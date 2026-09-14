Öt nagy problémára keres választ az EU – most kiderült, hol tartanak

Az Európai Bizottság friss, félidős értékelése alapján a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogram öt uniós missziója a terveknek megfelelően halad a 2030-as célkitűzések elérése felé, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást segítő kezdeményezés pedig már most jelentősen túlteljesítette az eredeti célszámokat - közölte az uniós végrehajtó testület.

A 2021-ben indult programok feladata, hogy a tudományos és technológiai fejlesztéseket a gyakorlatban is alkalmazható megoldásokká formálják.

Fő fókuszuk a legégetőbb társadalmi és környezeti kihívások – a klímaváltozás, a vizek és a talaj védelme, valamint a daganatos megbetegedések – kezelése.

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást segítő misszió legalább 150 európai régió és település klíma-ellenállóvá tételét tűzte ki célul. Ezt az elvárást már túlteljesítették, mivel eddig 292 regionális és helyi hatóság vezetett be klímaadaptációs intézkedéseket.

A klímasemleges és intelligens városok programja 100 település klímasemlegessé válását támogatja. Jelenleg 107 város rendelkezik úgynevezett klímaszerződéssel. Ezek a települések a több mint 13 milliárd eurós beruházási háttérre támaszkodva a tervek szerint 2030-ig 76 százalékkal csökkentik a károsanyag-kibocsátásukat.

A rákellenes misszió több mint 3 millió érintett és családtagjaik életkörülményeinek javítását célozza a megelőzés, a korai felismerés, valamint a kezelés révén.

A jelenlegi intézkedések alapján 2030-ig 2,3 millió ember életminősége javulhat, az induló projektekkel azonban ez a szám várhatóan eléri és meg is haladja az eredeti, 3 milliós célt.

Az óceánok és vizek helyreállítására irányuló kezdeményezés a vízi ökoszisztémák védelmére és a szennyezés csökkentésére fókuszál. A projekt során eddig 121 innovatív megoldást teszteltek 349 helyszínen, és 86 régiót vontak be a munkába. A program keretében elkészült a 2030-ra teljesen működőképessé váló Európai Digitális Ikeróceán (European Digital Twin Ocean) alapinfrastruktúrájának terve is, amely már a nyilvánosság számára is hozzáférhető.

Az európai talajvédelmi megállapodás a tervezett 100 kutatási központból, úgynevezett "élő laboratóriumból" eddig 45-öt hozott létre.

Ezek a programok több mint 500 valós helyszínt, például mezőgazdasági üzemeket foglalnak magukban, és a tervek szerint 2028-ig további 60-70 újabb bázis kezdi meg a működését.

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