nem automatikus: az Európai Bizottság mérlegelésétől függ.

A Bizottság eddig konzekvensen azt közölte, hogy készen áll határozott lépéseket tenni, de egyelőre technikai szintű egyeztetésekkel próbálja megakadályozni a vita további éleződését. Trump grönlandi területkövetelései, az általa indított iráni háború, és a vámalku európai oldalról elcsúszódó végrehajtása miatt is újabb tarifákkal fenyegetett, eddig azonban mindig sikerült elkerülni, hogy bármi kézzel fogható történjen.

A Bizottság több alkalommal hangsúlyozta azt is, hogy az uniós digitális szabályok és a megsértésük miatt kiszabott bírságok nem képezték és nem is képezhetik a kereskedelmi megállapodás részét, mivel azok elfogadására és végrehajtására az EU-nak szuverén joga van. A Trunberry-egyezmény megkötése után ennek ellenére

Trump és tárgyalói is többször utaltak rá, hogy felül kéne őket vizsgálni, és akkor lehetne szó további kedvezményes kvótákról az EU számára.

A Politico információi szerint uniós nagyköveteket egyelőre nem hívták össze rendkívüli tanácskozásra, Trump fenyegetésének végrehajtása esetén azonban akár a nyári szabadságuk alatt is egyeztetniük kellhet a közös válaszról.

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