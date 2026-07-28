Brüsszel új fegyvert adott a Google európai kihívóinak

Az Európai Bizottság múlt héten kiszabott 890 millió eurós bírsága újabb muníciót adhat a Google európai versenytársainak a technológiai óriással szembeni kártérítési perekhez. Az Idealo és más ár-összehasonlító oldalak már százmillió, illetve milliárd eurós követeléseket támasztottak a céggel szemben, az új uniós döntés pedig azt támaszthatja alá, hogy a vitatott gyakorlatok a korábbi beavatkozások után is fennmaradtak - írja az Euronews.
A digitális piacokról szóló rendelet, vagyis a DMA alapján kiszabott büntetés alapvetően két részből áll:
- egyrészről Bizottság 460 millió euróra bírságolta a Google-t, amiért keresőjében saját vásárlási, szállás-, közlekedési és sporteredmény-szolgáltatásait a rivális ajánlatoknál kedvezőbb helyzetbe hozta,
- másrészről további 430 millió eurós büntetést kapott azért, mert a Google Play alkalmazásboltban korlátozta a fejlesztőket abban, hogy olcsóbb külső fizetési lehetőségekről tájékoztassák a felhasználókat.
Teresa Ribera bizottsági alelnök szerint a termékeknek saját érdemeik alapján kell sikeressé válniuk, nem azért, mert a keresőmotor tulajdonosa kínálja őket.
A Google visszautasította az uniós értékelést, azzal, hogy a döntés olyan, felhasználók által kedvelt funkciók eltávolítására kényszeríti a céget, mint a valós idejű árak, valamint a szállodai és repülőjegy-ajánlatok megjelenítése. A vállalat álláspontja szerint ez nem a tisztességes versenyt, hanem termékei lebutítását eredményezi, a Google versenytársai azonban már az új bírság előtt is komoly összegeket követeltek.
- Egy berlini bíróság 2025 novemberében 465 millió eurót ítélt meg az Idealónak, egy párhuzamos ügyben pedig mintegy 107 millió eurót a Testberichte.de oldalt működtető Productónak.
- Az olasz Moltiply leányvállalata, a 7Pixel 2,97 milliárd eurós követelést nyújtott be a Trovaprezzi.it ár-összehasonlító oldalnak okozott károk miatt,
- míg a Klarna tulajdonában álló PriceRunner 2026 júliusában mintegy 1,7 milliárd eurót nyert egy stockholmi bíróságon.
Ezek a korábbi ügyek többségükben még a Bizottság 2017-es Google Shopping-döntésére épült, mivel Brüsszel ott már megállapította az erőfölénnyel való visszaélést, így a károsult vállalatoknak a nemzeti bíróságokon elsősorban az elszenvedett veszteség nagyságát kell bizonyítaniuk.
Bár az új DMA-bírság nem változtatja meg ezeknek az eljárásoknak a jogalapját, de gyengítheti a Google azon védekezését, hogy a 2017-ben végrehajtott módosítások megszüntették a problémát. Mivel a friss döntés újabb évekre vonatkozó jogsértéseket is dokumentál, további vállalatok indíthatnak pereket,
a már folyamatban lévő ügyekben pedig magasabb kártérítési igények jelenhetnek meg.
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