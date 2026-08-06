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Duna vízállása Paksnál

Forrás: OVF, HAEA
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Forrás: OVF, HAEA

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Szinte már holnap belépnének az Európai Unióba, de van egy kemény feltételük
Uniós források

Szinte már holnap belépnének az Európai Unióba, de van egy kemény feltételük

Portfolio
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Izland egyre közelebb kerül az EU-csatlakozáshoz, de már most komoly feltételeket szabna a belépéséért: a szigetország a teljes szuverenitását megőrizné a halászati ágazat felett. Augusztus 29-én népszavazást tartanak a csatlakozási tárgyalások újraindításáról, amelyet egy friss felmérés szerint a választók szűk többsége támogat. Az Európai Bizottság nyitottságot mutatott egyedi megállapodásra, ám teljes mentességet uniós tisztviselők rendkívül szokatlannak tartanának, miközben Izland stratégiai felértékelődése és megerősödött gazdasága jobb tárgyalási pozíciót biztosít Reykjavíknak.
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Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.
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Izland csak olyan uniós csatlakozási megállapodást fogadna el, amelyben megőrzi „szuverén ellenőrzését” teljes halászati ágazata felett – mondta Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir külügyminiszter a Financial Timesnak. A kérdés kulcsfontosságú a csatlakozási folyamatban, mivel Reykjavík előző uniós tárgyalásai 2013-ban éppen a halászati jogok körüli vita miatt fagytak be.

Az ország augusztus 29-én népszavazást tart arról, újraindítsák-e a csatlakozási tárgyalásokat.

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Egy friss felmérés szerint a választók 53 százaléka támogatja, 47 százaléka ellenzi a tárgyalások felújítását, vagyis szoros eredmény várható. Egy esetleges pozitív döntés még nem jelentené a csatlakozás jóváhagyását: a végleges tagságról külön referendumot kellene tartani.

A vita középpontjában az áll, hogy Izland mennyiben tudná megtartani saját kvótarendszerét, valamint az ellenőrzést a fogási limitek, a természetvédelmi szabályok és a halászati területekhez való hozzáférés felett. Az uniós tagállamok maguk oszthatják el a számukra meghatározott nemzeti kvótákat, Reykjavík azonban a teljes szabályozási rendszer feletti önálló döntési jogát is megőrizné.

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Az Európai Bizottság jelezte, hogy nyitott lehet egyedi megállapodásra, de uniós tisztviselők szerint teljes körű mentesség rendkívül szokatlan lenne.

A halászat gazdasági súlya miatt Izland számára nehezen elfogadható az uniós ellenőrzés erősödése. A tengeri termékek 2024-ben az izlandi export értékének közel 40 százalékát adták. Az átruházható kvótarendszer az ország legértékesebb magánvagyonelemei közé emelte a halászati jogokat, amelyek jelentős része néhány nagyvállalat, az úgynevezett „kvótakirályok” kezében összpontosul.

Izland tárgyalási pozícióját erősíti stratégiai jelentőségének növekedése és gazdasági helyzetének javulása. A mintegy 400 ezer lakosú ország ma már stabil, magas jövedelmű gazdaságként közelít az EU-hoz, szemben a 2013-as helyzettel, amikor még a bankválság és az IMF-mentőprogram következményeivel küzdött. Brüsszel számára Izland felértékelődött az északi-sarkvidéki térségben, különösen Donald Trump amerikai elnök év eleju, Grönlanddal kapcsolatos fenyegetései után. Ráadásul egy izlandi kivétel precedenst teremthetne Norvégia vagy akár az Egyesült Királyság jövőbeli halászati tárgyalásaihoz is.

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