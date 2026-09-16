Az utolsó pillanatban rántotta félre a kormányt Ursula von der Leyen, majdnem hatalmas diplomáciai botrányt okozott

Ursula von der Leyen kínos diplomáciai helyzetbe került Mark Carney kanadai miniszterelnök strasbourgi látogatása miatt. A Politico szerint az Európai Bizottság elnöke eredetileg úgy tervezte, hogy szerdai évértékelő beszéde után visszatér Brüsszelbe, így nem lett volna jelen Carney másnapi európai parlamenti felszólalásán. Ottawa ugyanakkor jelezte, hogy szeretné, ha von der Leyen meghallgatná a kanadai kormányfő beszédét, mire a Bizottság hétfő este módosította a programot, és bejelentette:
von der Leyen mégis Strasbourgban marad.
A helyzet azért vált diplomáciailag kellemetlenné, mert Carney mintegy 6000 kilométert utazott azért, hogy részt vegyen von der Leyen beszédén, majd maga is felszólaljon az Európai Parlament előtt. Az eredeti tervek szerint a bizottsági elnök ehelyett egy gyermekbiztonságról szóló brüsszeli sajtótájékoztatóra ment volna. Kathleen Van Brempt belga EP-képviselő a Politicónak elfogadhatatlannak nevezte az elképzelést, uniós tisztviselők pedig szokatlannak tartották, hogy von der Leyen nem viszonozná Carney gesztusát.
A protokolláris botlás különösen rosszkor jött, mert Kanada és az EU éppen szorosabb politikai és gazdasági kapcsolat kialakításán dolgozik.
Carney Kanadát a nagyhatalmak között együttműködő „középhatalmak” egyik vezetőjeként pozicionálja, miközben az Egyesült Államokkal fennálló kereskedelmi konfliktus miatt Ottawa Európa felé is erősebben nyit. A G7-tag Kanada jelentős nyersanyagkészleteivel és mintegy 2,5 ezermilliárd dolláros gazdaságával Brüsszel számára is fontos geopolitikai partner.
A közeledés körül ugyanakkor némi fogalmi zavar is kialakult: felmerült, hogy
Kanada valamiféle „társult tagságot” kereshet az EU-ban, noha ilyen hivatalos státusz nem létezik.
Carney ezt cáfolta, egy névtelenséget kérő kanadai tisztviselő pedig azt állította a Politicónak, hogy az ötlet valójában európai oldalról merült fel. A lap szerint így egy egyszerű naptáregyeztetési probléma végül jól látható diplomáciai kellemetlenséggé nőtte ki magát éppen akkor, amikor Brüsszel és Ottawa látványosan igyekszik közelebb kerülni egymáshoz.
Címlapkép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke üdvözli Mark Carney kanadai miniszterelnököt az EU–Kanada csúcstalálkozó előtt az Európai Tanács székhelyén, 2025. június 23-án Brüsszelben, Belgiumban. A fotó forrása: Thierry Monasse/Getty Images
Megadóztathatják az állami nyugdíjat: milliók várják, hogy betartja-e az ígéretét a brit kormány
A kormány csak egy szűk körnek ígért mentességet.
Kezd fogyni a levegő az iszlamista rezsim körül: véges a türelme a legfontosabb szövetségesüknek
Minél gyorsabban lépni kell.
Váratlan dolgot rögzített a szupertávcső: különös változás zajlik a Naprendszer egyik rejtélyes objektumán
Egyelőre nem tudni mi a magyarázat.
Gyökeres fordulat előtt a magyar egészségügy: új rendszerre állnak át a kórházak
Változás jöhet a meddőség kezelésében is.
Kiderült: orosz oligarcha fizethette Donald Trump fiának a luxusesküvőjét, vizsgálat indul
Kiakadtak a demokraták.
Befagytak a várakozások: a lakosság negyede számít csak megtakarításainak növekedésére
Tízből négyen pedig stagnálást várnak, ami december óta nem változott.
Brutális lépésre készülhet Amerika: leállíthatják a dízelexportot
Ez Európának is nagyon fájhat.
Újabb helyen jön durva drágulás, ezt sokan megérzik majd
Jön az áremelés.
Elfogadták az "ügynökakták" nyilvánosságra hozatalára vonatkozó törvényt
Az Országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról szóló törvényjava
Top 10 osztalék részvény - 2026. szeptember
Szeptember másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, itt a gyors értékelésem.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hónapban 729 cég sze
A lakáspiacon még mindig velünk él a rendszerváltás
Saját lakásban élni nem feltétlenül a jólét jele - Kelet-Közép-Európában sokkal inkább történelmi örökség. Miközben az uniós lakosság közel harmada bérel, Magyarországon csak minden
Követett részvények - 2026. szeptember
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Hiába az uniós vám, taroltak a külföldi webshopok Magyarországon
Megállíthatatlannak tűnik a nemzetközi online webáruházak térnyerése Magyarországon az MNB ma reggeli számai szerint. A PwC adatai arra is rámutatnak, hogy a fogyasztók és a piac is gyorsan al
Megszorítás vagy modernizáció - az euró ára a felzárkózás lehet
Az euró bevezetése stabilabb pályára állíthatná Magyarországot, és szorosabban a Nyugathoz köthetné az országot. De mi történik, ha az ehhez szükséges költségvetési szigor miatt tovább.
Bizalmi vagyonkezelés a NAV kereszttüzében
A bizalmi vagyonkezelés (BVK) és a vagyonkezelő alapítvány (VKA) napjainkban egyre népszerűbb vagyontervezési eszközök. A vagyonkezelési struktúrákban kezelt vagyon jelentős - óvatos b
Nem lehet mindenkinek adni - de akkor kitől vegyen el a kormány?
A Tisza-kormány 7,5 százalékos hiányt örökölt, miközben egymást érik a béremelési igények, a választási ígéretek és az évtizedek óta halogatott állami beruházások. Meddig lehet várn
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
A pénzkeresés alkímiája
Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.
Üres frázisokkal nem lehet megvédeni Európát – Ítéletet mond Putyinról a sínylődő hátország
Itt a háború következő fordulópontja.
Vége lehet a három éves átoknak, de már gyűlnek a sötét felhők az ipar felett
Még nem biztos, hogy fellélegezhetünk.
Még sose volt ekkora az AI-para: már a milliárdos cégvezetők is lassítanának
Mi következik most?