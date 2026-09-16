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Itt a brüsszeli döntés, amire rengeteg magyar cég és fél Európa is várt
Uniós források

Itt a brüsszeli döntés, amire rengeteg magyar cég és fél Európa is várt

Portfolio
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Az Európai Unió tagállamai szerdán jóváhagyták azt a javaslatot, amely a következő években a korábbinál több ingyenes kibocsátási kvótát biztosítana a nehézipar számára, ezzel segítve a vállalatok versenyképességének megőrzését.
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Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.
Információ és jelentkezés

Az Európai Unió Tanácsának közleménye szerint a tagállamok támogatták az Európai Bizottság tervét, amelynek értelmében 2026 és 2030 között további 121 millió ingyenes szén-dioxid-kvótát kapnának az ipari szereplők a hőtermelésük és a tüzelőanyag-felhasználásuk alapján.

A Reuters számításai szerint az intézkedés mintegy 8,25 milliárd eurónyi szén-dioxid-kibocsátási költségtől mentesítheti a cégeket. Ez ráadásul több ingyenes kvótát jelent annál, mint amennyit a Bizottság eredetileg javasolt.

Az intézkedés kedvezményezettjei között vegyipari, fémfeldolgozó, valamint kerámia- és üvegipari vállalatok egyaránt szerepelnek.

Az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerében (ETS) a nehézipari vállalatoknak kvótákat kell vásárolniuk a szén-dioxid-kibocsátásuk után, ami az alacsonyabb kibocsátásra ösztönzi őket. Ugyanakkor létezik egy ingyenes kvótakeret is, amely azokat a cégeket védi, amelyek olyan külföldi versenytársakkal állnak szemben, amelyekre nem vonatkoznak hasonló kibocsátási költségek.

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Az új terv átmenetileg megnöveli ezt az ingyenes keretet, noha az ETS eredeti célja éppen a térítésmentes kvóták fokozatos csökkentése lenne a kibocsátások mérséklése érdekében.

A tagállamok az úgynevezett ETS-referenciaértékekről szóló végleges szabályokról az Európai Parlamenttel fognak tárgyalni. Az egyeztetéseket gyorsított eljárásban folytatják le, hogy még idén megállapodás születhessen. Ezzel párhuzamosan az Európai Unió a kibocsátáskereskedelmi rendszer átfogóbb reformjáról is tárgyal, ahol a tervek szerint 2027-ben születhet végleges megállapodás.

Forrás: Reuters

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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