Von der Leyenék lefoglalták, hatalmasat kerestek rajta, most Ukrajnának küldik a vagyont

Újabb 1,4 milliárd eurót kapott az Európai Unió az orosz jegybank befagyasztott eszközeiből származó rendkívüli hozamokból, amelyeket Ukrajna támogatására fordítanak.
Ez már az ötödik ilyen jellegű átutalás, amellyel a korlátozások elrendelése óta összesen 8 milliárd euróra emelkedett az így megszerzett bevételek összege
– derül ki az Európai Bizottság közleményéből.
Az augusztus 3-án beérkezett összeget a központi értéktáraknál (CSD) tartott, befagyasztott orosz jegybanki eszközök készpénzállományának kamatai termelték ki. Az átutalás a 2026 első félévében felhalmozódott hozamokat foglalja magában, és a márciusban folyósított negyedik részletet követi.
Az összeg 95 százalékát az Ukrajnai Hitel-együttműködési Mechanizmuson (ULCM) keresztül fordítják az ország megsegítésére, míg a fennmaradó 5 százalékot az Európai Békekereten (EPF) keresztül juttatják el.
Az ULCM vissza nem térítendő támogatást nyújt, amellyel Ukrajnának segítenek a 2025 folyamán folyósított uniós makroszintű pénzügyi támogatás, valamint a G7-országok által nyújtott kétoldalú kölcsönök törlesztésében. Ez utóbbiak a G7 rendkívüli bevételeket gyorsító hitelkezdeményezése (ERA) keretében összesen 45 milliárd eurót tesznek ki. Az Európai Békekeret ezzel szemben Ukrajna sürgős katonai és védelmi szükségleteinek kielégítését szolgálja.
Az orosz jegybanki eszközök zárolására az uniós szankciós csomagok részeként valósult meg Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követően. A korlátozások miatt a lejáró pénzügyi eszközökből származó készpénz és betétek a központi értéktárak mérlegében halmozódtak fel, rendkívüli bevételeket eredményezve. Az Európai Tanács 2024 februárjában úgy határozott, hogy az egymillió eurónál nagyobb befagyasztott orosz jegybanki eszközállományt kezelő értéktáraknak elkülönítetten kell tartaniuk ezeket a rendkívüli pénzeszközöket, majd 2024 májusában elfogadta a nettó hozamok Ukrajna javára történő felhasználását engedélyező jogszabályokat.
Címlapkép forrása: EU
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