Nem szórakoznak az ellenőrzéssel: ha beragad a sor, egyszerűen kikapcsolják az EU új biometrikus azonosítását

Az Európai Unió új biometrikus határellenőrzési rendszere (EES) komoly fennakadásokat okoz a nyári utazási szezonban, ezért több nagy európai repülőtéren csúcsidőben egyszerűen felfüggesztik a biometrikus adatok rögzítését. A könnyítést az uniós szabályok lehetővé teszik:
az Európai Bizottság szeptember 6-ig engedélyezte, hogy rendkívüli torlódás esetén átmenetileg eltekintsenek az ujjlenyomatok és arcképek felvételétől.
Az októbertől fokozatosan bevezetett, április 10. óta teljes körűen működő EES a schengeni övezetbe belépő, nem uniós állampolgárok ellenőrzését alakította át. A korábbi útlevélbélyegzés helyett az utasoknak fényképet és ujjlenyomatot kell adniuk, az adatokat pedig három évig őrzik.
A rendszer egyik fő célja, hogy pontosabban nyomon követhető legyen, kik lépik túl az engedélyezett tartózkodási időt, illetve könnyebben kiszűrhető legyen a személyazonossággal kapcsolatos visszaélés.
A rendszer azonban az idei főszezonban több nagy közlekedési csomóponton is nehezen birkózik meg az utasforgalommal. Az Air France-KLM szerint Párizsban és Amszterdamban nagyobb sorok kialakulásakor felfüggesztik a biometrikus ellenőrzést, és hasonló gyakorlatról számoltak be Frankfurtban, Brüsszelben és Milánóban is. Egyes esetekben még a csatlakozásukat is lekésték az utasok.
A problémák hátterében részben az áll, hogy az EES működtetése az eredetileg vártnál több időt és személyzetet igényel, de valószínűleg még több időt vesz el, hogy
a rendszer újdonsága miatt az utasok jelentős részének először kell regisztrálnia.
A milánói Malpensa repülőtéren például jelenleg mintegy 35-en dolgoznak a határellenőrzésen, de a legforgalmasabb időszakokban további 10–15 emberre lenne szükség. Brüsszelben már március végén könnyítést kellett bevezetni, miután mindössze 21 óra alatt 600 utas késte le a járatát.
Különösebb aggodalomra azonban nincsen ok, mivel az utasokat ilyenkor is regisztrálják az EES-ben, és úti okmányaik adatai is bekerülnek a rendszerbe, csak a biometrikus adatok felvételét hagyhatják ki. A jelenlegi átmeneti mentesség szeptember 6-án jár le,
nyolc uniós tagállam és Svájc azonban már azt szeretné, ha a lehetőséget ezt követően is fenntartanák.
Az EU-nak közben már a következő nagy határigazgatási informatikai rendszer bevezetésére is készülnie kell. Az ETIAS keretében 59 vízummentes ország állampolgárainak még az utazás előtt online regisztrálniuk kell majd, biztonsági ellenőrzésen esnek át, és díjat is fizetnek a beutazási engedélyért.
A rendszert eredetileg már 2021-ben elindították volna, legutóbb az idei évre tervezték a rajtot, bevezetését azonban 2027-re halasztották.
Címlapkép forrása: EU
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