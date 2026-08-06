Paksi Atomerőmű teljesítménye

Mit jelent ez?
Összteljesítmény
0 MW 2000 MW
1. blokk
/ 500 MW
2. blokk
/ 500 MW
3. blokk
/ 500 MW
4. blokk
/ 500 MW

Duna vízállása Paksnál

Forrás: OVF, HAEA
biztonsági határ
leállási küszöb
Forrás: OVF, HAEA

  • Megjelenítés
Nem szórakoznak az ellenőrzéssel: ha beragad a sor, egyszerűen kikapcsolják az EU új biometrikus azonosítását
Uniós források

Nem szórakoznak az ellenőrzéssel: ha beragad a sor, egyszerűen kikapcsolják az EU új biometrikus azonosítását

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az utasok gyorsabb és biztonságosabb ellenőrzését ígérte az EU biometrikus beléptetési rendszere, az első igazi nyári szezon azonban komoly próbatétel elé állította. A torlódások miatt Brüsszel átmeneti könnyítést engedélyezett, amelynek meghosszabbítását már több ország is szorgalmazza - írja a Politico.
Back to Europe 2026
Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.
Információ és jelentkezés

Az Európai Unió új biometrikus határellenőrzési rendszere (EES) komoly fennakadásokat okoz a nyári utazási szezonban, ezért több nagy európai repülőtéren csúcsidőben egyszerűen felfüggesztik a biometrikus adatok rögzítését. A könnyítést az uniós szabályok lehetővé teszik:

az Európai Bizottság szeptember 6-ig engedélyezte, hogy rendkívüli torlódás esetén átmenetileg eltekintsenek az ujjlenyomatok és arcképek felvételétől.

Az októbertől fokozatosan bevezetett, április 10. óta teljes körűen működő EES a schengeni övezetbe belépő, nem uniós állampolgárok ellenőrzését alakította át. A korábbi útlevélbélyegzés helyett az utasoknak fényképet és ujjlenyomatot kell adniuk, az adatokat pedig három évig őrzik.

A rendszer egyik fő célja, hogy pontosabban nyomon követhető legyen, kik lépik túl az engedélyezett tartózkodási időt, illetve könnyebben kiszűrhető legyen a személyazonossággal kapcsolatos visszaélés.

Még több Uniós források

Szinte már holnap belépnének az Európai Unióba, de van egy kemény feltételük

Von der Leyenék lefoglalták, hatalmasat kerestek rajta, most Ukrajnának küldik a vagyont

Hírek elhallgatását és átírását rendelték el az MTI-nél

A rendszer azonban az idei főszezonban több nagy közlekedési csomóponton is nehezen birkózik meg az utasforgalommal. Az Air France-KLM szerint Párizsban és Amszterdamban nagyobb sorok kialakulásakor felfüggesztik a biometrikus ellenőrzést, és hasonló gyakorlatról számoltak be Frankfurtban, Brüsszelben és Milánóban is. Egyes esetekben még a csatlakozásukat is lekésték az utasok.

A problémák hátterében részben az áll, hogy az EES működtetése az eredetileg vártnál több időt és személyzetet igényel, de valószínűleg még több időt vesz el, hogy

a rendszer újdonsága miatt az utasok jelentős részének először kell regisztrálnia.

A milánói Malpensa repülőtéren például jelenleg mintegy 35-en dolgoznak a határellenőrzésen, de a legforgalmasabb időszakokban további 10–15 emberre lenne szükség. Brüsszelben már március végén könnyítést kellett bevezetni, miután mindössze 21 óra alatt 600 utas késte le a járatát.

Különösebb aggodalomra azonban nincsen ok, mivel az utasokat ilyenkor is regisztrálják az EES-ben, és úti okmányaik adatai is bekerülnek a rendszerbe, csak a biometrikus adatok felvételét hagyhatják ki. A jelenlegi átmeneti mentesség szeptember 6-án jár le,

nyolc uniós tagállam és Svájc azonban már azt szeretné, ha a lehetőséget ezt követően is fenntartanák.

Az EU-nak közben már a következő nagy határigazgatási informatikai rendszer bevezetésére is készülnie kell. Az ETIAS keretében 59 vízummentes ország állampolgárainak még az utazás előtt online regisztrálniuk kell majd, biztonsági ellenőrzésen esnek át, és díjat is fizetnek a beutazási engedélyért.

A rendszert eredetileg már 2021-ben elindították volna, legutóbb az idei évre tervezték a rajtot, bevezetését azonban 2027-re halasztották.

Kapcsolódó cikkünk

A hírszerzés sem sejtette, hogy egy nap alatt 72 ezer idegen fogja elárasztani a spanyol várost

Migrációs krízis: nyílt levélben bírálja Spanyolországot a magyar miniszterelnök

Olaszország felfüggesztette a schengeni egyezményt Spanyolországgal, meg is jöttek az első reakciók

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Feltöri a kriptót az AI?

Az AI néhány óra alatt megtalálhat olyan szoftverhibákat, amelyek évekig rejtve maradtak a világ legjobb fejlesztői és biztonsági szakemberei előtt. A kriptovilágban ennek különösen nagy...

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Fontos üzenetet küldött minden magyarnak Kapitány István
Megjött az energiakrízis-számla: hiába a spórolás, súlyos forintokat éget el az ország esténként
Szinte már holnap belépnének az Európai Unióba, de van egy kemény feltételük
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility