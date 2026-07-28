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1300 milliárd forintnyi uniós fejlesztés előtt nyitott utat a parlament
Uniós források

1300 milliárd forintnyi uniós fejlesztés előtt nyitott utat a parlament

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Az Országgyűlés három, a magyar helyreállítási terv végrehajtásához kapcsolódó törvénycsomagot fogadott el, amelyek fontos feltételei a mintegy 10 milliárd eurós RRF-keret lehívásának. A döntésekkel létrejöhet az új vasúti járműveket beszerző állami gördülőállomány-kezelő társaság, felgyorsíthatják az energetikai fejlesztéseket, és több adószabályt is átalakítanak. Csak a közlekedési és energetikai intézkedésekhez közvetlenül mintegy 3,5–3,8 milliárd eurónyi uniós forrás kapcsolódik.

Elfogadta az Országgyűlés a közösségi közlekedés átalakításáról, a magyar helyreállítási terv energetikai vállalásainak teljesítéséről, valamint az RRF és egyes kormányprogramok végrehajtásához szükséges intézkedésekről szóló törvénycsomagokat.

A közlekedési és energetikai fejlesztésekhez közvetlenül mintegy 3,5–3,8 milliárd eurónyi RRF-forrás kapcsolódik, miközben a jogszabályok elfogadása a teljes, mintegy 10 milliárd eurós magyar helyreállítási keret lehívásához szükséges mérföldkövek teljesítését is szolgálja.

Az országos közlekedésszervező és az országos gördülőállomány-kezelő társaság létrehozásáról szóló jogszabályt 137 igen és 46 nem szavazattal, hét tartózkodás mellett fogadták el. Az előterjesztésről eredetileg a múlt héten döntöttek volna, a zárószavazást azonban akkor elhalasztották. A közlekedésszervező feladata lesz a hálózat, a menetrend és a tarifarendszer kialakítása, a szolgáltatások összehangolása, valamint az állam nevében a szolgáltatókkal kötött szerződések kezelése.

A száz százalékban állami tulajdonú gördülőállomány-kezelő társaság a közlekedési és beruházási miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt jön létre, és az uniós forrásokból beszerzett vasúti járművek tulajdonosa lesz.

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A társaság mintegy 1,8 milliárd eurós RRF-forrásból vásárolhat új HÉV-szerelvényeket és régióközi motorvonatokat,

amelyeket az országos közlekedésszervező rendelkezésére bocsát. Utóbbi a személyszállítási közszolgáltatások ellátására versenyeztetési eljárásokat írhat ki, működését pedig legalább háromtagú felügyelőbizottság ellenőrzi majd.

Az energetikai vállalások teljesítéséhez szükséges törvénycsomagot 137 igen és 38 nem szavazattal, 14 tartózkodás mellett fogadta el az Országgyűlés. A jogszabály egyebek mellett a villamos energiáról, a magyar építészetről, a környezet védelméről, a bányászatról és az energiahatékonyságról szóló törvényt módosítja.

Az energetikai beruházásokra a módosított helyreállítási tervben mintegy 1,7–2 milliárd eurós keret áll rendelkezésre.

A változtatások célja a zöldenergiára való átállás felgyorsítása, a villamosenergia-tárolók további elterjedésének ösztönzése és a megújuló energiaforrások részarányának növelése. A csomag az áramhálózat fejlesztéséhez, az okosmérők telepítéséhez, az energiatároláshoz és az épületenergetikai korszerűsítésekhez szükséges szabályokat is érinti, emellett pedig megszüntetik a Geotermikus Energia Bizottságot is, mivel a törvény indoklása szerint a testület működése hosszabb távon nem segítette kellőképpen a fenntartható geotermikus projektek elindítását.

A parlament 137 igen és 41 nem szavazattal, 11 tartózkodás mellett fogadta el az RRF, egyes kormányprogrampontok és kormányhatározatok végrehajtásához kapcsolódó törvénycsomagot is. Az előterjesztés a helyreállítási tervben vállalt kötelezettségek teljesítése mellett több adószabályt módosít, illetve rendezi a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnökének jogállását, ahol a tisztsége a kormány nyilvános pályázatot írt ki.

A törvény megszünteti a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz kapcsolódó adókedvezményeket, a műemléki projektek adóalap-kedvezményét és a kihasználatlanul maradt növekedési adóhitelt. Kivezetik a bevándorlási különadót, a települési adót, az ebrendészeti hozzájárulást, valamint a szén-dioxid-kvótaadót és a szén-dioxid-tranzakciós díjat, miközben megduplázzák a levegőterhelési díjat. A csomag emellett

megszünteti a bizalmi vagyonkezelés egyes kiskapuit és eltörli a kiskereskedelmi vállalatok átalakulására vonatkozó korlátozást, a kiskereskedelmi adó kulcsait és alapját azonban változatlanul hagyja.

A módosított magyar helyreállítási terv összesen mintegy 10 milliárd euró, ezen belül körülbelül 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás és 3,5 milliárd euró hitel lehívását teszi lehetővé. Bár a most elfogadott törvények nem önmagukban szabadítják fel a teljes összeget, több jelentős területen teljesítik a kifizetésekhez szükséges vállalásokat és megteremtik az uniós források felhasználásának jogi feltételeit.

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