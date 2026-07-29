Milliárdos brüsszeli források úszhatnak el, félbeszakították a parlament nyári szünetét a szomszédban

Rendkívüli ülésszakon gyorsította fel az uniós helyreállítási forrásokhoz kapcsolódó reformokat a román parlament. A képviselők az energetikai és építésügyi szabályok átalakítása mellett a vagyonnyilatkozatok nyilvánosságát korlátozó módosításról, valamint a 16,68 milliárd eurós SAFE-hitelmegállapodásról is döntöttek.

Sustainable World 2026 Szeptember 8-án jön az év egyik legjelentősebb üzleti fenntarthatósági találkozója, a Portfolio Sustainable World 2026. A szektorsemleges konferencia a zöld gazdasággal kapcsolatos aktualitásokkal, a legégetőbb beavatkozási gyakorlatokkal foglalkozik, de emellett helyszíne a Green Awards díjátadónak is. Részletek a linken.

Románia több olyan reformintézkedést vállalt augusztusi határidővel a nemzeti helyreállítási tervben, amelyeket még nem teljesített. Ezért a nyári szünet idején rendkívüli ülésszakra hívták össze a román parlamentet, elkerülendő, hogy az ország több milliárd eurónyi uniós támogatástól essen el. A képviselőház egyebek mellett megszavazta

a fűtési és hűtési ágazat dekarbonizációjáról szóló tervezetet,

a településrendezési és építésügyi törvénykönyvet, valamint

módosította a köztisztviselők feddhetetlenségi követelményeit.

A megújuló energiák használatát és az energiahatékonyságot ösztönző dekarbonizációs jogszabály szerint Románia jövőre 35,9 százalékra, 2030-ig pedig 41,4 százalékra növeli a megújuló energiaforrások arányát a fűtési és hűtési ágazatban. Ennek érdekében az önkormányzatok a kormányzati szervekkel közösen támogatják a lakossági és a távhőrendszerek fűtőberendezéseinek cseréjét.

A távhőrendszerre csatlakoztatott társasházakban 2030. december 31-éig kötelező lesz mérőórákat felszerelni, hogy lakásonként mérhető legyen a fűtési, hűtési és melegvíz-fogyasztás.

Az új településrendezési törvénykönyv egyszerűsíti az építkezések engedélyezését és az építőipari beruházások folyamatát, ugyanakkor az érintett szereplők feladatait és felelősségét is szabályozza. A reform egyik legfontosabb eleme az országos digitális platform bevezetése, amely egyablakos rendszeren keresztül teszi lehetővé az urbanisztikai bizonylatok, engedélyek és építési jóváhagyások kibocsátását.

Az engedélyezési idő jelentősen csökken: a jelenlegi 4–8 hónapról átlagosan 65 napra – részletezte a fejlesztési minisztérium által kidolgozott szabályozás újdonságait a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ).

A köztisztviselők feddhetetlenségére vonatkozó jogszabály szerdán elfogadott módosítása korlátozza azoknak az adatoknak a körét, amelyeket a Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) közzétehet a döntéshozók vagyonnyilatkozataiból. A bárki számára hozzáférhető nyilvántartás nem tartalmazhatja a konkrét javakat – ingatlanokat, járműveket, bankszámla-egyenlegeket és jövedelmeket –, továbbá a címeket, bankszámla-, bankbetét- vagy digitálistárca-azonosítókat, valamint a családtagokra vagy harmadik személyekre vonatkozó adatokat.

A köztisztviselők vagyonosodását vizsgáló ANI feladata marad a vagyonnyilatkozatok, az összeférhetetlenségi helyzetek és az érdekellentétek vizsgálata, valamint a közbeszerzési eljárások előzetes ellenőrzése. Az ANI esetleges, összeférhetetlenséget vagy érdekütközést megállapító jelentése ellen az érintett bíróságon fellebbezhet.

Amennyiben az ANI döntése jogerőssé válik, a tisztség vagy mandátum azonnal megszűnik, az illető pedig három évig nem tölthet be választott vagy kinevezett tisztséget.

A bukaresti képviselőház szerdán jóváhagyta az EU és Románia közötti haderőfejlesztési SAFE-hitelmegállapodást is. Románia a 16,68 milliárd eurós kedvezményes hitelkeretből több mint 9,5 milliárd eurót haderőfejlesztésre fordít.

A SAFE-programból infrastrukturális fejlesztéseket is finanszíroznak: egyebek mellett ebből a keretből akarják az ukrán, illetve a moldovai határig megépíteni az autópályát az ország keleti részén.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images