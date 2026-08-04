Hírek elhallgatását és átírását rendelték el az MTI-nél

Egy 482 oldalas dokumentumgyűjteményt adott át a Magyar Távirati Iroda több munkatársa a közmédia júliusban kinevezett vezetőinek. A PRO DOMO munkacsoport néven dolgozó tudósítók és hírszerkesztők 2015-től egészen a 2026-os választás előtti napig gyűjtötték az általuk hírhamisításnak és politikai manipulációnak tartott szerkesztői beavatkozások bizonyítékait.
A Duna Médiaszolgáltató Zrt. a nyilvánosságra hozatallal egy időben belső vizsgálatot rendelt el.
Az iratokban a leghangsúlyosabb vezetői utasítások egyes hírek teljes elhallgatására, már elkészült tudósítások visszatartására, valamint meghatározott tartalmú anyagok elkészítésére vonatkoztak.
Más esetekben a szerkesztők politikai szempontok alapján részek kihúzását, a hangsúlyok áthelyezését vagy a teljes hír átírását rendelték el. A dokumentumok szerint az érintett anyagokkal szemben szakmai kifogás nem merült fel, tartalmuk azonban nem illeszkedett az akkori kormányzati kommunikációhoz.
A munkacsoport az eseteket többek között elhallgatott vagy parancsra készített, kidobott, manipulált, cenzúrázott és hamis hírek kategóriájába sorolta.
A gyűjtést főként külpolitikai területen dolgozó munkatársak végezték, ezért a közmédia szerint a feltárt esetek csak egy részét mutathatják be az MTI korábbi szerkesztési gyakorlatának.
A közmédia vezetése szerint az ügy súlyát növeli, hogy az MTI hírei nemcsak a közszolgálati csatornákhoz, hanem számos magyar és külföldi médiaszolgáltatóhoz is eljutnak. A távirati iroda működésének hitelessége ezért az egész magyar nyilvánosságra hatással van.
A nyilvánosság számára is elérhető iratok a teljes dokumentumállomány reprezentatív válogatását jelentik, miközben annak további jogi és szakmai feldolgozása még zajlik. A nevek kitakarásáról a felelősségi szintek, az érintettek és az esetleges áldozatok védelmének mérlegelésével döntöttek.
Itt az egészen egyszerű kérésektől, minthogy hozzanak le egy közleményt, az önkéntes óvatos hírszelektáláson keresztül egészen konkrét utasításokat is találni. Ilyen például, hogy
- az azóta kormányra került német CDU-val mindig együtt induló CSU párt támogatottságot külön kezeljék, hogy a Patrióta pártcsaládba tartozó AFD erősebbnek tűnjön, vagy
- hogy Joe Bident ne nevezzék megválasztott elnöknek sem, a 2020-as amerikai választások után, mivel Donald Trump sokáig erőteljesen arról beszélt, hogy az akkor ellenzékből induló Demokraták elcsalták a választásokat.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Nagy Zoltán
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