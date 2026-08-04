Újra elővették Brüsszelben a Barátság vezeték miatti kockázatokat

Az Európai Bizottság segítséget folyamatos nyújt Magyarországnak és Szlovákiának olajbeszerzéseik diverzifikálásához, valamint az orosz energiahordozók fokozatos kivezetéséhez – közölte Anna-Kaisa Itkonen szóvivő, a testület brüsszeli sajtótájékoztatóján.
A kérdés azután került elő, a Bizottság elmondta, egyelőre nem volt szükség az energia koordinációs csoport összehívására, mivel
a Paksi atomerőmű leállásközeli állapota ellenére a jelenleg életben lévő összeköttetésekkel menedzselhető marad az ellátást az egész régióban.
Az Ukrajna energetikai infrastruktúrája elleni orosz támadások azonban továbbra is állandó kockázatot jelentenek a Barátság kőolajvezetéken keresztüli szállításoknál, hiszen az itt érkező orosz nyersolaj jelenleg is első számú szerepet tölt be a magyar és a szlovák finomítók ellátásában.
A szóvivő elmondta, hogy az Európai Unió célja valamennyi orosz energiahordozó kiszorítása az európai piacról, és Brüsszel szerint a közösség jó úton halad ennek megvalósítása felé. Az orosz tengeri kőolajra már uniós tilalom vonatkozik,
Magyarország és Szlovákia azonban szárazföldi fekvésükre és ellátási helyzetükre tekintettel az ide érkező olaj továbbra is mentességet élvez a szankciók alól.
A szóvivő szerint a Bizottság szorosan együttműködik mindkét tagállammal annak érdekében, hogy új beszerzési forrásokat és útvonalakat találjanak. Magyarország számára persze a legfontosabb alternatívát a Horvátország felől érkező Adria-vezeték jelentheti, de a teljes átálláshoz a szállítási kapacitások és a finomítói technológia további fejlesztésére is szükség lehet.
Mivel az Orbán-kormány idején meglehetősen kiélezett volt a helyzet a horvát adminisztrációval, ezért sokáig nem született döntő hatásvizsgálat arról, hogy képes lenne-e megoldani az teljes ellátást az Adria-vezeték, ebben az irányban azonban már történtek lépések a Tisza-kormány felállása óta.
Bár az orosz bombázások valóban állandó kockázatot jelentenek, azonban
az uniós előírások alapján tartott stratégiai készletek miatt rövid távon egyik ország ellátásbiztonsága sem kerülhet közvetlen veszélyben.
Címlapkép forrása: EU
Egyetlen húzással gyökeresen megváltozott minden: lángba borulhat a teljes régió
Teherán kimutatja a foga fehérjét.
Az ukrajnai háború miatt lépett az amerikai hadsereg: teljesen új módszerrel képezik ki a katonákat
Egyetlen alakulat képzési módszerének megváltozása is komoly jel.
Magyarországon csökkent a legerősebben az online jegy- és kultúravásárlás az EU-ban
Újabb területen szakadt el az ország az EU-tól.
Tovább tart a rendkívüli hőség, péntekig meghosszabbították a legmagasabb fokú riasztást
Eredetileg keddig szólt a figyelmeztetés.
Szintet lépett a katonai együttműködés: Oroszország már a célpontok bemérésében is segíti közel-keleti partnerét
Egyre több agytröszt jut arra a következtetésre, hogy nem csak fegyvert kap Teherán Moszkvától.
Elismerte az orosz tábornok: igen, sikeresek Ukrajna Moszkva elleni támadásai
Két dolgot is elérnek ezzel az ukránok.
Zuhan az olaj ára - Mi történik?
82 dollár alatt a Brent.
Hatalmas mentőakció indul: megvédik a kiszáradástól Magyarország legveszélyeztetettebb tájait
Megfigyelési, irányítástechnikai és energiaellátási fejlesztések valósulnak meg.
Kisebb has, több izom: az Ozempic utáni korszak a "szépségfogyasztó" injekció
Az Ozempic-korszak első nagy ígérete az volt, hogy gyógyszerrel látványosan lehet fogyni. A következő áttörés az lehet, hogy azt is szabályozhatjuk, miből fogyunk. Kísérleti géncsendesítő
Tovább növekszik az AI-lufi, vagy ideje nagyobb levegőt venni?
Az AI-verseny már nemcsak modellekről, hanem adatközpontokról, energiaellátásról és egyre nagyobb külső finanszírozásról is szól. Kovács Ádám azt vizsgálja, mikor igazolhatja a profit a p
Van terved arra, miből élsz majd várhatóan 17 évig nyugdíjasként?
A hosszabb élet jó hír, de pénzügyi szempontból nehéz kérdéseket vet fel. Írásunkban megmutatjuk, hogy a nyugdíjas évekből hány egészségben töltött életévre számíthatunk, mi feszíti
Az osztalék portfólióm - 2026. július
Egész aktív lett ez a július, most egyáltalán nem igaz az, hogy a nyár az uborkaszezon. (Megjegyzem de, mégis az, van három magaságyásunk uborkával, annyit teremnek, hogy alig gyűzzük enni, ny
Három évtized látványos javulása: így változott a csecsemőhalandóság
A BB tengely országai harminc év alatt radikálisan csökkentették a csecsemőhalandóságot. A balti államok ma már Európa élvonalába tartoznak. Az Európai Unió legalacsonyabb és legmagasabb...
Lezárult az első NIS2 audit határidő: mi következik 2026. június 30. után?
A NIS2 audit sikeres lezárása csak az első mérföldkő, hiszen a hiányosságok kezelése és a folyamatos megfelelés csak most kezdődik.A 2026. június 30-i határidővel lezárult a 2025. január 1
Egészségügyi költések: így szakadt le Magyarország a régiótól
A BB tengely országaiban húsz év alatt emelkedett az egészségügyi kiadások GDP-aránya. Magyarország azonban kivétel: míg Észtország hét helyet javított a rangsorban, Magyarország nyo
Varoufakis meg a lánya
Varoufakis könyve valójában nem kiskamaszoknak szóló ismeretterjesztő mű, hanem felnőtteknek írt politikai esszé, amely retorikai eszközként a gyermekkönyvek beszédhelyzetét kölcsönzi. Ren
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Este 6 és 9 között dőlhet el minden: így feszíti ki a kánikula a magyar áramellátást
A hazai energiarendszer eddigi legnagyobb tesztje zajlik.
Így tarolhatja le a törékeny magyar növekedést az energiaválság
A költségvetés helyzete sem lesz ettől jobb.
Elsődleges bankká válna Magyarországon a Revolut − exkluzív interjú
A Revolut Europe új vezérigazgatója a Portfolio Checklist vendége volt.