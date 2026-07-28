Brüsszel új fegyvert adott a Google európai kihívóinak

Az Európai Unió 890 millió eurós bírsága nemcsak közvetlenül sújtja a Google-t, hanem megkönnyítheti az újabb kártérítési perek megindítását is. Az amerikai technológiai vállalat európai versenytársai már eddig is százmilliókat nyertek, most azonban még nagyobb összegeket követelhetnek.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

Az Európai Bizottság múlt héten kiszabott 890 millió eurós bírsága újabb muníciót adhat a Google európai versenytársainak a technológiai óriással szembeni kártérítési perekhez. Az Idealo és más ár-összehasonlító oldalak már százmillió, illetve milliárd eurós követeléseket támasztottak a céggel szemben, az új uniós döntés pedig azt támaszthatja alá, hogy a vitatott gyakorlatok a korábbi beavatkozások után is fennmaradtak - írja az Euronews.

A digitális piacokról szóló rendelet, vagyis a DMA alapján kiszabott büntetés alapvetően két részből áll:

egyrészről Bizottság 460 millió euróra bírságolta a Google-t, amiért keresőjében saját vásárlási, szállás-, közlekedési és sporteredmény-szolgáltatásait a rivális ajánlatoknál kedvezőbb helyzetbe hozta,

másrészről további 430 millió eurós büntetést kapott azért, mert a Google Play alkalmazásboltban korlátozta a fejlesztőket abban, hogy olcsóbb külső fizetési lehetőségekről tájékoztassák a felhasználókat.

Teresa Ribera bizottsági alelnök szerint a termékeknek saját érdemeik alapján kell sikeressé válniuk, nem azért, mert a keresőmotor tulajdonosa kínálja őket.

A Google visszautasította az uniós értékelést, azzal, hogy a döntés olyan, felhasználók által kedvelt funkciók eltávolítására kényszeríti a céget, mint a valós idejű árak, valamint a szállodai és repülőjegy-ajánlatok megjelenítése. A vállalat álláspontja szerint ez nem a tisztességes versenyt, hanem termékei lebutítását eredményezi, a Google versenytársai azonban már az új bírság előtt is komoly összegeket követeltek.

Egy berlini bíróság 2025 novemberében 465 millió eurót ítélt meg az Idealónak, egy párhuzamos ügyben pedig mintegy 107 millió eurót a Testberichte.de oldalt működtető Productónak.

Az olasz Moltiply leányvállalata, a 7Pixel 2,97 milliárd eurós követelést nyújtott be a Trovaprezzi.it ár-összehasonlító oldalnak okozott károk miatt,

míg a Klarna tulajdonában álló PriceRunner 2026 júliusában mintegy 1,7 milliárd eurót nyert egy stockholmi bíróságon.

Ezek a korábbi ügyek többségükben még a Bizottság 2017-es Google Shopping-döntésére épült, mivel Brüsszel ott már megállapította az erőfölénnyel való visszaélést, így a károsult vállalatoknak a nemzeti bíróságokon elsősorban az elszenvedett veszteség nagyságát kell bizonyítaniuk.

Bár az új DMA-bírság nem változtatja meg ezeknek az eljárásoknak a jogalapját, de gyengítheti a Google azon védekezését, hogy a 2017-ben végrehajtott módosítások megszüntették a problémát. Mivel a friss döntés újabb évekre vonatkozó jogsértéseket is dokumentál, további vállalatok indíthatnak pereket,

a már folyamatban lévő ügyekben pedig magasabb kártérítési igények jelenhetnek meg.

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