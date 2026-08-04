Újra elővették Brüsszelben a Barátság vezeték miatti kockázatokat

Az Európai Bizottság továbbra is tartja, hogy teljes tiltást szeretne elérni az orosz olajra, Magyarország és Szlovákia mentességei azonban élnek, és ez úgy tűnik egy jó ideig nem is fog változni. Az Oroszországból hazánkba is vezető Barátság kőolajvezeték kérdése a bizottsági sajtótájékoztatón merült fel, ahol az energiaellátást fenyegető Paksi Atomerőmű leállása is napirendre került. Tekintve, hogy az év elején orosz bombázások miatt hibásodott meg a vezeték, amíg a háború tart erre a lehetőség mindig meglesz, Brüsszel azonban inkább a diverzifikáció támogatásában igyekszik segíteni Magyarországnak, az importkivétel kivezetéséről egyelőre nem számolnak.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

Az Európai Bizottság segítséget folyamatos nyújt Magyarországnak és Szlovákiának olajbeszerzéseik diverzifikálásához, valamint az orosz energiahordozók fokozatos kivezetéséhez – közölte Anna-Kaisa Itkonen szóvivő, a testület brüsszeli sajtótájékoztatóján.

A kérdés azután került elő, a Bizottság elmondta, egyelőre nem volt szükség az energia koordinációs csoport összehívására, mivel

a Paksi atomerőmű leállásközeli állapota ellenére a jelenleg életben lévő összeköttetésekkel menedzselhető marad az ellátást az egész régióban.

Az Ukrajna energetikai infrastruktúrája elleni orosz támadások azonban továbbra is állandó kockázatot jelentenek a Barátság kőolajvezetéken keresztüli szállításoknál, hiszen az itt érkező orosz nyersolaj jelenleg is első számú szerepet tölt be a magyar és a szlovák finomítók ellátásában.

A szóvivő elmondta, hogy az Európai Unió célja valamennyi orosz energiahordozó kiszorítása az európai piacról, és Brüsszel szerint a közösség jó úton halad ennek megvalósítása felé. Az orosz tengeri kőolajra már uniós tilalom vonatkozik,

Magyarország és Szlovákia azonban szárazföldi fekvésükre és ellátási helyzetükre tekintettel az ide érkező olaj továbbra is mentességet élvez a szankciók alól.

A szóvivő szerint a Bizottság szorosan együttműködik mindkét tagállammal annak érdekében, hogy új beszerzési forrásokat és útvonalakat találjanak. Magyarország számára persze a legfontosabb alternatívát a Horvátország felől érkező Adria-vezeték jelentheti, de a teljes átálláshoz a szállítási kapacitások és a finomítói technológia további fejlesztésére is szükség lehet.

Mivel az Orbán-kormány idején meglehetősen kiélezett volt a helyzet a horvát adminisztrációval, ezért sokáig nem született döntő hatásvizsgálat arról, hogy képes lenne-e megoldani az teljes ellátást az Adria-vezeték, ebben az irányban azonban már történtek lépések a Tisza-kormány felállása óta.

Bár az orosz bombázások valóban állandó kockázatot jelentenek, azonban

az uniós előírások alapján tartott stratégiai készletek miatt rövid távon egyik ország ellátásbiztonsága sem kerülhet közvetlen veszélyben.

Címlapkép forrása: EU