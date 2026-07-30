Hivatalos: új tudományos nagyhatalom csatlakozott az EU kutatási hálózatához

Hivatalosan is csatlakozott Japán az Európai Unió 93,5 milliárd eurós Horizon Europe kutatási és innovációs programjához. A megállapodás alapján a japán kutatók uniós finanszírozást kaphatnak, nemzetközi konzorciumokat vezethetnek, és az európai intézményekkel azonos feltételekkel vehetnek részt az együttműködésekben.

AI & Digital Transformation 2026 Berobbant az AI az üzleti világba, és már megállíthatatlan a változás! November 26-án jön a Portfolio AI & Digital Transformation konferencia, regisztráció és részletek itt!

Japán csütörtöktől hivatalosan is társult országként vesz részt az Európai Unió Horizon Europe kutatási és innovációs programjában. A 123 milliós ázsiai ország ezzel a program legnépesebb társult tagjává vált, és a világ egyik legfejlettebb kutatási ökoszisztémáját kapcsolja be az európai tudományos együttműködésbe.

A megállapodás alapján a japán kutatók és intézmények az uniós tagállamok, valamint a többi társult ország résztvevőivel azonos feltételekkel csatlakozhatnak nemzetközi kutatási konzorciumokhoz. Akár vezethetik is ezeket az együttműködéseket, közvetlen uniós finanszírozásban részesülhetnek, és európai kutatóintézetekkel közösen dolgozhatnak többek között egészségügyi, digitális és klímasemlegességi megoldásokon.

Japán társulása a Horizon Europe 52,4 milliárd eurós második pillérére terjed ki, amely multinacionális kutatási és innovációs projekteket támogat a klímavédelem, az energia, az egészségügy és a digitális gazdaság területén.

Japán pénzügyileg is hozzájárul a program költségvetéséhez, fedezve saját intézményeinek részvételét.

A japán szereplők emellett továbbra is pályázhatnak a Horizon Europe harmadik országok előtt nyitva álló további programjaira. Ide tartozik a kiváló tudományt támogató első pillér, az Innovatív Európa kezdeményezései, valamint a doktori képzést, a posztdoktori kutatásokat és a nemzetközi együttműködést segítő Marie Skłodowska-Curie-cselekvések.

Az Európai Bizottság és a japán kormány 2025 decemberében zárta le a csatlakozási tárgyalásokat, januártól pedig átmeneti szabályok már lehetővé tették a japán intézmények pályázását. Japán a Horizon Europe 23. társult országa lett; a lépés a 2011-ben megkötött tudományos és technológiai együttműködési megállapodásra épül, és tovább erősíti az EU–Japán stratégiai partnerséget.

A Horizon Europe teljes költségvetése a 2021–2027-es időszakban 93,5 milliárd euró, de

ez a következő hétéves ciklusban 175 milliárdra növekedhet az eredeti tervek szerint.

Címlapkép forrása: EU